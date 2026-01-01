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पाँच चरणों में एक आदर्श फ्रीलांस ट्यूटर शेड्यूल

पढ़ने का समय: 3 मिनट
Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

अपडेट किया गया: 30 जुल॰ 2026

A woman tutors a young boy at home and is pointing at the screen of the computer to show something

लगभग 64 मिलियन अमेरिकी अब फ्रीलांस काम करते हैं, और ट्यूटरिंग इस सूची में शीर्ष पर है। यह आंकड़ा Investopedia द्वारा उद्धृत Upwork के एक स्नैपशॉट से लिया गया है, जो यह दर्शाता है कि गिग इकोनॉमी कार्यदिवस को दोनों दिशाओं में—सुबह जल्दी और शाम देर तक—विस्तारित कर रही है, जब तक हम अधिक स्मार्ट दिनचर्या नहीं बनाते।

एडुटोपिया के विशेषज्ञों का कहना है कि अधिकांश शिक्षक पहले से ही अपने कुछ ही खाली घंटे प्रशासनिक फैलाव में गंवा देते हैं, न कि वास्तविक शिक्षण में। इन दोनों बातों को एक साथ रखें तो चुनौती स्पष्ट हो जाती है: यदि आप जीविकोपार्जन के लिए ट्यूशन देते हैं, तो आपको अपने कैलेंडर की रक्षा करनी होगी, नहीं तो वह गायब हो जाएगा।

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

Doodle में अपनी डेस्क से, मैं हर तिमाही ट्यूटर्स द्वारा बनाए गए हजारों शेड्यूलिंग पोल देखता हूँ। सबसे खुश ट्यूटर्स एक ही आदत साझा करते हैं। वे प्लॉट करते हैं पूर्ण वे एक भी पाठ की पुष्टि करने से एक सप्ताह पहले। वह साधारण कदम विभिन्न कामों के एक बेतरतीब समूह को एक संतुलित कार्यभार में बदल देता है, जिसमें पाठ की योजना बनाने, चालान बनाने और आराम करने के लिए भी समय बचता है।

एक यथार्थवादी ट्यूटरिंग सप्ताह बनाने के पाँच व्यावहारिक तरीके

1. अपना व्यक्तिगत समय ऑडिट करें

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के अनुसार, दुनिया भर के शिक्षक अपने कार्य समय का केवल 43% प्रत्यक्ष शिक्षण पर खर्च करते हैं। फ्रीलांस ट्यूटर तब ही इस अनुपात को पलट सकते हैं जब वे देखें कि अतिरिक्त समय कहाँ व्यर्थ हो रहा है।

तीन दिन हर काम को पंद्रह मिनट के ब्लॉकों में लॉग करें। इसमें छिपे हुए काम जैसे बकाया चालानों का अनुसरण करना या ज़ूम रिकॉर्डिंग डाउनलोड करना भी शामिल करें। एक बार ऑडिट समाप्त हो जाने पर, कार्यों को शिक्षण, तैयारी और व्यवसाय रखरखाव में वर्गीकृत करें। आप अक्सर बिखरे हुए पाँच मिनट के छोटे-छोटे कामों के समूह देखेंगे जिन्हें बाद में एक ही सुव्यवस्थित ब्लॉक में शामिल किया जा सकता है।

उन शुरुआती वाक्यों के बाद, ट्यूटर अक्सर पूछते हैं कि सबसे पहले क्या ट्रैक करें। यहाँ एक त्वरित प्रारंभिक सेट है:

  • स्लाइड निर्माण और वर्कशीट संपादन जैसी पाठ तैयारी

  • एक के बाद एक सत्रों के बीच यात्रा या वीडियो सेटअप का समय

  • होमवर्क फीडबैक के बारे में माता-पिता को संदेश देना

  • कर सीज़न के लिए बहीखाता और माइलेज लॉग

  • अगले छात्र से पहले ऊर्जा को फिर से ताज़ा करने के लिए छोटे ब्रेक।

2. समय के खंडों को छात्रों की ऊर्जा के चरम के अनुसार मिलाएँ।

एजुकेशन वीक के शोधकर्ताओं ने, जिन्होंने उच्च-प्रभाव वाली ट्यूटरिंग का अध्ययन किया, पाया कि सप्ताह में तीन बार तीस मिनट के सत्र शुक्रवार को एक लंबी बैठक से बेहतर होते हैं। इसे अपने कैलेंडर में प्रमुख सीखने के ब्लॉकों को समूहित करके लागू करें, जब छात्र ध्यान केंद्रित करते हैं—अक्सर स्कूल-उम्र के शिक्षार्थियों के लिए देर दोपहर में और वयस्क भाषा सीखने वालों के लिए सुबह-सुबह। पाठ्यक्रम में बदलाव जैसी शांत कार्यों के लिए दोपहर के शुरुआती या देर शाम के समय को आरक्षित करें।

कार्य का प्रकार

आदर्श खिड़की

कारण

सामग्री निर्माण

१०:००-१२:००

मस्तिष्क ताज़ा है, ग्राहक संदेश कम हैं।

लाइव पाठ

स्थानीय समयानुसार 15:00-18:00

छात्र स्कूल के बाद लेकिन थकान से पहले सबसे अधिक ध्यान देते हैं।

प्रशासन और ईमेल

20:00-21:00

कम संज्ञानात्मक भार, अगले दिन के लिए इनबॉक्स साफ़ करता है

आपकी दीवार पर इस तरह की एक मेज़ रोज़मर्रा के फ़ैसले तेज़ी से लेने में मदद करती है।

3. प्रत्येक सत्र के आसपास बफर ज़ोन की सुरक्षा करें

यूनेस्को की निजी ट्यूशन समीक्षा चेतावनी देती है कि जल्दबाज़ी में किए गए बदलाव गुणवत्ता में गिरावट लाते हैं जो विश्वास को नुकसान पहुँचाते हैं। प्रत्येक पाठ से पहले और बाद में दस मिनट का अतिरिक्त समय रखें। इसका उपयोग प्रगति पर टिप्पणी करने, होमवर्क को लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में अपलोड करने, या बस खिंचाव करने के लिए करें। पहला सप्ताह अजीब तरह से विशाल लगता है; तीसरे सप्ताह तक आप सोचेंगे कि इस अंतराल के बिना आप पहले कैसे काम चला लेते थे।

4. बुकिंग और रिमाइंडर स्वचालित करें

गिग इकोनॉमी में फ्रीलांसर स्थिरता को आजादी के लिए बदल देते हैं, इसलिए कोई भी ऐसा टूल जो प्रशासनिक काम को कम कर दे, कॉफी के वजन के बराबर कीमती है। मैंने देखा है कि ट्यूटर्स ने तीन स्पष्ट विकल्पों वाला एक Doodle पोल पोस्ट करके प्रतिक्रिया समय दो दिन से घटाकर एक घंटे से भी कम कर दिया, फिर छात्रों को ऐसे स्लॉट्स बुक करने की अनुमति दी जो सीधे Google कैलेंडर में जुड़ जाते हैं। पोल स्वचालित रूप से बंद हो जाता है, कोई दोहरी बुकिंग नहीं होती, और दोनों पक्षों को रिमाइंडर मिलते हैं। अब एक पुष्टिकरण ईमेल का एक पैराग्राफ वही काम करता है जो पहले आठ बार आदान-प्रदान किए गए संदेशों से होता था।

5. केवल एहसास पर नहीं, डेटा की समीक्षा करें

गिग वर्कर्स पर नजर रखने वाले ब्रुकिंग्स के विश्लेषक तर्क देते हैं कि पोर्टेबल लाभ तभी मायने रखेंगे जब फ्रीलांसर अपने कार्यभार का ठोस डेटा इकट्ठा करेंगे। उसी मानसिकता को शेड्यूलिंग पर लागू करें। महीने के अंत में पाठों की संख्या, अनुपस्थितियों और प्रति घंटे की आय को एक साधारण स्प्रेडशीट में एक्सपोर्ट करें। अगर सोमवार की सुबहों की दर बुधवार की शामों की दर का आधा है, तो उन्हें अदला-बदली कर दें। निरंतर छोटे-छोटे सुधार बड़े पैमाने पर किए गए बदलावों से बेहतर होते हैं।

छोटी-छोटी बातें क्यों मायने रखती हैं

अच्छी समय-सारिणी समय प्रबंधन के विज्ञान को शामिल करती है और बर्नआउट के जोखिम को कम करती है। सही वीडियो प्लेटफ़ॉर्म, अक्सर ज़ूम, का चयन छात्र जुड़ाव को आकार देता है। एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को एकीकृत करना पाठ्यक्रम संसाधनों को एक क्लिक की दूरी पर रखता है। Google कैलेंडर के साथ सिंक करने से फ्रीलांस अराजकता व्यवस्थित स्वरोजगार आय में बदल जाती है। ये सभी इकाइयाँ व्यापक गिग अर्थव्यवस्था के भीतर मौजूद हैं, फिर भी जब आप कार्यों को समूहबद्ध करते हैं और समय को ब्लॉक करते हैं, तो ये सहजता से तालमेल बिठा लेती हैं।

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

व्यक्तिगत चिंतन

हर बार जब कोई ट्यूटर मुझे बताता है कि कैलेंडर आखिरकार काम करने लगा है, इसलिए वे अपना दिन आधी रात से पहले खत्म कर सकते हैं, मुझे याद आता है कि एक आदर्श शेड्यूल ज्यादा देर तक आदर्श नहीं रहता। जीवन बदलता है, परीक्षा के मौसम अचानक बढ़ जाते हैं, और क्लाइंट्स अपना ठिकाना बदल लेते हैं। चाल यह है कि आप अपनी टाइमटेबल को एक जीवंत प्रोटोटाइप की तरह मानें। अगले हफ्ते आप एक अतिरिक्त घंटा वापस पाने के लिए कौन-सी एक बदलाव आजमाएंगे?

स्रोतों की सूची

  1. एडुटोपिया - शिक्षकों के लिए समय प्रबंधन टिप्स

  2. एजुकेशन वीक - ट्यूटर्स को पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिलता। एक नया प्रयास मदद कर सकता है।

  3. OECD - शिक्षा नीति परिदृश्य 2024: गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए आपूर्ति और मांग में संतुलन

  4. यूनेस्को - सार्वजनिक हित के लिए निजी ट्यूशन को विनियमित करना

  5. इन्वेस्टोपेडिया - गिग अर्थव्यवस्था क्या है?

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