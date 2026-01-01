साइबर सुरक्षा में मार्गदर्शन: अंतर्दृष्टि और सुझाव

जैसे-जैसे हमारा जीवन डिजिटल दुनिया के साथ अधिक जुड़ता जा रहा है, मजबूत साइबर सुरक्षा की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक हो गई है। संवेदनशील कंपनी डेटा की सुरक्षा से लेकर हमारी व्यक्तिगत जानकारी की रक्षा तक, दांव पहले से कहीं अधिक ऊँचे हो गए हैं।

हमने बात की निल हार्पर , Doodle के पूर्व मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी और डेटा संरक्षण अधिकारी, इस लगातार विकसित हो रहे परिदृश्य को बेहतर ढंग से समझने के लिए।

इस साक्षात्कार में हम उनके पृष्ठभूमि और Doodle में उनकी भूमिका, साइबर सुरक्षा के रुझानों, ग्राहक डेटा को सुरक्षित करने के तरीकों, और इस लगातार बदलते परिदृश्य में छोटे से मध्यम व्यवसाय (SMBs) कैसे अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, पर चर्चा करेंगे।

सबसे गंभीर साइबर सुरक्षा खतरे

आप आज के व्यवसायों के सामने सबसे गंभीर साइबर सुरक्षा खतरों को क्या मानते हैं?

रैनसमवेयर—एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर जो पीड़ित के डेटा को लॉक या एन्क्रिप्ट कर देता है और उसे पुनः एक्सेस करने के लिए फिरौती की मांग करता है—एक बड़ा खतरा बना हुआ है। फिर भी, यह और भी अधिक प्रचलित हो गया है क्योंकि खतरे पैदा करने वाले साइबर ब्लैकमेल पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

वर्तमान भू-राजनीतिक माहौल अत्यधिक अनुभवी और सुव्यवस्थित राज्य-प्रायोजित विरोधियों द्वारा संगठनों को निशाना बनाए जाने में वृद्धि में भी योगदान देता है।

इसके अतिरिक्त, कई कंपनियाँ तीसरे पक्षों (जैसे आपूर्ति श्रृंखला हमले) से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से निपटने के लिए तैयार नहीं हैं।

अंत में, कर्मचारियों और बाहरी खतरे पैदा करने वाले अभिनेताओं द्वारा जनरेटिव एआई का उपयोग एक अवसर और खतरा दोनों है, लेकिन कई व्यवसाय अभी भी इसके निहितार्थों को पूरी तरह से नहीं समझते हैं।

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हमारे ग्राहकों के डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना

Doodle अपने ग्राहकों के डेटा की सुरक्षा, विशेष रूप से अपने उत्पादों के साथ, कैसे सुनिश्चित करता है?

Doodle में, हम मजबूत सुरक्षा नियंत्रणों के विकल्प के रूप में सुरक्षा उपकरणों पर निर्भर नहीं करते हैं। हमारा मुख्य ध्यान साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातों को सही ढंग से लागू करने पर है—पहचान और पहुँच प्रबंधन (IAM), कॉन्फ़िगरेशन प्रबंधन, संपत्ति प्रबंधन, भेद्यता प्रबंधन, पैठ परीक्षण, और तृतीय-पक्ष जोखिम प्रबंधन, आदि। किसी भी उपकरण को ऑर्केस्ट्रेशन, स्वचालन, और गहन रक्षा (defense-in-depth) का समर्थन करने के लिए इनके ऊपर परत के रूप में जोड़ा जाता है।

एक जोखिम-केंद्रित 'शीर्ष स्तर से आने वाला स्वर' है, जिसमें साइबर जोखिम बोर्ड और कार्यकारी बैठकों में निरंतर चर्चा का विषय है और यह उद्यम जोखिम प्रबंधन (ERM) ढांचे का एक प्रमुख तत्व है। Doodle वार्षिक SOC 2 टाइप II, Cyber Verify और GDPR ऑडिट से भी गुजरता है।

सुरक्षा जागरूकता की संस्कृति का निर्माण

कर्मचारियों के बीच सुरक्षा जागरूकता की संस्कृति बनाने की कुंजी क्या है?

सुरक्षा जागरूकता की संस्कृति बनाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू शीर्ष नेतृत्व का दृढ़ रुख है। सुरक्षा जागरूकता नेतृत्व से शुरू होनी चाहिए, जो कंपनी की संस्कृति को प्रभावित करे और अपनी टीमों की कार्रवाइयों का मार्गदर्शन करे।

उदाहरण के लिए, Doodle में निदेशक मंडल और कार्यकारी प्रबंधन कंपनी के विभिन्न आयामों में साइबर जोखिमों के संभावित प्रभाव के प्रति संवेदनशील और सजग हैं। जोखिम की जिम्मेदारी लेने, प्रभावी संदेश देने, उचित वित्त पोषण करने और उदाहरण प्रस्तुत करके नेतृत्व करने में उनका समर्थन कर्मचारियों के बीच सही सुरक्षा प्रथाओं को स्थापित करने में अभिन्न है।

हम एक गतिशील सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रदान करते हैं, जो ऑनलाइन शिक्षण, नियमित टिप्स और ट्रिक्स, फ़िशिंग सिमुलेशन, टेबलटॉप अभ्यास और भूमिका-विशिष्ट प्रशिक्षण का लाभ उठाता है।

साइबर सुरक्षा में नए रुझान

आप उभरते हुए साइबर सुरक्षा के किन रुझानों या तकनीकों को लेकर सबसे अधिक उत्साहित या चिंतित हैं?

मैं विशेष रूप से उत्साहित हूँ कि साइबर क्षमता निर्माण पर ध्यान की बाढ़ आ रही है। हम देख रहे हैं कि राष्ट्र-राज्यों के भीतर अपनी ऑनलाइन धमकियों से बेहतर ढंग से रक्षा करने के लिए क्षमता निर्माण में महत्वपूर्ण संसाधन केंद्रित किए जा रहे हैं।

मुझे इस क्षेत्र में उनके कार्यों के लिए ग्लोबल फोरम फॉर साइबर एक्सपर्टिस (GFCE), विश्व बैंक, यूरोपीय संघ, विश्व आर्थिक मंच, अमेरिकी राज्यों का संगठन (OAS), साइबर पीस इंस्टिट्यूट और अन्य प्रमुख खिलाड़ियों की सराहना करनी चाहिए।

मेरे दिमाग में सबसे आगे जो खतरे हैं, उनमें बड़े भाषा मॉडल (एलएलएम) और एआई के जोखिम, इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (जैसे स्मार्ट डिवाइस, कनेक्टेड कारें, स्मार्ट शहर आदि), क्वांटम-सुरक्षित क्रिप्टोग्राफी, और राज्य-प्रायोजित साइबर युद्ध तथा साइबर जासूसी शामिल हैं।

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व्यवसायों के लिए अंतर्दृष्टि और सलाह

आप व्यवसायों, विशेष रूप से लघु और मध्यम आकार के व्यवसायों (SMBs) को, अपने डेटा की बेहतर सुरक्षा करने और ग्राहकों का विश्वास बनाए रखने के लिए क्या सलाह देंगे?

SMBs के पास कार्यकारी और परिचालन स्तरों पर कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो साइबर जोखिम को एक रणनीतिक व्यावसायिक जोखिम के रूप में समझता हो और उसकी जिम्मेदारी लेता हो। इसका मतलब यह है कि साइबर सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी आईटी प्रबंधक या सिस्टम प्रशासक को सौंप दी जाए, क्योंकि यह केवल एक तकनीकी जोखिम नहीं है।

एक योग्य और अनुभवी व्यक्ति को व्यवसाय की साइबर सुरक्षा रोडमैप विकसित करने और उसे लागू करने पर काम करना चाहिए। यदि यह कौशल सेट इन-हाउस उपलब्ध नहीं है, तो उन्हें साइबर जोखिम प्रबंधन की निगरानी के लिए एक वर्चुअल या अंशकालिक मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (CISO) को नियुक्त करने पर विचार करना चाहिए।

जैसा कि पहले की टिप्पणी में उल्लेख किया गया था, संगठनों को शानदार उपकरणों को प्रभावी साइबर सुरक्षा का सर्वोपचार या विकल्प नहीं मानना चाहिए। उन्हें अपनी महत्वपूर्ण प्रणालियों और डेटा ('कोहिनूर') की सूची तैयार करनी चाहिए और उन प्रणालियों तथा सूचना संपत्तियों के व्यवसाय के लिए महत्व के आधार पर मजबूत नियंत्रण लागू करने चाहिए।

निल, अपनी अंतर्दृष्टि और विशेषज्ञता साझा करने के लिए धन्यवाद!