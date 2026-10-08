आपके इंटरव्यू का इंतज़ार उदाहरण के आँकड़े, इन्हें बदलें

हर तिमाही की हायरिंग 12 शॉर्टलिस्ट से पहले इंटरव्यू तक के दिन 9 इंटरव्यू के दौर 3 दौरों के बीच के दिन 6 अगर हर अंतर घटकर इतना हो (दिन) 3 आज प्रति हायर इंतज़ार 21 दिन आपके लक्ष्य पर प्रति हायर इंतज़ार 9 दिन जो इंतज़ार बचा रहता हैजो इंतज़ार आप हटाते हैं हर तिमाही उम्मीदवारों के बचे दिन 144 दिन

प्रति हायर इंतज़ार = पहले इंटरव्यू तक के दिन + (दौरों की संख्या में से 1 घटाकर) × दौरों के बीच के दिन। यह उन कैलेंडर दिनों को गिनता है जितना उम्मीदवार इंतज़ार करता है, और सिर्फ़ आपके डाले गए आँकड़ों का इस्तेमाल करता है।