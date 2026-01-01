एक शैक्षिक सलाहकार के रूप में, आपका काम लोगों के उपस्थित होने पर निर्भर करता है। निर्णय लेने के लिए आपको जिला नेताओं, स्कूल बोर्ड के सदस्यों, अभिभावक प्रतिनिधियों और शिक्षकों को एक ही कमरे में होना आवश्यक है। फिर भी, छह व्यस्त कैलेंडर के बीच पैनल की तारीख समन्वयित करने में परियोजना अटक सकती है और आपकी समय-सीमा में अतिरिक्त दिन जुड़ सकते हैं।

ईमेल श्रृंखलाएँ बढ़ती जाती हैं। होल्ड्स की अवधि समाप्त हो जाती है। परीक्षण अवधि या बजट सप्ताह के दौरान संदेश दब जाते हैं। इस बीच, आप उन हितधारकों के साथ गति बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं जो पहले से ही बैठकों और स्कूल के बाद की प्रतिबद्धताओं को संभाल रहे हैं।

यहीं पर Doodle Group Polls का असली फायदा दिखता है। आप कुछ तारीखें प्रस्तावित करते हैं, 1000 प्रतिभागियों तक को आमंत्रित करते हैं, और समूह को मतदान करने देते हैं। Doodle प्रतिक्रियाओं की तुलना जुड़े कैलेंडरों से करता है ताकि सबसे उपयुक्त समय सामने आ सके। आप उस स्लॉट की पुष्टि करते हैं और फिर डिज़ाइन, संचालन और प्रभाव पर आगे बढ़ते हैं।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

शैक्षिक परामर्शदाताओं के पेशेवरों के सामने चुनौती

अधिकांश पैनलों में कम से कम चार समूह शामिल होते हैं। आपको एक अधीक्षक, एक प्राचार्य, एक अभिभावक परिषद अध्यक्ष, एक शिक्षक नेता और एक छात्र प्रतिनिधि की आवश्यकता हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति का पूरा कार्यक्रम होता है।

आपको आम तौर पर जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है:

निर्णयों में देरी करने वाले लंबे ईमेल थ्रेड्स

स्कूलों में विभिन्न जिलों के परस्पर विरोधी कैलेंडर

दूरस्थ प्रतिभागियों के लिए समय क्षेत्र की भ्रम

जब बोर्ड की बैठक अचानक आ जाए तो अंतिम समय में बदलाव

आमंत्रण पर कौन किसे देखता है, इस बारे में गोपनीयता संबंधी चिंताएँ

जब आप पैनलों को मैन्युअल रूप से प्रबंधित करते हैं, तो समय खोजने में ही आपका आधा सप्ताह लग सकता है।

शैक्षिक सलाहकारों के लिए यह क्यों मायने रखता है

आपकी कीमत अंतर्दृष्टि और प्रस्तुति से आती है, कैलेंडर के झंझट से नहीं। त्वरित शेड्यूलिंग आपको मदद करती है:

अंतिम तिथियों से पहले आवश्यकता मूल्यांकन पैनलों का आयोजन करें।

पाठ्यक्रम अपनाने की परियोजनाओं को गति बनाए रखें

फंडर विंडोज़ के भीतर अनुदान सलाहकार बोर्डों से मिलें

सामुदायिक साझेदारों के साथ श्रवण सत्र शुरू करें

अपने बिल योग्य घंटों और कार्य-जीवन संतुलन की रक्षा करें

हर दिन जो आप शेड्यूलिंग में बचाते हैं, वह दिन होता है जिसे आप रणनीति, विश्लेषण या सुगमीकरण पर खर्च कर सकते हैं।

अपना पैनल रोस्टर बनाएं और एक Pro की तरह पोल करें

स्पष्टता के साथ शुरुआत करें। एक सटीक निमंत्रण से तेज़ प्रतिक्रियाएँ और अधिक उपस्थिति मिलती है।

अपने हितधारक सीटों का मानचित्रण करें केवल नाम नहीं, भूमिकाएँ सूचीबद्ध करें। उदाहरण के लिए: जिला नेता, विद्यालय प्राचार्य, शिक्षक नेता, अभिभावक, छात्र, विशेष शिक्षा समन्वयक।

किसी के मना करने की स्थिति में प्रत्येक सीट के लिए बैकअप की पहचान करें। एक सटीक उद्देश्य कथन तैयार करें उदाहरण: स्नातक प्रोफ़ाइल का मसौदा समीक्षा करें और बोर्ड प्रस्तुति के लिए 3 से 5 क्षमताएँ पुष्टि करें।

इसे एक या दो वाक्यों तक सीमित रखें और इसे अपने Doodle पोल विवरण के शीर्ष पर रखें। समय की समझदारी से खिड़कियाँ चुनें विद्यालय की लय के अनुरूप समय प्रस्तावित करें। नेताओं के लिए सुबह जल्दी, शिक्षकों के लिए देर दोपहर, परिवारों के लिए शाम जल्दी।

परीक्षा या बोर्ड नाइट्स जैसे ज्ञात ब्लैकआउट दिनों से बचें। विकल्प चुनने से पहले जिले के कैलेंडर देखें। गति बढ़ाने के लिए विकल्पों को सीमित करें 4 से 6 समय स्लॉट ऑफर करें, 15 नहीं। बहुत अधिक विकल्प निर्णयों को धीमा कर देते हैं।

अधिकांश पैनलों के लिए 60 या 90 मिनट के ब्लॉक का उपयोग करें। निर्णय की समयसीमा निर्धारित करें Doodle में लोगों को कार्रवाई करने के लिए प्रतिक्रिया की समयसीमा जोड़ें। स्कूल वर्ष के दौरान दो कार्यदिवस ठीक रहते हैं।

Doodle Group Polls एक स्पष्ट विवरण फ़ील्ड, समय क्षेत्र समर्थन और प्रतिक्रिया समयसीमा के साथ इन सभी का समर्थन करता है। आप एक लिंक भेजते हैं और बिना सूक्ष्म प्रबंधन के वोट इकट्ठा करते हैं।

ग्रुप पोल चरण-दर-चरण बनाएँ

अपने Google, Outlook, या Apple कैलेंडर को कनेक्ट करें ताकि Doodle ऐसे समय सुझा सके जो अन्य कार्यक्रमों से टकराते नहीं हैं।

प्रसंग के लिए अपना शीर्षक, उद्देश्य और एजेंडा बुलेट बिंदु जोड़ें।

दो या तीन दिनों में चार से छह समय स्लॉट प्रस्तावित करें।

यदि आपके पास दूरस्थ पैनलिस्ट हैं तो टाइम ज़ोन समर्थन चालू करें।

यदि आपको विभिन्न जिलों में गोपनीयता की आवश्यकता है तो प्रतिभागी विवरण छिपाएँ चालू करें।

एक समयसीमा निर्धारित करें और स्वचालित अनुस्मारक सक्षम करें।

Doodle के माध्यम से 1000 प्रतिभागियों तक निमंत्रण भेजें या अपनी सूची के लिए लिंक कॉपी करें।

स्टेकहोल्डर पैनलों में जल्दी शामिल होने के व्यावहारिक सुझाव

इन क्षेत्र-परीक्षित तरीकों का उपयोग करके अपने शेड्यूलिंग चक्र से दिनों की कटौती करें।

सुझाव 1: अपनी पैनल विंडोज़ को पहले से ब्लॉक करें – पोल भेजने से पहले, प्रस्तावित विंडोज़ को अपने कैलेंडर में होल्ड के रूप में ब्लॉक कर लें। वोट आने तक आप वह स्लॉट किसी अन्य क्लाइंट को नहीं खोएंगे।

सुझाव 2: एक मुख्य विकल्प प्रदान करें – एक ऐसा मजबूत विकल्प शामिल करें जो अधिकांश समय-सारिणी में फिट बैठता हो, जैसे बुधवार को दोपहर 3 से 4:30 बजे तक। अलग-अलग दिनों में दो वैकल्पिक विकल्प जोड़ें।

सुझाव 3: दांव स्पष्ट करें – अपने विवरण में बताएं कि बैठक में क्या निर्णय लिया जाएगा। उदाहरण के लिए: हम तीन क्षमता क्षेत्रों को अंतिम रूप देंगे और मालिक टीमों का चयन करेंगे। स्पष्ट दांव तेज़ प्रतिक्रियाओं को प्रेरित करते हैं।

सुझाव 4: स्वचालित रिमाइंडर का उपयोग करें – समयसीमा से 24 घंटे पहले उत्तर न देने वालों को याद दिलाने के लिए Doodle रिमाइंडर चालू करें। रिपोर्ट कार्ड सप्ताह के दौरान यह अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सुझाव 5: मीटिंग लिंक बनाने के समय ही जोड़ें - Doodle में ज़ूम, गूगल मीट, या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स कनेक्ट करें। जब आप तारीख को अंतिम रूप देते हैं, तो वीडियो लिंक पहले से ही कैलेंडर इवेंट में शामिल हो जाता है।

सुझाव 6: समय क्षेत्रों का सम्मान करें - यदि कोई राज्य नेता किसी अन्य क्षेत्र से जुड़ता है, तो समय क्षेत्र समर्थन चालू करें ताकि उनके विकल्प स्थानीय समय में दिखें। अपने निमंत्रण में समय क्षेत्रों का उल्लेख करें।

सुझाव 7: सर्वेक्षण संक्षिप्त और केंद्रित रखें – प्रत्येक सर्वेक्षण में एक पैनल। यदि आपको विभिन्न हितधारकों के साथ दूसरा पैनल चाहिए, तो भ्रम से बचने के लिए एक नया सर्वेक्षण बनाएँ।

सुझाव 8: विश्वास के लिए कस्टम ब्रांडिंग का उपयोग करें - Doodle Pro के साथ अपना लोगो और ब्रांड रंग जोड़ें। जब निमंत्रण पेशेवर दिखता है, तो जिले अधिक तेज़ी से प्रतिक्रिया देते हैं।

सुझाव 9: गोपनीयता की रक्षा करें - टर्नअराउंड योजना जैसी संवेदनशील कार्य के लिए, प्रतिभागी विवरण छिपाएँ ताकि पैनलिस्ट एक-दूसरे के नाम न देख सकें।

सुझाव 10: प्रक्रिया को जल्दी पूरा करें - जैसे ही कोई स्पष्ट विजेता सामने आए, पोल बंद कर दें, Doodle में कार्यक्रम को अंतिम रूप दें, और एजेंडा और पूर्व-कार्य के साथ पुष्टि भेजें।

बचने योग्य सामान्य गलतियाँ

इन कमियों से बचें जो पैनलों को धीमा कर देती हैं या उपस्थिति को प्रभावित करती हैं।

बहुत अधिक समय विकल्प – 10 से 20 विकल्प पेश करने से व्यस्त शिक्षकों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। इसे छह से कम रखें।

कोई प्रतिक्रिया समयसीमा नहीं – अनिश्चितकालीन मतदान अनंतकाल तक चलता रहता है। हमेशा वोट बंद होने की तारीख निर्धारित करें।

कैलेंडर एकीकरण की अनदेखी करना – यदि आप अपना कैलेंडर कनेक्ट नहीं करते हैं, तो आप ऐसे समय प्रस्तावित कर सकते हैं जब आप उपस्थित नहीं हो सकते। अपना कैलेंडर कनेक्ट करें ताकि Doodle टकरावों को फ़िल्टर कर सके।

टाइम ज़ोन जांच भूलने पर – जब समय स्पष्ट नहीं होता तो दूरस्थ प्रतिभागी बैठकें चूक जाते हैं। टाइम ज़ोन टॉगल का उपयोग करें और अपने विवरण में पुष्टि करें।

अस्पष्ट लक्ष्य – एक धुंधला उद्देश्य अस्वीकृतियों को आमंत्रित करता है। परिणाम और उन निर्णयों से शुरुआत करें जिनकी आप अपेक्षा करते हैं।

पहुँच संबंधी विवरण अनुपस्थित हैं - यदि आप व्यक्तिगत पैनल की योजना बना रहे हैं, तो पार्किंग की जानकारी, भवन में प्रवेश और किसी भी अनुवाद सेवा को शामिल करें। वर्चुअल के लिए, लाइव कैप्शन विकल्प साझा करें।

वीडियो लिंक न जोड़ना - यदि आप बाद में लिंक जोड़ेंगे, तो कोई पुराने कैलेंडर निमंत्रण का उपयोग कर लेगा। अंतिम रूप देने से पहले Doodle में अपना वीडियो टूल कनेक्ट करें।

ऐसे Doodle टूल्स जो आपके घंटों बचाते हैं

Doodle स्कूलों के साथ तेज़ी से शेड्यूलिंग के लिए बनाया गया है। यहाँ बताया गया है कि प्रत्येक फ़ीचर शैक्षिक सलाहकारों को पैनलों को विचार से बुक तक ले जाने में कैसे मदद करता है।

ग्रुप पोल - 1000 तक प्रतिभागियों को आमंत्रित करें और वोट एक ही स्थान पर एकत्र करें। यह जिला पैनलों, अनुदान सलाहकार समूहों या पारिवारिक सुनवाई सत्रों के लिए उपयुक्त है।

कैलेंडर कनेक्शन - Google Calendar, Microsoft Outlook या Apple Calendar को कनेक्ट करें। Doodle उन समयों को हटा देता है जिन्हें आपने ब्लॉक किया है और बेहतर विकल्प सुझाता है, फिर जब आप अंतिम रूप देते हैं तो आपका कैलेंडर अपडेट कर देता है।

ईमेल निमंत्रण और अनुस्मारक - Doodle से निमंत्रण भेजें और स्वचालित अनुस्मारक सेट करें। मैन्युअल फॉलो-अप की कोई आवश्यकता नहीं।

अंतिम तिथियाँ और प्रतीक्षा समय - लोगों को कार्रवाई करने के लिए एक समयसीमा जोड़ें। वोट आने तक आप अपने कैलेंडर में प्रस्तावित समय भी आरक्षित रख सकते हैं।

प्रतिभागी का विवरण छिपाएँ - जब पैनलिस्ट विभिन्न जिलों या समूहों से आते हैं, तो गोपनीयता की रक्षा करें।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एकीकरण - ज़ूम, गूगल मीट, सिस्को वेबएक्स या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जोड़ें। पुष्टि होने पर Doodle इवेंट में लिंक जोड़ देता है।

Doodle Pro की विशेषताएँ - उन्नत एआई-जनित विवरण आपको जल्दी से एक स्पष्ट निमंत्रण लिखने में मदद करते हैं। आप टोन, लंबाई और निर्देश निर्धारित कर सकते हैं। कस्टम ब्रांडिंग और लोगो जोड़ें, विज्ञापन-मुक्त जाएँ, और ज़ेपियर से कनेक्ट करके अपने CRM में इवेंट्स लॉग करें या Slack अलर्ट भेजें।

1:1 और बुकिंग पेज - पैनल के बाद, 1:1 फॉलो-अप इंटरव्यू बुक करें। समयों की एक संक्षिप्त सूची साझा करें और लीडर्स को अपनी स्लॉट चुनने दें। भुगतान वाले एडवाइजरी कॉल्स के लिए, जब कोई बुकिंग करे तो भुगतान लेने के लिए Stripe के साथ Booking Page का उपयोग करें।

साइन-अप शीट्स - सीमित सीटों के साथ सामुदायिक फोकस समूह या शिक्षक कार्यशालाएँ चला रहे हैं? सत्र बनाएँ और लोगों को उनका समय चुनने दें। Premium प्लान पर असीमित सत्र उपलब्ध हैं।

सुरक्षा और गोपनीयता - Doodle उद्यम-स्तरीय सुरक्षा मानकों को पूरा करता है। केवल आप ही अपने जुड़े कैलेंडर का विवरण देख सकते हैं।

स्कूलों के साथ Doodle ग्रुप पोल का उपयोग करने के सर्वोत्तम अभ्यास

अपने पोल शीर्षक को परियोजना और दर्शकों के साथ लेबल करें - उदाहरण: स्प्रिंगफील्ड यूएसडी के लिए हाई स्कूल स्नातक दक्षता पैनल।

विवरण संक्षिप्त रखें - उद्देश्य, निर्णय, तैयारी कार्य और संपर्क व्यक्ति शामिल करें।

60 मिनट के ब्लॉक का उपयोग करें, जिसमें 15 मिनट का बफ़र शामिल हो – अपने कैलेंडर में एक बफ़र ब्लॉक करें ताकि एक के बाद एक होने वाले कार्यक्रम आपस में टकराएं नहीं।

48 घंटे की समय सीमा निर्धारित करें – स्कूल वर्ष के दौरान छोटी समय सीमाएँ प्रभावी होती हैं। गर्मियों या छुट्टियों के दौरान इसे 72 घंटे तक बढ़ा दें।

पूर्व तैयारी की पुष्टि करें और भेजें - एक बार तारीख तय हो जाने पर, अपना एजेंडा, कोई पूर्व-पठन सामग्री, और भूमिकाएँ साझा करें।

क्षेत्र से वास्तविक-विश्व के उदाहरण

यहाँ कुछ परिदृश्य दिए गए हैं जो आपके कार्य को दर्शाते हैं और बताते हैं कि Doodle ग्रुप पोल कैसे मदद करता है।

तीन परिसरों में पाठ्यक्रम अपनाने का पैनल

एक सलाहकार को ELA पायलटों का मूल्यांकन करने के लिए तीन मिडिल स्कूलों के प्रिंसिपल, दो शिक्षक नेता और एक अभिभावक प्रतिनिधि की आवश्यकता थी। उसने दो दिनों में चार समय-खिड़कियाँ प्रस्तावित कीं और 48 घंटे की समय-सीमा निर्धारित की। कैलेंडर कनेक्शन के साथ Doodle ग्रुप पोल का उपयोग करके, सभी ने ऐसे विकल्प देखे जो एक-दूसरे से टकराते नहीं थे। एक ही दिन में पसंदीदा स्लॉट भर गया। उन्होंने पोल बंद कर दिया और Doodle ने कैलेंडर इवेंट में ज़ूम लिंक जोड़ दिया।

परिणाम: पैनल 24 घंटों में बुक हो गया, समीक्षा निर्धारित मार्ग पर बनी रही।

राज्य साझेदार के साथ अनुदान सलाहकार बोर्ड

राज्यव्यापी गैर-लाभकारी संगठन और एक जिला टीम को अनुदान प्रस्तुति से पहले बैठक करनी थी। प्रतिभागी दो समय क्षेत्रों में रहते थे। सलाहकार ने Doodle का उपयोग किया और समय क्षेत्र समर्थन चालू किया। फंडर के नियमों के कारण उन्होंने प्रतिभागियों के विवरण छिपा दिए। रिमाइंडर ने उन दो बोर्ड सदस्यों को याद दिलाया जिन्होंने मतदान नहीं किया था। बैठक बिना किसी भ्रम के केंद्रीय समयानुसार दोपहर 2 बजे हुई।

परिणाम: सबमिशन समय पर हो गया।

सीमित सीटों के साथ सामुदायिक श्रवण सत्र

एक सलाहकार ने अनुवाद सहायता के साथ परिवारों के लिए तीन सुनने वाले सत्र आयोजित किए। उन्होंने Doodle साइन-अप शीट्स का उपयोग करके तीन सत्र बनाए, जिनमें प्रत्येक में 20 सीटें थीं। परिवारों ने अपनी सुविधा के अनुसार स्लॉट चुना। सलाहकार ने वास्तविक समय में उपस्थिति देखी, फिर मुख्य योजना टीम के साथ त्वरित समीक्षा के लिए Doodle ग्रुप पोल का उपयोग किया।

परिणाम: सत्र भर गए, RSVP प्रबंधित करने के लिए कोई कॉल नहीं, तेज़ विश्लेषण।

पैनल के बाद की समीक्षा बैठकें और विशेषज्ञ साक्षात्कार

एक जिला पैनल के बाद, सलाहकार को शिक्षक नेताओं के साथ चार 30 मिनट के साक्षात्कारों की आवश्यकता थी। उन्होंने दो दिनों में 10 समय-स्लॉट पेश करने के लिए Doodle 1:1 का उपयोग किया। शिक्षकों ने अपनी स्लॉट चुनी और Doodle ने प्रत्येक बैठक को सभी के कैलेंडर में Google Meet लिंक के साथ जोड़ दिया। एक एडटेक विक्रेता के साथ भुगतान किए गए डीब्रीफ के लिए, उन्होंने Doodle बुकिंग पेज साझा किया और विक्रेता द्वारा बुकिंग करने पर Stripe के माध्यम से भुगतान एकत्र किया।

परिणाम: बिना बिलिंग के पीछा करना और साफ-सुथरा शेड्यूलिंग।

परामर्शदाताओं के लिए उन्नत शेड्यूलिंग प्लेबुक

जब समयसीमा तंग हो या समूह बड़े हों, तो इन तरीकों का उपयोग करें।

एक गेटकीपर के साथ प्री-वेट विंडोज़ – अधीक्षक के प्रशासन से दो स्वीकृत विंडोज़ मांगें, फिर उन्हें अपने पोल में शामिल करें। आपको नेताओं से तेज़ी से सहमति मिलेगी।

एक ही एजेंडा के साथ एक वैकल्पिक तिथि प्रस्तावित करें - यदि आपका प्राथमिक विकल्प विफल हो जाता है, तो आप प्रक्रिया को फिर से शुरू किए बिना वैकल्पिक तिथि को जल्दी से पुष्टि कर सकते हैं।

अपने निमंत्रणों को विभाजित करें – 10 से अधिक लोगों वाले पैनलों के लिए Doodle Sign-up Sheets के साथ एक मुख्य पैनल पोल और एक पर्यवेक्षक साइन-अप बनाएँ। पर्यवेक्षक मुख्य मतदान को प्रभावित किए बिना सीटें प्राप्त करते हैं।

अपने निमंत्रण में एक छोटा सर्वेक्षण जोड़ें – पूर्व तैयारी के विकल्पों या प्राथमिकताओं के लिए अपने विवरण में तीन चेकबॉक्स शामिल करें। इससे आपको बेहतर संदर्भ मिलेगा।

प्रशासनिक सफाई के लिए Zapier का उपयोग करें – Doodle Pro के साथ, पुष्टि किए गए प्रतिभागियों को Google शीट या अपने CRM में भेजें। जब पोल बंद हो जाए, तो अपनी टीम को Slack पर सूचना भेजें।

आवश्यकता पड़ने पर शामों की रक्षा करें – यदि परिवार की समय-सारिणी महत्वपूर्ण है, तो स्पष्ट आरंभ और समाप्ति समय के साथ एक शाम का स्लॉट प्रदान करें। संकेत दें कि आप समय पर समाप्त करेंगे।

बिना अव्यवस्था के रद्दीकरण और परिवर्तनों का प्रबंधन

भले ही पैनल की पुष्टि हो चुकी हो, जीवन में अप्रत्याशित घटनाएँ होती रहती हैं। Doodle आपको जल्दी समायोजित होने में मदद करता है।

पोल को फिर से इस्तेमाल करें – यदि कोई प्रमुख आवाज़ हट जाए, तो दो या तीन नए विकल्पों के साथ पोल फिर से खोलें। संदर्भ बनाए रखने के लिए वही शीर्षक रखें।

Doodle में इवेंट संपादित करें - वीडियो लिंक, एजेंडा या स्थान एक ही जगह पर अपडेट करें। सभी को अपने कैलेंडर में यह बदलाव मिल जाएगा।

हाइब्रिड पर स्विच करें - मौसम या यात्रा संबंधी समस्याओं के लिए, Doodle के अंदर स्थान को ज़ूम लिंक में बदलें। नए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है।

अपना कैलेंडर खाली रखें - चूंकि आपका कैलेंडर जुड़ा हुआ है, Doodle आपके लिए आयोजित और पुष्टि किए गए समय को अपडेट करता है। कोई दोहरी बुकिंग नहीं।

आप जो समय बचाते हैं, उसका माप लें और उसे पुनर्निवेश करें।

पहले और बाद को ट्रैक करें ताकि आप ग्राहकों और स्वयं को मूल्य दिखा सकें।

अपनी मैन्युअल प्रक्रिया का आधार रेखा तैयार करें – पैनल हासिल करने में आमतौर पर कितने ईमेल लगते हैं, गिनें। पहली संपर्क से पुष्टि की तारीख तक के दिनों को नोट करें।

Doodle का उपयोग करने के बाद – पोल भेजने से पुष्टि तक का समय रिकॉर्ड करें। कई सलाहकार इस चक्र को पाँच दिनों से घटाकर एक या दो दिन कर देते हैं।

बचाया हुआ समय पुनर्निवेश करें - अतिरिक्त घंटों का उपयोग मजबूत एजेंडा तैयार करने, स्लाइड डेक बनाने या छात्र आवाज़ साक्षात्कार जोड़ने के लिए करें। बेहतर तैयारी स्कूलों के लिए बेहतर परिणाम लाती है।

मुख्य बिंदु

Doodle ग्रुप पोल शैक्षिक सलाहकारों को एक लिंक और स्पष्ट समयसीमा के साथ शीघ्रता से हितधारक पैनलों में शामिल होने में मदद करते हैं।

4 से 6 समय स्लॉट प्रस्तावित करें, अपना कैलेंडर कनेक्ट करें, और त्वरित प्रतिक्रियाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्वचालित रिमाइंडर का उपयोग करें।

संवेदनशील कार्यों के लिए प्रतिभागी विवरण छिपाएँ और अंतिम रूप देने से पहले वीडियो लिंक जोड़ें।

Doodle Pro कस्टम ब्रांडिंग, एआई-लिखे निमंत्रण, ज़ेपियर, और एक विज्ञापन-मुक्त अनुभव जोड़ता है।

अपने पैनल के बाद, साक्षात्कार या भुगतान किए गए सत्र बुक करने के लिए Doodle 1:1 और बुकिंग पेज का उपयोग करें, और कार्यशालाओं के लिए साइन-अप शीट्स का उपयोग करें।

अपने कैलेंडर को अपने पक्ष में काम करने दें, न कि आपके खिलाफ।

अगर आप तेज़ फ़ैसले और कम ईमेल थ्रेड चाहते हैं, तो अपने अगले पैनल में Doodle ग्रुप पोल आज़माएँ। अपना कैलेंडर कनेक्ट करें, स्मार्ट विंडो का प्रस्ताव दें, और समूह को वोट करने दें। अपना ज़ूम या गूगल मीट लिंक जोड़ें, एक समय-सीमा निर्धारित करें, और कुछ ही क्लिक में पुष्टि करें। फॉलो-अप्स के लिए, सशुल्क सलाहकार कॉल्स को संभालने के लिए 1:1 या Stripe के साथ एक बुकिंग पेज का उपयोग करें। कार्यशालाओं के लिए, साइन-अप शीट्स बनाएँ और प्रतिभागियों को सीट चुनने दें।

क्या आप शेड्यूलिंग को आसान बनाना चाहते हैं? एक Doodle बनाएँ और देखें कि शैक्षिक सलाहकार हर हफ्ते कैसे घंटों की बचत कर रहे हैं।