Een compleet werkplan voor de feestdagen in de zorgadministratie houdt in dat je de beschikbaarheid van zorgverleners in kaart brengt, de openingstijden van de praktijk aanpast, wijzigingen in de planning aan patiënten doorgeeft, de taken bij de receptie herverdeelt, zorgt voor duidelijke overdrachten en alle belangrijke afspraken en vergaderingen inplant voordat het personeel met verlof gaat. De makkelijkste manier om te beginnen is door een Doodle-Groepspoll te gebruiken om snel de beschikbaarheid van je team in kaart te brengen en zo e-maildiscussies, vertragingen en last-minute gaten in de bezetting te voorkomen tijdens de drukste tijd van het jaar.

Planning van de werkdruk tijdens de feestdagen voor administratieteams in de gezondheidszorg

Het einde van het jaar is een drukke periode voor klinieken en zorgpraktijken. Medewerkers nemen vrij, zorgverleners passen hun roosters aan, de deadlines van verzekeraars komen eraan en het aantal afspraken met patiënten loopt vaak sterk op vlak voor de feestdagen. Met zoveel dingen die tegelijk moeten gebeuren, kan miscommunicatie leiden tot overboeking, gaten in de zorg of gefrustreerde patiënten.

In deze gids vind je alles op één plek: een duidelijke checklist, een planningstabel en praktische tips om ervoor te zorgen dat je administratieteam in december en begin januari soepel blijft draaien. Met een vroege planning en de juiste hulpmiddelen blijft je praktijk georganiseerd, flexibel en stressvrij.

Wat mensen vragen als ze hun zorgregeling voor de vakantie plannen

Beheerders in de gezondheidszorg stellen meestal elk jaar dezelfde vragen:

“Welke zorgverleners zijn beschikbaar en wanneer?” “Welke openingstijden kunnen we realistisch gezien aanbieden?” “Hoe zorgen we ervoor dat de telefoon en de receptie bemand zijn?” “Welke afspraken moeten voor de vakantie worden afgehandeld?” “Wat kan veilig worden doorgeschoven naar januari?” “Hoe coördineren we de overdracht tussen medewerkers?” “Hoe voorkomen we chaos in de planning tijdens de drukste periode voor patiënten?” “Is er een manier om ieders beschikbaarheid te verzamelen zonder mensen achterna te moeten zitten?”

In dit artikel vind je antwoorden op al deze vragen — met sjablonen die je meteen kunt kopiëren.

Maak een Groepspoll

Volledige checklist voor de planning van de werkdruk en beschikbaarheid tijdens de feestdagen

Categorie Waar je op moet letten / wat je moet doen De beschikbaarheid van het team in kaart brengen Gebruik een Doodle-groepspoll om data voor betaald verlof, verkorte werktijden, vrije dagen van zorgverleners en de behoefte aan vervanging door administratief personeel in kaart te brengen. Controleer de openingstijden van de praktijk Bepaal of je hele dagen, halve dagen of met beperkte openingstijden werkt; laat dit tijdig weten. Beschikbaarheid van zorgverleners Geef aan welke artsen, tandartsen, therapeuten of specialisten beschikbaar zijn en welke diensten ze kunnen bieden. Receptie & telefoondienst Zorg ervoor dat er altijd iemand beschikbaar is voor telefoontjes, het inchecken van patiënten, verzekeringsaanvragen en de nazorg van patiënten. Prioritering van afspraken Maak onderscheid tussen spoedbezoeken (behandelingen voor de vakantie, het bijvullen van medicijnen, het aflopen van de verzekeringsdekking) en afspraken die kunnen wachten. Herschikkingsplan Maak scripts en e-mailsjablonen klaar voor het verplaatsen van afspraken als de bezetting verandert. Termijnen voor verzekeringen en facturering Houd het overzicht bij van verzekeringsaanvragen, claims, voorafgaande goedkeuringen en factureringscycli aan het einde van het jaar. Overdrachtsdocumentatie Maak overdrachten tussen medewerkers aan met openstaande taken, vervolgactielijsten, notities in de inbox, systeemtoegang en patiëntwaarschuwingen. Communicatieregels Bepaal wie de contactpersonen voor noodgevallen zijn, hoe het buiten kantooruren werkt en wie de dringende berichten van patiënten afhandelt. Coördinatie van leveranciers en laboratoria Bekijk de feestdagopeningstijden van laboratoria, apotheken en samenwerkingspartners. Kalenderupdates Voeg vakantiedagen, verkorte werktijden, aangepaste roosters en belangrijke deadlines toe aan gedeelde agenda’s. Controleer of de werkverdeling eerlijk is Zorg ervoor dat geen enkele beheerder of dienstverlener overbelast raakt door vakantieperiodes; verdeel de taken opnieuw. Voorbereiding op januari Plan via Doodle een vergadering om na de vakantie weer op gang te komen, zodat we het eens kunnen worden over de achterstand bij de patiënten en de nieuwe prioriteiten.

Tijdschema voor de planning van de feestdagen

Tijdlijn Wat moet je doen? 3–4 weken van tevoren Check de beschikbaarheid via Doodle, controleer de openingstijden van de praktijk, breng hiaten in de dekking in kaart en bekijk de deadlines. 2 weken eerder De taken van de receptie opnieuw toewijzen, de overdracht afronden, roosterupdates naar patiënten sturen, de agenda’s van zorgverleners controleren. 1 week eerder Zorg dat de personeelsbezetting rond is, bekijk de spoedafspraken, stem de factureringscycli op elkaar af en bevestig de wachtdiensten. Laatste werkdagen Stel afwezigheidsberichten in, werk je voicemailboodschap bij, breng de patiëntendossiers op orde en zorg ervoor dat alle documenten toegankelijk zijn. Eerste week van januari Organiseer een startbijeenkomst, bekijk de achterstand, stel de prioriteiten opnieuw vast en zorg dat de kliniek weer soepel op de normale gang van zaken overgaat.

Hoe je Doodle kunt gebruiken om de werkdruk van je zorgteam tijdens de feestdagen te plannen

Gebruik een groepspoll om de beschikbaarheid van het personeel in kaart te brengen.

In plaats van heen en weer te mailen, maak je beter één Doodle-enquête aan waar medewerkers kunnen aangeven:

Vrije dagen

halve dagen

beperkte beschikbaarheid

uitsluitingen door zorgverleners

gewenste diensten bij de receptie

Zo zie je meteen waar er hiaten in de dekking zitten.

Maak een Groepspoll

Gebruik Doodle 1:1’s of Boekingspagina's om alles te regelen

Beheerders en praktijkmanagers kunnen het volgende inplannen:

afspraken met zorgverleners vóór de vakantie

planning van de nazorg voor patiënten

overlegvergaderingen over de afstemming tussen verzekeringen en facturering

eindejaarsbesprekingen

Je hoeft het niet met de hand te regelen.

Maak plannen voor januari voordat de kliniek sluit

Maak een Doodle-enquête aan voor:

je afstemmingsoverleg in de eerste week van januari

een evaluatie van de achterstand bij patiënten

planning van de nieuwjaarsactiviteiten

Teams die zich vroeg voorbereiden, krijgen minder klachten van patiënten, minder knelpunten bij de planning en een rustigere start van januari.

Maak een Groepspoll

Hoe je de planning van je werk tijdens de feestdagen stressvrij houdt

Zorg ervoor dat je openingstijden realistisch zijn

Breng patiënten tijdig op de hoogte van wijzigingen in de planning

Zorg ervoor dat alle medewerkers weten wat er van hen verwacht wordt op het gebied van dekking

Moedig zorgverleners aan om de documentatie af te ronden voordat ze vertrekken

Zorg dat alle overdrachtsbestanden toegankelijk blijven

Ondersteunend personeel dat extra werk op zich neemt

Bevestig het plan voor januari nog even voor de vakantie

Een goede planning zorgt voor minder verwarring, houdt patiënten tevreden en beschermt het welzijn van het personeel.

“Sinds we onze beschikbaarheid via Doodle regelen, is de feestperiode voor onze kliniek soepeler verlopen dan ooit.” Afgelopen december hadden we het best last van de verkorte openingstijden, verlof van het personeel en een stortvloed aan afspraakverzoeken. Dit jaar hebben we via Doodle binnen een paar minuten ieders beschikbaarheid in kaart gebracht, taken snel opnieuw verdeeld en wijzigingen vroeg aan de patiënten doorgegeven.” — Marisol R., kliniekbeheerder

Veelgestelde vragen

Hoe vroeg moeten praktijken hun beschikbaarheid tijdens de feestdagen plannen?

Drie tot vier weken voor de vakantie is het beste, vooral voor praktijken met veel patiënten.

Hoe voorkomen we dat we op het laatste moment overbelast raken?

Zorg dat je afspraken vroeg inplant, verdeel de administratieve taken opnieuw en houd gezamenlijke overdrachtsnotities bij.

Maak een Groepspoll

Hoe moeten we onze openingstijden tijdens de feestdagen aan patiënten doorgeven?

Gebruik e-mail, banners op de website, borden in de wachtkamer en automatische voicemailberichten.

Wat hoort er allemaal bij een overdracht in de gezondheidszorg?

In afwachting van vervolgacties, berichten via het portaal, verzekeringstaken, factureringsherinneringen, contactlijsten en eventuele gemarkeerde zorgen van patiënten.

Hoe kunnen we het aantal no-shows tijdens de feestdagen terugdringen?

Stuur herinneringen eerder, bevestig afspraken twee keer en bied makkelijke mogelijkheden om afspraken te verzetten.

Wat is de makkelijkste manier om vergaderingen voor de feestdagen en in januari in te plannen?

Maak Doodle-groepspolls aan, zodat iedereen snel kan stemmen — zelfs zorgpersoneel dat in ploegendienst werkt.