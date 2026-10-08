उन घंटों में आप क्या करते, जो मीटिंग तय करने में चले जाते हैं?
मीटिंग तय करना आज भी EA के हफ़्ते का सबसे बड़ा हिस्सा है। जानिए, उस समय का कुछ हिस्सा उस काम के लिए कैसे वापस पाएँ जिसके लिए आपको रखा गया था।
इनसाइट्स
डेटा पर आधारित लेख और रिसर्च, कि आपकी टीम के दिन कहाँ जाते हैं, आपकी भूमिका और आपके उद्योग के हिसाब से लिखे गए।
मीटिंग तय करना आज भी EA के हफ़्ते का सबसे बड़ा हिस्सा है। जानिए, उस समय का कुछ हिस्सा उस काम के लिए कैसे वापस पाएँ जिसके लिए आपको रखा गया था।
अपनी टीम चुनें। कई लेखों में एक कैलकुलेटर भी है।
3 लेख
आज़माएँ
इस लेख से क्या लीड टाइम आपकी हायरिंग के समय का छिपा हुआ आधा हिस्सा है?
आज प्रति हायर इंतज़ार
21 दिन
आपके लक्ष्य पर प्रति हायर इंतज़ार
9 दिन
जो इंतज़ार बचा रहता हैजो इंतज़ार आप हटाते हैं
हर तिमाही उम्मीदवारों के बचे दिन
144 दिन
प्रति हायर इंतज़ार = पहले इंटरव्यू तक के दिन + (दौरों की संख्या में से 1 घटाकर) × दौरों के बीच के दिन। यह उन कैलेंडर दिनों को गिनता है जितना उम्मीदवार इंतज़ार करता है, और सिर्फ़ आपके डाले गए आँकड़ों का इस्तेमाल करता है।
हम आपको आपके अपने कैलेंडर पर Doodle दिखाएँगे।