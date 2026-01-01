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ऑनलाइन शेड्यूलिंग के साथ वॉक-इन सलाह-मशविरा कैसे चलाएं

पढ़ने का समय: 4 मिनट
Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

अपडेट किया गया: 30 जुल॰ 2026

Two women are sitting and leaning over a desk talking about something that is written on a piece of paper

छात्र तात्कालिक सवालों के साथ आते हैं, उनके पास इंतजार करने का समय नहीं होता और लंबी कतार के लिए उनका धैर्य कम होता है। आप चाहते हैं कि प्रत्येक छात्र को निष्पक्षता, गोपनीयता और सही व्यक्ति से तुरंत जोड़ने का तरीका हो। बिना अपॉइंटमेंट के परामर्श पहुंच के लिए तो बढ़िया है, लेकिन बिना स्पष्ट प्रणाली के यह अव्यवस्थित हो सकता है।

ऑनलाइन शेड्यूलिंग वॉक-इन घंटों को शांत और पूर्वानुमेय बना सकती है। आप कतार को नियंत्रित कर सकते हैं, अपना कैलेंडर अपडेट रख सकते हैं, और पीक हफ्तों के साथ आने वाले अव्यवस्था को कम कर सकते हैं। इस गाइड में, आप जानेंगे कि ऑनलाइन शेड्यूलिंग के साथ वॉक-इन सलाहकार सेवा कैसे चलाएं, इसमें उपयोग करने के लिए सटीक सेटिंग्स, ट्राइएज कैसे संभालें, और मांग बढ़ने पर क्या करें।

आप यह भी देखेंगे कि Doodle सलाहकारों और परामर्शदाताओं को ड्रॉप-इन, उसी दिन की अपॉइंटमेंट्स और समूह सत्रों का प्रबंधन करने में कैसे मदद करता है। Doodle के साथ आपका कैलेंडर सुरक्षित रहता है, छात्र केवल उपलब्ध स्लॉट ही बुक करते हैं, और रिमाइंडर समय पर भेजे जाते हैं। आप बातचीत पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, कतार पर नहीं।

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

परामर्शदाताओं और सलाहकारों के पेशेवरों के सामने चुनौती

परामर्श सेवा असमान है। कक्षाओं के पहले सप्ताह, एड-ड्रॉप की समय-सीमाएँ, FAFSA में बदलाव और स्नातक जांचें छात्रों की भीड़ खींच लाती हैं। फिर गति धीमी हो जाती है। बिना योजना के, आपको मिलता है:

  • लंबी कतारें जो छात्रों और कर्मचारियों को निराश करती हैं।

  • सीमित परामर्श समय बर्बाद करने वाले अनुपस्थित

  • सरल प्रश्नों के लिए लौटने वाले उन्हीं छात्रों द्वारा दोहराया जाता है।

  • भीड़-भाड़ वाले फ्रंट डेस्क पर चेक-इन करते समय गोपनीयता संबंधी चिंताएँ

  • जब वॉक-इन आपकी बुक की हुई समय-स्लॉट में घुस आते हैं तो बर्नआउट

आपको एक ऐसी प्रणाली की आवश्यकता है जो छात्रों के समय का सम्मान करे और आपके ध्यान की रक्षा करे। यह छात्रों के लिए सरल और आपकी टीम के लिए लचीली होनी चाहिए। इसे व्यक्तिगत और वर्चुअल ड्रॉप-इन्स को बिना किसी भ्रम के संभालना चाहिए।

परामर्शदाताओं और सलाहकारों के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है

वॉक-इन सलाहकार सेवा अक्सर जोखिम में पड़े छात्रों के लिए पहला संपर्क बिंदु होती है। एक स्पष्ट और निष्पक्ष प्रक्रिया सुधार सकती है:

  • पहुँच: छात्रों को उसी दिन, बिना अनुमान लगाए, एक स्लॉट मिल जाता है।

  • समानता: जब सभी एक ही कतार देख रहे हों, तो पहले आओ पहले पाओ न्यायसंगत है।

  • प्रवाह क्षमता: संक्षिप्त, केंद्रित दौरे व्यस्त घंटों के दौरान अधिक छात्रों को पारित करते हैं।

  • डेटा: आप विषयवार पैटर्न देख सकते हैं और स्टाफिंग या आउटरीच को समायोजित कर सकते हैं।

  • कर्मचारी कल्याण: कम व्यवधान और कम भीड़-नियंत्रण कार्य

जब आप ऑनलाइन शेड्यूलिंग के साथ वॉक-इन परामर्श का प्रबंधन करते हैं, तो आप छात्रों के लिए एक बेहतर अनुभव और सलाहकारों के लिए एक अधिक संतुलित कार्यभार बनाते हैं।

ऑनलाइन शेड्यूलिंग के साथ अपना वॉक-इन मॉडल बनाएं

वॉक-इन संचालित करने का कोई एक ही तरीका नहीं है। सबसे अच्छा मॉडल आपके स्टाफ की संख्या, स्थान और छात्रों की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। नीचे तीन प्रमाणित सेटअप दिए गए हैं, प्रत्येक में आज़माने के लिए सटीक Doodle टूल्स और सेटिंग्स शामिल हैं।

मॉडल 1: लाइव कतार के साथ एक ही दिन के समय स्लॉट

व्यस्ततम सप्ताहों के दौरान शैक्षणिक परामर्श केंद्रों और करियर कार्यालयों के लिए सर्वोत्तम।

सीमित सीटों वाले एक ही दिन के स्लॉट बनाने के लिए Doodle साइन-अप शीट्स का उपयोग करें। छात्र एक स्लॉट चुनते हैं, आप लाइव सूची देखते हैं, और जैसे-जैसे सीटें खुलती हैं आप नाम बुलाते हैं।

इसे कैसे सेट करें:

  1. एक साइन-अप शीट बनाएँ जिसे आज वॉक-इन परामर्शबिंदु

  2. अपने वॉक-इन समय के दौरान 10 से 15 मिनट के स्लॉट जोड़ें।

  3. यदि प्रत्येक सलाहकार एक समय में एक ही छात्र को देखता है तो प्रति स्लॉट सीटों की संख्या 1 पर सेट करें। यदि कई सलाहकार एक साथ कई छात्रों को देख सकते हैं तो सीटों की संख्या अधिक सेट करें।

  4. डेडलाइन चालू करें और प्रत्येक स्लॉट को शुरू होने से 5 मिनट पहले बंद करने के लिए सेट करें।

  5. विवरण में छात्रों को बताएं कि उन्हें कहाँ इंतजार करना है, क्या लाना है, और आपातकालीन मामलों के लिए किसे संपर्क करना है।

  6. उपयोग करें प्रतिभागी का विवरण छिपाएँ यदि आप सार्वजनिक स्क्रीन पर नामों की सुरक्षा करना चाहते हैं।

  7. फ्रंट डेस्क पर एक QR कोड लगाएँ जो साइन-अप शीट से लिंक करता हो।

Pro टिप: क्रश अवधियों के दौरान, लेबल की गई कुछ ओवरफ़्लो सीटें जोड़ें। त्वरित प्रश्नये स्नातक जांच, पिन रीसेट, या पाठ्यक्रम जोड़ने में हुई त्रुटियों के लिए आरक्षित हैं, जिन्हें पूरा करने में 5 मिनट से कम समय लगता है।

मॉडल 2: रोलिंग 1 से 1 चेक-इन

परामर्श केंद्रों और सलाहकार टीमों के लिए सबसे उपयुक्त, जो प्रवेश प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण चाहते हैं।

Doodle 1:1 का उपयोग करके प्रत्येक सलाहकार के लिए उसी दिन के समयों की एक शॉर्टलिस्ट प्रकाशित करें। छात्र कोई समय चुनते हैं, सिस्टम पुष्टि करता है, और बैठक आपके कैलेंडर में दर्ज हो जाती है।

इसे कैसे सेट करें:

  1. 1:1 इवेंट बनाएँ जिसे कहा जाता है [Advisor Name] के साथ उसी दिन वॉक-इनबिंदु

  2. कई छोटे स्लॉट प्रदान करें, उदाहरण के लिए 15 मिनट के साथ 5 मिनट का बफर।

  3. यदि आप वर्चुअल ड्रॉप-इन्स का भी समर्थन करते हैं, तो ज़ूम, गूगल मीट, या टीम्स कनेक्ट करें।

  4. विज़िट प्रकारों, चेक-इन चरणों और देर होने पर कब लौटना है, का एक स्पष्ट विवरण लिखें।

  5. रिमाइंडर चालू करें, उदाहरण के लिए बैठक से 1 घंटा और 10 मिनट पहले।

  6. Doodle के कैलेंडर कनेक्शन का उपयोग करें ताकि व्यस्त समय स्वचालित रूप से हटा दिए जाएँ।

Pro टिप: यदि आपके केंद्र में कुछ परामर्श सेवाओं या निजी कोचिंग के लिए शुल्क लिया जाता है, तो 1:1 में Stripe जोड़ें ताकि छात्रों द्वारा बुकिंग करते समय भुगतान एकत्र हो सके। इससे डेस्क पर भुगतान की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और कतार आगे बढ़ती रहती है।

मॉडल 3: बुकिंग पेज के साथ स्थिर ब्लॉक

एक या दो सलाहकारों वाले छोटे कार्यालयों के लिए सबसे उपयुक्त, जिन्हें सुनिश्चित ध्यान समय चाहिए।

निर्धारित वॉक-इन ब्लॉकों को प्रकाशित करने के लिए Doodle बुकिंग पेज का उपयोग करें। छात्र उन ब्लॉकों के भीतर कोई भी खाली समय बुक कर सकते हैं, और आपका कैलेंडर बाकी सब कुछ निजी रखता है।

इसे कैसे सेट करें:

  1. बुकिंग पेज बनाएँ जिसका नाम इस सप्ताह के लिए वॉक-इन समय.

  2. ब्लॉक परिभाषित करें, उदाहरण के लिए सोमवार और बुधवार को दोपहर 1 से 4 बजे तक।

  3. अपनी औसत आवश्यकता के आधार पर बैठक की अवधि 10 से 20 मिनट तक निर्धारित करें।

  4. नोट्स और संक्रमणों के लिए 5 मिनट का बफर जोड़ें।

  5. यदि आप पेज पर अपने स्कूल के रंग और लोगो दिखाना चाहते हैं, तो कस्टम ब्रांडिंग का उपयोग करें।

  6. एक सूचना जोड़ें कि देर से आने वालों को पुनः बुकिंग करने के लिए कहा जा सकता है, जिससे दिन सुचारू रूप से चलता रहे।

Pro टिप: के लिए दूसरा बुकिंग पेज जोड़ें वर्चुअल वॉक-इन्स इसलिए छात्र सही प्रारूप चुनें। अतिरिक्त चरणों के बिना वीडियो लिंक जोड़ने के लिए ज़ूम या टीम्स को कनेक्ट करें।

सुचारू वॉक-इन परामर्श के लिए व्यावहारिक सुझाव

छोटे प्रक्रियात्मक बदलाव बड़ा अंतर लाते हैं। दिन को पूर्वानुमानित बनाए रखने के लिए इन रणनीतियों का उपयोग करें।

  • दरवाजे पर एक QR कोड लगाएँ

  • संक्षिप्त संकेतों के साथ ट्राइएज

  • क्षमता का समझदारी से उपयोग करें

  • भेंटों को संक्षिप्त और केंद्रित रखें

  • कारगर रिमाइंडर सेट करें

  • व्यक्तिगत और वर्चुअल दोनों प्रदान करें

  • भरा होने पर कतार बंद करें

  • सामान्य आवश्यकताओं के लिए समूह का समय उपयोग करें।

प्रवेश और गोपनीयता, सही तरीके से

  • नाम सार्वजनिक स्क्रीन पर न दिखाएँ

  • FERPA-अनुकूल अनुस्मारक

  • कोई डेस्क पूरी नामों की सूची नहीं देता।

बचने योग्य सामान्य गलतियाँ

  • पीक हफ्तों के दौरान बहुत कम स्लॉट

  • त्वरित प्रश्नों के लिए लंबे स्लॉट

  • विद्यार्थियों को भ्रमित करने वाली मिश्रित प्रणालियाँ

  • कोई स्पष्ट देर से आने की नीति नहीं

  • शून्य बफ़र समय

सलाहकारों और परामर्शदाताओं के लिए उपकरण और समाधान

Doodle आपको सरल उपकरण प्रदान करता है जो सलाहकार टीमों के काम करने के तरीके के अनुरूप हैं। यहाँ बताया गया है कि प्रत्येक उपकरण वॉक-इन सलाहकार सेवा में कैसे मदद करता है।

  • बुकिंग पेज

  • साइन-अप शीट

  • एक-से-एक

  • ग्रुप पोल

  • कैलेंडर एकीकरण

  • वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

  • Stripe से भुगतान

  • स्मरणपत्र और समय-सीमाएँ

  • गोपनीयता नियंत्रण

  • ब्रांडिंग और निर्देश

  • ज़ेपियर कनेक्शन

परामर्श टीमों से वास्तविक उदाहरण

एड-ड्रॉप सप्ताह के दौरान शैक्षणिक परामर्श

चुनौती: लंबी कतारें और देर रातें समाधान: क्यूआर कोड और त्वरित प्रश्नों के साथ साइन-अप शीट परिणाम: 10 मिनट का औसत प्रतीक्षा समय, बेहतर छात्र अनुभव

परामर्श केंद्र तत्काल प्राथमिक जांच

चुनौती: फ़ोन इनटेक ओवरलोड समाधान: Doodle 1:1 छोटे स्लॉट्स और वीडियो लिंक के साथपरिणाम: पूर्वानुमेय ट्राइएज और त्वरित फॉलो-अप

करियर सेंटर इंटर्नशिप की होड़

चुनौती: रिज़्यूमे समीक्षा में रुकावट समाधान: ओवरफ़्लो के लिए साइन-अप शीट और ग्रुप पोल परिणाम: कम समय में अधिक छात्रों की मदद

मुख्य बातें

  • संक्षिप्त, केंद्रित स्लॉट्स वॉक-इन सलाहकार प्रक्रिया को गतिमान बनाए रखते हैं।

  • एक स्पष्ट कतार तनाव कम करती है और निष्पक्षता में सुधार करती है।

  • प्रक्रिया के प्रत्येक भाग के लिए सही Doodle टूल का उपयोग करें।

  • ओवरलैप से बचने के लिए कैलेंडर और वीडियो को कनेक्ट करें।

  • रिमाइंडर और ट्रायाज प्रॉम्प्ट ड्रॉप-ऑफ को कम करते हैं।

बेहतर शेड्यूलिंग के साथ शुरुआत करें

आप ऑनलाइन शेड्यूलिंग के साथ शांत और निष्पक्ष वॉक-इन परामर्श चला सकते हैं। एक मॉडल से शुरुआत करें, स्पष्ट सेटिंग्स चुनें, और एक लिंक या QR कोड साझा करें। Doodle सलाहकारों और काउंसलरों को कतारों का प्रबंधन करने, कैलेंडर सुरक्षित रखने, और छात्रों से वहीं मिलने के लिए उपकरण प्रदान करता है जहाँ वे हैं।

एक Doodle अकाउंट बनाएँ और आज ही अपना पहला वॉक-इन सत्र सेट करें। अपनी कतार के लिए साइन-अप शीट्स, ड्रॉप-इन ब्लॉक्स के लिए एक बुकिंग पेज, या उसी दिन के मैचों के लिए 1:1 का उपयोग करें। देखें कि जब आपका शेड्यूलिंग अपने आप चलता है तो आप हर हफ्ते कितने घंटे बचाते हैं।

क्या आप शुरू करने के लिए तैयार हैं? पर एक Doodle बनाएँ https://doodle.com/create-doodle और अपने अगले वॉक-इन घंटे को अब तक का सबसे आसान बनाएं।

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

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