IEP (व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम) बैठकों का समन्वय करना — जो विशेष शिक्षा की आवश्यकता वाले छात्रों के लिए अनिवार्य योजना सत्र होते हैं — एक साथ कई चीज़ों को संभालने जैसा महसूस हो सकता है। आपके पास माता-पिता, विशेष और सामान्य शिक्षा के शिक्षक, थेरेपिस्ट, एक केस मैनेजर, एक प्रशासक और कभी-कभी एक दुभाषिया या बाहरी सेवा प्रदाता होते हैं। हर किसी का कैलेंडर अलग दिखता है। कानूनी समयसीमाओं की घड़ी टिक-टिक कर रही है, और एक ही आमंत्रण छूट जाने से आपका पूरा सप्ताह अस्त-व्यस्त हो सकता है।

यह मार्गदर्शिका आपको दिखाती है कि बिना अतिरिक्त ईमेल भेजे IEP शेड्यूलिंग को कैसे अधिक पूर्वानुमेय बनाया जाए। आप जानेंगे कि अपने प्रतिभागियों को कैसे मैप करें, स्मार्ट समय खिड़कियाँ कैसे चुनें, स्पष्ट निमंत्रण कैसे भेजें और वर्चुअल लिंक कैसे प्रबंधित करें। आप यह भी देखेंगे कि Doodle कैसे आपकी मदद कर सकता है: उपयुक्त समय खोजने, सुझाव एकत्र करने, गोपनीयता की रक्षा करने और रिमाइंडर भेजने में, ताकि आपकी अभिभावक बैठकें सुचारू रूप से चलें।

चाहे आप विशेष शिक्षा समन्वयक हों, स्कूल मनोवैज्ञानिक हों या केस मैनेजर, ये कदम आपको बार-बार आदान-प्रदान कम करने और उपस्थिति बढ़ाने में मदद करेंगे। परिणामस्वरूप अभिभावकों की अधिक आवाज़, कम पुनर्निर्धारण और समय पर शुरू होने वाली बैठकें होंगी।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

माता-पिता की बैठकों के पेशेवरों के सामने चुनौती

IEP अनुसूचीकरण जटिल है क्योंकि:

टीमें बड़ी होती हैं। एक ही बैठक में 6 से 10 लोग शामिल हो सकते हैं।

अभिभावक अक्सर शिफ्ट में काम करते हैं या उनके पास बच्चों की देखभाल संबंधी प्रतिबंध होते हैं।

संबंधित सेवा प्रदाता कई स्कूलों को कवर करते हैं।

कुछ परिवारों को दुभाषिए या वर्चुअल विकल्प की आवश्यकता होती है।

समय-सीमाएँ मायने रखती हैं। वार्षिक समीक्षाएँ, पुनर्मूल्यांकन और प्रारंभिक आईईपी की निश्चित नियत तिथियाँ होती हैं।

स्थान और लिंक बदल सकते हैं। एक गलत कमरे का नंबर या ज़ूम लिंक उपस्थिति को डुबा सकता है।

रिप्लाई-ऑल थ्रेड्स और फोन टैग पर निर्भर रहने से तनाव बढ़ता है। इससे दोहरी बुकिंग होने, किसी प्रदाता से चूकने या देर से सूचना भेजने की संभावना भी बढ़ जाती है।

माता-पिता की बैठकों के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है

IEP अनुसूचीकरण केवल व्यवस्था नहीं है। यह प्रभावित करता है:

माता-पिता की सहभागिता। स्पष्ट निमंत्रण और लचीले समय परिवार के कार्यक्रमों का सम्मान करते हैं।

अनुपालन। देर से होने वाली बैठकों से सुधारात्मक कार्रवाई और अतिरिक्त दस्तावेज़ीकरण हो सकता है।

छात्र सेवाएँ। देरी से होने वाली बैठकें सहायता को प्रभावित करने वाले निर्णयों को धीमा कर देती हैं।

स्टाफ का कार्यभार। पुनःनिर्धारण योजना बनाने का समय खाता है और अतिरिक्त कॉल और ईमेल जोड़ता है।

एक सुसंगत प्रक्रिया और सही उपकरण आपको अपने सप्ताह से घंटों की बचत करने और उपस्थिति में सुधार करने में मदद करते हैं। यह परिवारों के लिए और छात्रों के लिए बेहतर है।

अपना IEP शेड्यूलिंग प्लेबुक तैयार करें

एक सरल प्लेबुक हर अभिभावक बैठक की योजना बनाना आसान बनाती है। प्रत्येक छात्र के लिए इन चरणों का उपयोग करें।

टीम को भूमिका के अनुसार मैप करें आवश्यक: अभिभावक या संरक्षक, विशेष शिक्षा शिक्षक, सामान्य शिक्षा शिक्षक, स्थानीय शिक्षा प्राधिकरण (LEA) का प्रतिनिधि, मूल्यांकनों का अनुवाद कर सकने वाला व्यक्ति

वैकल्पिक: काउंसलर, व्यवहार विशेषज्ञ, बाहरी प्रदाता

संपर्क वरीयताओं और भाषाओं का ध्यान रखें। पता करें कि क्या दुभाषिए की आवश्यकता है। मानक बैठक की अवधि निर्धारित करें वार्षिक समीक्षा: 60 मिनट

पुनर्मूल्यांकन: 60 से 90 मिनट

प्रारंभिक आईईपी: 90 मिनट

संशोधन: 30 मिनट अपने कैलेंडर में पहले और बाद में 10 मिनट का बफ़र ब्लॉक करें। समय की समझदारी से खिड़कियाँ चुनें यदि आप वर्चुअल रूप से मिलते हैं, तो स्कूल के दिन एक और स्कूल के बाद या शाम को जल्दी एक ऑफर करें।

संभव होने पर माता-पिता की कार्य पाली के साथ तालमेल बनाएँ।

सामान्य शिक्षा के शिक्षकों के लिए मुख्य शिक्षण ब्लॉकों से बचें। अंतिम तिथियों से उल्टा काम करें अंतिम तिथि से कम से कम 10 स्कूल दिन पहले मिलने का लक्ष्य रखें।

एक सुरक्षा जाल के रूप में अपने कैलेंडर में दो सप्ताह पहले एक सॉफ्ट होल्ड दर्ज करें।

यदि आप अंतिम दो सप्ताह में हैं, तो टीम को आगे बढ़ाने के लिए Doodle रिमाइंडर का उपयोग करें। बैठक के प्रारूप पर निर्णय लें व्यक्तिगत रूप से, वर्चुअल या हाइब्रिड।

यदि वर्चुअल हो, तो ज़ूम, गूगल मीट या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की योजना बनाएँ।

यदि माता-पिता को दुभाषिए की आवश्यकता है, तो पहले उस सेवा का समय निर्धारित करें। समय समन्वय के लिए एक ही स्थान का उपयोग करें अपने चुने हुए समय-खंडों में 4 से 6 समय विकल्पों के साथ एक Doodle ग्रुप पोल बनाएं।

अपने Google, Outlook या Apple कैलेंडर को कनेक्ट करें ताकि आप केवल अपनी खाली समय ही दिखाएं।

प्रतिक्रिया की समयसीमा निर्धारित करें और एक अनुस्मारक भेजें।

गोपनीयता की रक्षा के लिए प्रतिभागी विवरण छिपाएँ/दिखाएँ।

एक-पृष्ठ की आईईपी अनुसूचीकरण चेकलिस्ट

इस चेकलिस्ट को अपनी मेज़ पर रखें या इसे एक टेम्पलेट के रूप में सहेजें:

छात्र का नाम, नियत तिथि, बैठक की अवधि

भूमिका और ईमेल के अनुसार प्रतिभागी

दुभाषिया चाहिए हाँ या नहीं

माता-पिता के लिए पसंदीदा समय खिड़की

व्यक्तिगत रूप से कमरे का नंबर या वर्चुअल लिंक

डेडलाइन सहित Doodle ग्रुप पोल लिंक

टीम को अनुस्मारक अनुसूची भेजी गई

अंतिम पुष्टि माता-पिता को 5 दिन पहले भेजी जाती है।

कारगर अभिभावक बैठक के लिए व्यावहारिक सुझाव

इन रणनीतियों का उपयोग करके अनुपस्थितियों को कम करें और समय पर तेजी से सहमति प्राप्त करें।

सुझाव 1: दो स्पष्ट समय-सीमाएँ और जवाब देने की एक निश्चित तारीख दें। परिवारों को दो अलग-अलग समय-सीमाएँ दें, जैसे कि मंगलवार सुबह और गुरुवार देर दोपहर। अपने Doodle ग्रुप पोल में, जवाब देने की अंतिम तारीख निर्धारित करें और एक संक्षिप्त नोट जोड़ें, जैसे, "कृपया सभी उपयुक्त समय चुनें।"

सुझाव 2: विकल्पों को सीमित रखें। समय विकल्पों को 4 से 6 तक सीमित करें। बहुत अधिक विकल्प प्रतिक्रियाओं को धीमा कर देते हैं। यदि कोई विकल्प उपयुक्त नहीं है, तो सबसे अधिक उपलब्ध दिन के आधार पर एक और जोड़ें।

सुझाव 3: सेवा प्रदाताओं के अनुसार योजना बनाएँ। OT, PT और स्पीच से कहें कि वे एक साझा कैलेंडर में अपने बार-बार आने वाले खाली समय को चिह्नित करें। जब आप अपना ग्रुप पोल बनाएँ, तो उन ब्लॉकों से समय चुनें। इससे उन प्रदाताओं के साथ होने वाले बार-बार के संपर्क में कमी आती है जो यात्रा करते हैं।

सुझाव 4: समूह शेड्यूलिंग में गोपनीयता की रक्षा करें। Doodle में प्रतिभागी के विवरण छिपाएँ का उपयोग करें ताकि परिवार यह न देख सकें कि और किसे आमंत्रित किया गया है। यह विभाजित हिरासत या उन अभिभावकों के लिए भी सहायक है जो संपर्क जानकारी साझा नहीं करना पसंद करते हैं।

सुझाव 5: शुरुआत से ही द्विभाषी परिवारों का समर्थन करें। मीटिंग का निमंत्रण अंग्रेजी और घरेलू भाषा में भेजें। यह बताने के लिए कि एक दुभाषिया उपस्थित रहेगा, Doodle विवरण का उपयोग करें। आप इमारतों में दुभाषियों के स्लॉट आवंटित करने के लिए एक साइन-अप शीट का भी उपयोग कर सकते हैं।

सुझाव 6: स्पष्ट स्थान और लिंक जोड़ें। Doodle में, अपना ज़ूम, गूगल मीट या टीम्स लिंक संलग्न करें ताकि टीम को पता चल सके कि कहाँ क्लिक करना है। व्यक्तिगत रूप से होने वाली बैठकों के लिए, विवरण में कमरे का नंबर और पार्किंग का विवरण जोड़ें।

सुझाव 7: अभिभावक-अनुकूल कार्यालय समय बनाएँ। त्वरित फॉलो-अप कॉल्स के लिए सीमित शाम के घंटों के साथ एक Doodle बुकिंग पेज बनाएँ। अभिभावक आपको ईमेल किए बिना अपने शेड्यूल के अनुसार एक समय चुन सकते हैं। यदि कोई परिवार किसी बाहरी प्रदाता के साथ भुगतान वाले परामर्श की चाहता है, तो आपका बुकिंग पेज स्ट्राइप के माध्यम से भुगतान एकत्र कर सकता है।

सुझाव 8: संशोधनों और त्वरित चेक-इन के लिए 1:1 का उपयोग करें। जब केवल एक माता-पिता और केस मैनेजर को मिलना हो, तो तीन समय विकल्पों के साथ एक Doodle 1:1 भेजें। माता-पिता एक विकल्प चुनते हैं और दोनों कैलेंडर स्वचालित रूप से अपडेट हो जाते हैं।

सुझाव 9: दो बार पुष्टि करें। दो दिन पहले एक Doodle रिमाइंडर भेजें। फिर उसी दिन लिंक या रूम के साथ एक नोट भेजें। परिवार इस अतिरिक्त प्रयास की सराहना करते हैं, और आपकी उपस्थिति दर में सुधार होगा।

सुझाव 10: बैकअप की योजना बनाएँ। यदि कोई शिक्षक अनुपस्थित है, तो कोई विकल्प मौजूद रहे जो उपस्थित हो सके। इसे अपने टेम्पलेट में डालें ताकि आपको कभी भी अंतिम समय में भागदौड़ न करनी पड़े।

बचने के लिए सामान्य गलतियाँ

इन जालों से बचें जो IEP शेड्यूलिंग को और कठिन बना देते हैं।

रिप्लाई-ऑल ईमेल पर निर्भर रहना: लंबी थ्रेड्स आसानी से छूट सकती हैं। एक ही ग्रुप पोल का उपयोग करें ताकि सभी एक ही जगह पर प्रतिक्रिया दें।

खुले अंत वाले विकल्प पेश करने से—"आपके लिए क्या काम करता है?"—विलंब होता है। विशिष्ट समय-सीमाएँ प्रस्तावित करें और किसी तारीख तक प्रतिक्रियाएँ मांगें।

अपना कैलेंडर कनेक्ट करना भूल जाना: कैलेंडर सिंक के बिना आप वे समय दिखा सकते हैं जो आपके पास नहीं हैं। Google, Outlook या Apple को कनेक्ट करें ताकि Doodle केवल खाली स्लॉट दिखाए।

वर्चुअल अभिभावकों के लिए समय क्षेत्र की अनदेखी करना: यदि कोई अभिभावक काम के सिलसिले में यात्रा कर रहा है, तो निमंत्रण में समय क्षेत्र की पुष्टि करें। भ्रम से बचने के लिए "सभी समय पूर्वी समय में" या अपने स्थानीय समय क्षेत्र का उल्लेख करें।

दुभाषिया या सेवा प्रदाता को छोड़ना: अपने प्रतिभागी मानचित्र का निर्माण करें और उसकी दोबारा जाँच करें। एक व्यक्ति के अनुपस्थित होने पर आपको पुनः समय निर्धारित करना पड़ सकता है।

स्पष्ट उद्देश्य और अवधि न बताना: निमंत्रण में एजेंडा और अपेक्षित अवधि लिखें। जब लोगों को पता होता है कि क्या उम्मीद करनी है, तो वे तैयार होकर समय पर आते हैं।

दस्तावेज़ीकरण छोड़ना: दिनांकों और तरीकों सहित शेड्यूलिंग प्रयासों का रिकॉर्ड रखें। Doodle द्वारा भेजे गए निमंत्रण और रिमाइंडर आपके संपर्कों का दस्तावेजीकरण करने में मदद करते हैं।

IEP शेड्यूलिंग को आसान बनाने वाले उपकरण और समाधान

Doodle पहली निमंत्रण से लेकर अंतिम अनुस्मारक तक अभिभावक बैठकों का समर्थन करता है। यहाँ बताया गया है कि कैसे।

बड़ी टीमों के साथ तारीख चुनने के लिए ग्रुप पोल यदि ज़रूरत हो तो ज़िला टीमों या जटिल मामलों के लिए 1000 प्रतिभागियों तक को आमंत्रित करें। प्रतिक्रियाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक समयसीमा और स्वचालित अनुस्मारक निर्धारित करें। गोपनीयता की रक्षा के लिए प्रतिभागी के विवरण छिपाएँ। सीधे Doodle से ईमेल निमंत्रण, ताकि आपका इनबॉक्स अव्यवस्थित न हो।

माता-पिता के कार्यालय समय और फॉलो-अप्स के लिए बुकिंग पेज एक ही लिंक साझा करें जो आपके रीयल-टाइम कैलेंडर को दर्शाता हो। बफ़र्स, दैनिक सीमाएँ और शाम या सप्ताहांत के लिए विशिष्ट घंटे जोड़ें। ज़ूम, गूगल मीट या टीम्स कनेक्ट करें ताकि प्रत्येक पुष्टि की गई बैठक में लिंक शामिल हो। यदि आप बाहरी प्रदाताओं के साथ वैकल्पिक सशुल्क परामर्श आयोजित करते हैं, तो Stripe के माध्यम से भुगतान प्राप्त करें।

संशोधनों और त्वरित बैठकों के लिए 1:1 समयों की एक संक्षिप्त सूची दें और अभिभावक को चुनने दें। Doodle दोनों कैलेंडर अपडेट करता है और पुष्टि भेजता है। परामर्शदाता के साथ त्वरित पुनरीक्षण, प्रगति समीक्षा या संक्रमण बैठकों के लिए उत्तम।

आईईपी के संबंध में सहायता के लिए साइन-अप शीट्स स्कूलों में दिन और समय स्लॉट के अनुसार दुभाषिया कवरेज निर्धारित करें। परिवर्तन या पठन सहायता पर पारिवारिक कार्यशाला के समय निर्धारित करें। बैठक में संबोधित किए जाने वाले अभिभावक प्रश्नों को इकट्ठा करने के लिए एक पाठ सर्वेक्षण के रूप में उपयोग करें।

कैलेंडर और वीडियो एकीकरण दोहरी बुकिंग से बचने के लिए Google, Outlook या Apple कैलेंडर को कनेक्ट करें। हर पुष्टि किए गए कार्यक्रम में ज़ूम, टीम्स, सिस्को या गूगल मीट लिंक जोड़ें।

Doodle Pro और Doodle टीम्स में सहायक अतिरिक्त सुविधाएँ एआई-जनित मीटिंग विवरण ताकि आपके निमंत्रणों में स्पष्ट एजेंडा शामिल हो। आप टोन, लंबाई और निर्देशों को समायोजित कर सकते हैं। कस्टम ब्रांडिंग ताकि आपके स्कूल या जिले का लोगो निमंत्रणों पर दिखाई दे। साफ-सुथरे अभिभावक दृश्य के लिए विज्ञापन-मुक्त अनुभव। यदि आप अपनी केस प्रबंधन प्रणाली में बैठकों को लॉग करना चाहते हैं तो ज़ेपियर से कनेक्ट करें। संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के लिए उद्यम-स्तरीय डेटा सुरक्षा और गोपनीयता।



अभिभावक बैठकों से वास्तविक उदाहरण

प्राथमिक केस मैनेजर, 28 छात्र: सुश्री एल अप्रैल और मई में सभी वार्षिक आईईपी आयोजित करती हैं। वह प्रत्येक छात्र के लिए दो सुबह और दो देर दोपहर के विकल्पों के साथ एक Doodle ग्रुप पोल बनाती हैं। वह तीन दिन की प्रतिक्रिया अवधि निर्धारित करती हैं और रिमाइंडर चालू करती हैं। माता-पिता की उपस्थिति एक ही सीज़न में लगभग 60 प्रतिशत से बढ़कर 90 प्रतिशत से अधिक हो गई क्योंकि परिवारों के पास स्पष्ट विकल्प और रिमाइंडर थे।

ब्लॉक शेड्यूलिंग वाले हाई स्कूल: एक काउंसलर A/B दिन के शेड्यूल में IEP बैठकों का समर्थन करता है। टीम साझा प्रदाता ब्लॉकों का उपयोग करके ऐसे विकल्प चुनती है जो लैब्स में बाधा नहीं डालते। कैलेंडर सिंक और केंद्रित विकल्पों के साथ, उन्होंने पुनः शेड्यूलिंग को आधा कर दिया और वर्ष का अंत बिना किसी चूकी हुई समयसीमा के किया।

जिला दुभाषिया समन्वयक: समन्वयक तीन स्कूलों में 45 मिनट के स्लॉट के साथ स्पेनिश और सोमाली दुभाषियों के लिए एक साइन-अप शीट बनाता है। केस मैनेजर अभिभावक सर्वेक्षण भेजने से पहले दुभाषियों का समय आरक्षित करते हैं। इससे भाषा सहायता उपलब्ध न होने पर अंतिम समय में रद्दीकरण से बचाव होता है।

बाहरी प्रदाता के साथ वर्चुअल IEP: एक परिवार अपने बच्चे के BCBA से 30 मिनट के लिए जुड़ने का अनुरोध करता है। केस मैनेजर प्रदाता को ग्रुप पोल में जोड़ता है और विवरण में एक ज़ूम लिंक शामिल करता है। जब BCBA को स्कूल के बाद अलग से माता-पिता से परामर्श की आवश्यकता होती है, तो परिवार प्रदाता के Doodle बुकिंग पेज पर एक समय बुक करता है और स्ट्राइप के माध्यम से भुगतान करता है।

रिपोर्ट कार्ड सप्ताह के दौरान संशोधन बैठकें: विशेष शिक्षा लीड उन अभिभावकों को Doodle 1:1 आमंत्रण भेजता है जिन्हें त्वरित संशोधनों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक आमंत्रण में स्कूल छूटने के बाद तीन समय विकल्प होते हैं। अधिकांश बैठकें 24 घंटों के भीतर बुक हो जाती हैं और दोनों पक्षों को स्वचालित पुष्टि मिलती है।

चरण-दर-चरण: Doodle के साथ एक IEP शेड्यूलिंग चक्र चलाएँ

अपने अगले अभिभावक बैठक के लिए इस छोटे वर्कफ़्लो का पालन करें।

तैयार करें प्रतिभागियों और आवश्यक भूमिकाओं का मानचित्रण करें।

दुभाषिए की आवश्यकताओं की पुष्टि करें।

वर्चुअल या व्यक्तिगत रूप से होने का निर्णय लें।

निर्धारित तिथि से दो सप्ताह पहले एक सॉफ्ट होल्ड ब्लॉक करें। ग्रुप पोल बनाएँ अपना कैलेंडर कनेक्ट करें।

दो विंडो में 4 से 6 समय स्लॉट जोड़ें।

एजेंडा, अवधि और स्थान या लिंक के साथ एक संक्षिप्त विवरण लिखें।

प्रतिभागी विवरण छिपाएँ/दिखाएँ।

प्रतिक्रिया की समयसीमा निर्धारित करें और अनुस्मारक सक्षम करें। आमंत्रित करें और ट्रैक करें Doodle ईमेल निमंत्रणों के माध्यम से पोल भेजें।

प्रतिक्रियाओं को एक ही जगह देखें।

एक स्पष्ट विजेता मिलने पर मतदान बंद कर दें। पुष्टि करें और तैयार करें Doodle से अंतिम मीटिंग का निमंत्रण निर्धारित समय और लिंक या रूम के साथ भेजें।

ड्राफ्ट IEP अनुभाग और मूल्यांकन सारांश साझा करें।

दो दिन पहले एक रिमाइंडर जोड़ें। अनुवर्ती कार्रवाई यदि बैठक लंबी चल जाए, तो शेष विषयों के लिए एक Doodle 1:1 भेजें।

यदि आप पारिवारिक कार्यालय समय के लिए बुकिंग पेज का उपयोग करते हैं, तो अपने बुकिंग पेज में अगली वार्षिक समीक्षा विंडो जोड़ें।

अनुपालन और संचार सुझाव

अपने IEP शेड्यूलिंग को सर्वोत्तम प्रथाओं और परिवार की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाए रखें।

IDEA की समय-सीमाओं का सम्मान करें: वार्षिक IEPs की समीक्षा कम से कम एक बार प्रति वर्ष की जानी चाहिए। समय से पहले पूरा करने के लिए आंतरिक समय-सीमाएँ निर्धारित करें और अभिभावकों के साथ समय-निर्धारण के सभी प्रयासों का दस्तावेजीकरण करें।

सार्थक भागीदारी प्रदान करें: वर्ष की शुरुआत में परिवारों से उनकी पसंदीदा समय और भाषाएँ पूछें। इन प्राथमिकताओं को इकट्ठा करने के लिए एक संक्षिप्त साइन-अप शीट को टेक्स्ट सर्वे के रूप में उपयोग करें।

दस्तावेज़ीकरण: संपर्क प्रयासों के प्रमाण के रूप में Doodle पुष्टि और अनुस्मारक सहेजें। अपने छात्र रिकॉर्ड में फोन कॉल और टेक्स्ट संदेश दर्ज करें।

स्पष्ट और संक्षिप्त रहें: आपके निमंत्रण में उद्देश्य, अवधि, प्रतिभागी और समीक्षा के लिए कोई भी सामग्री शामिल होनी चाहिए। Doodle के एआई-जनित विवरण आपको इसे जल्दी से तैयार करने में मदद कर सकते हैं।

पहुँच सहायता प्रदान करें: दुभाषिए के विवरण, पार्किंग निर्देश या वर्चुअल बैठकों के लिए उपकरण संबंधी आवश्यकताओं को शामिल करें। यदि आवश्यक हो तो समय क्षेत्रों की पुष्टि करें।

मुख्य बातें

टीम का नक्शा तैयार करें, समय खिड़कियाँ निर्धारित करें और नियत तिथियों से उल्टा काम करें।

तेज़ प्रतिक्रियाएँ प्राप्त करने के लिए लक्षित विकल्पों और स्पष्ट समय-सीमाओं का उपयोग करें।

भ्रम से बचने के लिए अपना कैलेंडर कनेक्ट करें और वीडियो लिंक जोड़ें।

कम प्रयास में अभिभावक बैठकों का प्रबंधन करने के लिए Doodle ग्रुप पोल, बुकिंग पेज, 1:1 और साइन-अप शीट्स का उपयोग करें।

बेहतर अनुपालन और विश्वास के लिए अनुस्मारक भेजें, गोपनीयता की रक्षा करें और संपर्क का दस्तावेजीकरण करें।

Doodle के साथ बेहतर शेड्यूलिंग आजमाएँ

IEP शेड्यूलिंग को हड़बड़ी में करने की ज़रूरत नहीं है। एक सरल प्लेबुक और सही टूल्स के साथ, आप शिक्षकों, परिवारों और सेवा प्रदाताओं को समय पर एक साथ ला सकते हैं। Doodle आपको स्मार्ट विकल्प पेश करने, डबल बुकिंग से बचने, वीडियो लिंक जोड़ने और रिमाइंडर भेजने में मदद करता है, ताकि आपके अभिभावक बैठकें प्रबंधित करना आसान हो जाए।

क्या आप शेड्यूलिंग को आसान बनाना चाहते हैं? स्पष्ट पोल बनाएं, बुकिंग लिंक साझा करें और मिनटों में मीटिंग्स की पुष्टि करें। एक Doodle बनाएं और देखें कि अभिभावक-शिक्षक बैठक पेशेवर हर हफ्ते कैसे घंटों की बचत कर रहे हैं।