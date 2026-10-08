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इनसाइट्स

अपनी टीम के समय का हिसाब लगाएँ

डेटा पर आधारित लेख और रिसर्च, कि आपकी टीम के दिन कहाँ जाते हैं, आपकी भूमिका और आपके उद्योग के हिसाब से लिखे गए।

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चश्मा और नीला कार्डिगन पहने एक आदमी रोशनी से भरे ऑफिस में डेस्क पर बैठकर टैबलेट पर कुछ पढ़ रहा है
नया लेखएग्ज़िक्यूटिव असिस्टेंट

उन घंटों में आप क्या करते, जो मीटिंग तय करने में चले जाते हैं?

मीटिंग तय करना आज भी EA के हफ़्ते का सबसे बड़ा हिस्सा है। जानिए, उस समय का कुछ हिस्सा उस काम के लिए कैसे वापस पाएँ जिसके लिए आपको रखा गया था।

Chirag Harendraपढ़ने का समय: 12 मिनट

आपकी टीम के लिए लेख

अपनी टीम चुनें। कई लेखों में एक कैलकुलेटर भी है।

3 लेख

आज़माएँ

इस लेख से क्या लीड टाइम आपकी हायरिंग के समय का छिपा हुआ आधा हिस्सा है?

आपके इंटरव्यू का इंतज़ार

उदाहरण के आँकड़े, इन्हें बदलें

आज प्रति हायर इंतज़ार

21 दिन

आपके लक्ष्य पर प्रति हायर इंतज़ार

9 दिन

जो इंतज़ार बचा रहता हैजो इंतज़ार आप हटाते हैं

हर तिमाही उम्मीदवारों के बचे दिन

144 दिन

प्रति हायर इंतज़ार = पहले इंटरव्यू तक के दिन + (दौरों की संख्या में से 1 घटाकर) × दौरों के बीच के दिन। यह उन कैलेंडर दिनों को गिनता है जितना उम्मीदवार इंतज़ार करता है, और सिर्फ़ आपके डाले गए आँकड़ों का इस्तेमाल करता है।

और टूल

केस स्टडीज़

SRG, UC Davis और CDA जैसी टीमों की असली कहानियाँ। देखें कि वे Doodle का उपयोग कैसे करते हैं।

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देखें कि आपकी टीम का समय कहाँ जा सकता है।

हम आपको आपके अपने कैलेंडर पर Doodle दिखाएँगे।

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