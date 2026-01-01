तनाव-मुक्त अभिभावक-शिक्षक पंजीकरण कैसे करें

अभिभावक-शिक्षक साइन-अप अव्यवस्थित नहीं होने चाहिए। एक स्पष्ट योजना और सही उपकरणों के साथ, प्रशासन और कर्मचारी फोन कॉल घटा सकते हैं, अनुपस्थितियों को कम कर सकते हैं, और शिक्षकों को समय-सारणी के अनुसार बनाए रख सकते हैं। इस गाइड में, आपको व्यस्त परिवारों और आपकी स्कूल टीम के लिए काम करने वाले अभिभावक-शिक्षक साइन-अप चलाने का चरण-दर-चरण तरीका मिलेगा।

हम उन बातों पर चर्चा करेंगे जो स्कूलों के लिए अड़चन बनती हैं, समय स्लॉट कैसे संरचित करें, और अंतिम समय में होने वाले बदलावों को संभालने का सबसे अच्छा तरीका। आप यह भी देखेंगे कि Doodle साइन-अप शीट्स, 1:1, ग्रुप पोल और बुकिंग पेज आपके कैलेंडर को सटीक और आपके संचार को प्रभावी बनाए रखते हैं।

अंत तक, आप एक घंटे से भी कम समय में अपनी अगली कॉन्फ्रेंस की रात की व्यवस्था कर सकते हैं और आश्वस्त महसूस कर सकते हैं कि यह सुचारू रूप से चलेगी।

प्रशासन एवं कर्मचारी पेशेवरों के सामने चुनौती

आप दर्जनों शिक्षकों, सैकड़ों परिवारों और एक इमारत के बीच तालमेल बिठाते हैं, जिसकी समय और स्थान सीमित हैं। कागज़ी फॉर्म खो जाते हैं। रिप्लाई-ऑल ईमेल इनबॉक्स में भर जाते हैं। सम्मेलन सप्ताह में फोन लाइनें व्यस्त हो जाती हैं।

सामान्य दर्द के बिंदु शामिल हैं:

एक ही परिवार के लिए शिक्षकों की डबल बुकिंग

जिन अभिभावकों को शाम या वर्चुअल विकल्पों की आवश्यकता है

कोचिंग या ड्यूटी के कारण सीमित उपलब्धता वाले शिक्षक

अलग-अलग कक्षाओं में पढ़ने वाले भाई-बहन जिन्हें लगातार स्लॉट चाहिए।

सार्वजनिक स्प्रेडशीटों का उपयोग करते समय गोपनीयता संबंधी चिंताएँ

अंतिम समय में रद्दीकरण जो रिक्त स्थान छोड़ देते हैं

यदि आप ईमेल या कागज से यह सब प्रबंधित कर रहे हैं, तो आप उन संघर्षों को ठीक करने में घंटों बिताते हैं जिन्हें सॉफ़्टवेयर रोक सकता है।

प्रशासन और कर्मचारियों के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है

अभिभावक-शिक्षक सम्मेलन विश्वास बढ़ाते हैं और छात्रों के परिणामों में सुधार करते हैं। जब पंजीकरण आसान होता है, तो अधिक परिवार शामिल होते हैं। जब समय-सारिणी स्पष्ट होती है, तो शिक्षक घड़ी की बजाय बातचीत पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

आपकी टीम के लिए, अच्छी समय-सारिणी का अर्थ है:

व्यस्त समय के दौरान कार्यालय में कम कॉल

आरएसवीपी का पीछा करने और समय-सारिणी के टकराव को ठीक करने में कम समय

कमरे, अनुवादक और सहायक कर्मचारियों का बेहतर उपयोग

स्पष्ट डेटा कि कौन उपस्थित हुआ और किसे फॉलो-अप की आवश्यकता है।

लचीले समय और सरल बुकिंग की सुविधा देने वाले स्कूलों में उपस्थिति अधिक होती है, जो पारिवारिक सहभागिता और छात्र सफलता के आपके लक्ष्यों का समर्थन करती है।

साइन-अप शुरू करने से पहले अपनी योजना तय करें।

एक मजबूत योजना आपको अंतिम समय की भागदौड़ से बचाती है। पहले अपने नियम और समय-सीमा लिख लें।

अपनी विंडो परिभाषित करें: सम्मेलन के दिनों का चयन करें और प्रत्येक शिक्षक के लिए प्रारंभ और समाप्ति समय निर्धारित करें।

स्लॉट की लंबाई निर्धारित करें: 10, 15 या 20 मिनट चुनें। छोटे स्लॉट त्वरित अपडेट के लिए उपयुक्त हैं, लंबे स्लॉट जटिल मामलों में मदद करते हैं।

बफर समय जोड़ें: संक्रमण और नोट्स के लिए बैठकों के बीच 5 मिनट जोड़ें।

विशेष स्लॉट आरक्षित करें: अनुवादकों, IEP बैठकों, या अतिरिक्त समय की आवश्यकता वाले परिवारों के लिए कुछ ब्लॉक आरक्षित रखें।

भाइयों-बहनों के लिए योजना: परिवारों को एक साथ कई शिक्षकों के साथ लगातार समय बुक करने का तरीका प्रदान करें। Doodle साइन-अप शीट्स इसे आसान बनाती हैं।

फ़ॉर्मेट तय करें: व्यक्तिगत रूप से, वर्चुअल या फोन विकल्प प्रदान करें। प्रत्येक स्लॉट को एक स्पष्ट स्थान या लिंक के साथ चिह्नित करें।

अपने उपकरण चुनें: स्लॉट प्रबंधित करने, डबल बुकिंग रोकने और रिमाइंडर भेजने के लिए Doodle का उपयोग करें।

एक सरल समयरेखा बनाएँ

अपनी सम्मेलन की तारीख से उल्टा काम करें।

दो सप्ताह पहले: अपने साइन-अप लिंक को परिवारों के साथ साझा करें। एक सप्ताह पहले: जिन्होंने बुकिंग नहीं की है, उन्हें एक अनुस्मारक भेजें। तीन दिन पहले: विवरण की पुष्टि करें और पार्किंग या चेक-इन जानकारी साझा करें। दिन के लिए: स्थान और शिक्षक कक्ष संख्या के साथ अंतिम अनुस्मारक भेजें।

इन तारीखों को अपने स्कूल कैलेंडर में डालें ताकि आपकी टीम जान सके कि संदेश कब भेजे जाएंगे।

एक आसान, अभिभावक-अनुकूल साइन-अप प्रक्रिया बनाएँ

माता-पिता वह चुनते हैं जो सरल हो। एक ऐसा साइन-अप चुनें जो मोबाइल-अनुकूल और संक्षिप्त हो।

निर्देश स्पष्ट रखें: स्लॉट की लंबाई, स्थान और क्या लाना है, समझाएं।

प्रत्येक स्लॉट पर शिक्षक का नाम दिखाएँ: अभिभावकों को यह देखना चाहिए कि वे किसकी बुकिंग कर रहे हैं।

भाषा विकल्प प्रदान करें: अपने स्कूल में प्रयुक्त स्पेनिश या अन्य भाषाओं में एक संक्षिप्त नोट शामिल करें।

प्रत्येक ग्रेड या हॉलवे के लिए एक लिंक का उपयोग करें: माता-पिता को अनंत तक स्क्रॉल करने पर मजबूर करने वाली विशाल सूची से बचें।

एक स्पष्ट समयसीमा जोड़ें: सम्मेलनों से एक दिन पहले पंजीकरण बंद कर दें ताकि आप कार्यक्रमों को अंतिम रूप दे सकें।

Doodle साइन-अप शीट्स के साथ, आप एक इवेंट बना सकते हैं, प्रत्येक शिक्षक के लिए समय स्लॉट जोड़ सकते हैं, और परिवारों को उनके लिए उपयुक्त समय चुनने की अनुमति दे सकते हैं। आप प्रति स्लॉट सीटों की सीमा 1 तक सेट कर सकते हैं, समय सीमाएँ चालू कर सकते हैं, और स्वचालित रिमाइंडर जोड़ सकते हैं।

शिक्षकों के बीच मानकीकरण

सुसंगतता भ्रम को कम करती है।

ग्रेड टीम में एक ही स्लॉट लंबाई का उपयोग करें।

ब्रेक को इस तरह समन्वित करें कि गलियारे एक साथ खाली न हों।

"श्री ली कक्ष 102" या "सुश्री पार्क ज़ूम" जैसे साझा नामकरण प्रारूप का उपयोग करें।

शिक्षकों को नोट्स दर्ज करने और रीसेट करने के लिए बफर समय जोड़ें।

Doodle आपको साइन-अप शीट्स की नकल करने की सुविधा देता है, इसलिए एक शिक्षक सेट करने के बाद आप बाकी के लिए इसे कॉपी कर सकते हैं।

व्यावहारिक सुझाव जिन्हें प्रशासक और कर्मचारी आज ही लागू कर सकते हैं

यहाँ कुछ त्वरित कदम हैं जिन्हें आप इस सप्ताह उठा सकते हैं।

सुझाव 1: सूचना पृष्ठ को केंद्रीकृत करें। अपने स्कूल की वेबसाइट पर एक ही पृष्ठ पोस्ट करें जिसमें प्रत्येक कक्षा के लिंक, एक संक्षिप्त अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ), पार्किंग की जानकारी और सहायता के लिए संपर्क करने योग्य व्यक्ति का विवरण हो।

सुझाव 2: अपने निमंत्रण सूची को विभाजित करें। ग्रेड या होम रूम के अनुसार अभिभावकों को ईमेल करें। इससे विकल्प सरल रहते हैं और गलती से क्लिक होने की संभावना कम हो जाती है।

सुझाव 3: स्पष्ट विषय पंक्तियाँ शामिल करें। "कक्षा 102 के लिए अपनी 15 मिनट की अभिभावक-शिक्षक बैठक बुक करें" का उपयोग करें ताकि अभिभावकों को पता चले कि यह कोई सामान्य न्यूज़लेटर नहीं है।

सुझाव 4: पुष्टि में एक नक्शा और कमरों की सूची शामिल करें। Doodle में, इवेंट विवरण के अंदर कमरे का नंबर या ज़ूम या गूगल मीट लिंक शामिल करें।

सुझाव 5: हॉलवे में बैकअप कम करें। कमरों में शुरू होने के समय को कुछ मिनटों के अंतराल से सेट करें ताकि आगमन की लहरें फैल जाएँ।

सुझाव 6: चेक-इन प्रक्रिया तैयार करें। त्वरित चेक-इन के लिए प्रवेश द्वार पर एक तालिका का उपयोग करें। समय के अनुसार कार्यक्रम देखने के लिए Doodle एक्सपोर्ट प्रिंट करें।

सुझाव 7: वॉक-इन के लिए योजना बनाएँ। दिन-भर की बुकिंग के लिए कुछ खुले स्लॉट दिखाते हुए एक साइन-अप शीट खुली रखें। इसे "केवल वॉक-इन" के रूप में चिह्नित करें।

सुझाव 8: स्वचालित रिमाइंडर का उपयोग करें। मीटिंग से 24 घंटे पहले और 2 घंटे पहले Doodle रिमाइंडर चालू करें। पुनः निर्धारित करने के लिए लिंक शामिल करें।

सुझाव 9: गोपनीयता की रक्षा करें। Doodle की "प्रतिभागी विवरण छिपाएँ" सुविधा का उपयोग करें ताकि अन्य माता-पिता नाम या ईमेल न देख सकें।

सुझाव 10: बीमारी की छुट्टियों के लिए वर्चुअल विकल्प प्रदान करें। यदि कोई अभिभावक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकता, तो उसी स्लॉट में ज़ूम या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर मिलें।

बचने के लिए सामान्य गलतियाँ

इन पाँच जालों से बचें जो माता-पिता को निराश और शिक्षकों को देर से आने पर मजबूर करते हैं।

स्थान न छिपाएँ। प्रत्येक स्लॉट में कमरे का नंबर या वीडियो लिंक सूचीबद्ध करना अनिवार्य है। यदि यह फोन कॉल है, तो उपयोग किए जाने वाले नंबर को सूचीबद्ध करें।

भाई-बहनों को न भूलें। दो या अधिक छात्रों वाले परिवारों को लगातार समय स्लॉट चाहिए। शिक्षकों के बीच बुकिंग कैसे करें, इसके लिए एक संक्षिप्त मार्गदर्शिका प्रदान करें।

अपने कर्मचारियों को अधिक बुक न करें। कैलेंडर सिंक के बिना दोहरी बुकिंग हो जाती है। शिक्षकों के कैलेंडर को कनेक्ट करें ताकि टकराव अवरुद्ध हो सकें।

रिमाइंडर न छोड़ें। टेक्स्ट और ईमेल रिमाइंडर बिना उपस्थित होने वालों की संख्या कम करते हैं। स्वचालित रिमाइंडर वाले उपकरण आपका काम कर देते हैं।

सार्वजनिक स्प्रेडशीट का उपयोग न करें। सार्वजनिक शीट पर नाम और ईमेल गोपनीयता जोखिम पैदा करते हैं। विवरण छिपाने और पहुँच सीमित करने वाला कोई उपकरण उपयोग करें।

ऐसे उपकरण और समाधान जो साइन-अप को तनावमुक्त बनाते हैं।

Doodle एडमिन और स्टाफ को बिना मैनुअल काम के अभिभावक-शिक्षक साइन-अप चलाने का एक सरल तरीका प्रदान करता है। यहाँ बताया गया है कि प्रत्येक उत्पाद कैसे मदद करता है।

साइन-अप शीट्स: अपना कार्यक्रम बनाएँ, समय स्लॉट जोड़ें, और प्रत्येक स्लॉट में सीटों की संख्या निर्धारित करें। माता-पिता-शिक्षक संध्याओं, पतझड़ सम्मेलनों, और IEP दिवसों के लिए उत्तम। आप कर सकते हैं: Doodle Pro के साथ असीमित साइन-अप सत्र जोड़ें गोपनीयता की रक्षा के लिए प्रतिभागी का विवरण छिपाएँ समय-सीमाएँ निर्धारित करें और स्वचालित अनुस्मारक भेजें Doodle से सीधे 1000 तक अभिभावकों को ईमेल निमंत्रण फ्रंट डेस्क चेक-इन के लिए एक्सपोर्ट बुकिंग

एक:एक: प्रत्येक शिक्षक के लिए समयों की एक सूची प्रदान करें और अभिभावकों को चुनने दें। मुख्य सम्मेलन रात के बाद मेक-अप मीटिंग्स या फॉलो-अप्स के लिए 1:1 का उपयोग करें। Doodle 1:1 के साथ आप कर सकते हैं: Google कैलेंडर, Microsoft Outlook कैलेंडर या Apple कैलेंडर को कनेक्ट करें ताकि व्यस्त समय ब्लॉक हो जाएँ। प्रत्येक बुकिंग में ज़ूम, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स या सिस्को लिंक जोड़ें। यदि आप निजी टेस्ट प्रेप या वैकल्पिक कोचिंग जैसे भुगतान किए गए सत्र चलाते हैं, तो Stripe के साथ भुगतान एकत्र करें।

बुकिंग पेज: परामर्शदाताओं, प्राचार्यों और सहायक कर्मचारियों के लिए जो साल भर माता-पिता से मिलते हैं, यह उत्कृष्ट है। एक बुकिंग लिंक साझा करें जो केवल उपलब्ध समय ही दिखाता है। आप कर सकते हैं: सुबह, दोपहर या शाम के लिए कस्टम समय सेट करें बैठकों के बीच बफर समय जोड़ें जब आवश्यक हो, Stripe के साथ भुगतान प्राप्त करें, उदाहरण के लिए निजी स्कूल में प्रवेश साक्षात्कार या सशुल्क सेवाओं के लिए।

ग्रुप पोल: जब आपको माता-पिता के एक छोटे समूह या पीटीए बोर्ड के साथ एक ही बैठक का समय तय करना हो, तो एक पोल भेजें और लोगों को वोट करने दें। यदि आवश्यक हो तो 1000 प्रतिभागियों तक आमंत्रित करें।

स्कूलों के लिए उन्नत सेटिंग्स

Doodle Pro और Doodle Teams में ऐसी सुविधाएँ शामिल हैं जो बड़े पैमाने पर एडमिन और स्टाफ की मदद करती हैं।

कस्टम ब्रांडिंग: अपने स्कूल का लोगो और रंग जोड़ें ताकि माता-पिता लिंक पर भरोसा करें।

एआई-जनित बैठक विवरण: स्पष्ट निर्देश जल्दी बनाएँ, फिर टोन और लंबाई समायोजित करें।

Zapier कनेक्शन: साइन-अप को Google शीट, आपके CRM, या स्प्रेडशीट को सपोर्ट करने वाले SIS इंटीग्रेशन में पुश करें।

एंटरप्राइज-स्तरीय डेटा सुरक्षा और गोपनीयता: कार्यक्रमों का प्रबंधन करते समय स्कूल डेटा को सुरक्षित रखें।

विज्ञापन-मुक्त अनुभव: माता-पिता का ध्यान बुकिंग पर केंद्रित रखें।

संघर्षों को रोकने वाला कैलेंडर प्रबंधन

कनेक्टेड कैलेंडर स्वच्छ शेड्यूलिंग की रीढ़ हैं। जब शिक्षक अपने Google, Outlook या Apple कैलेंडर को कनेक्ट करते हैं, तो Doodle:

पहले से ही व्यस्त समय छिपाता है

इवेंट्स में डबल बुकिंग को रोकता है

उपलब्धता के पैटर्न के आधार पर बेहतर समय सुझाता है

यह शिक्षक की तैयारी के समय की रक्षा करता है और आपको पूरे भवन को सही दिशा में बनाए रखने में मदद करता है।

वास्तविक दुनिया के उदाहरण जिन्हें आप कॉपी कर सकते हैं

यहाँ चार सामान्य स्कूल परिदृश्य हैं और एडमिन और स्टाफ ने उन्हें Doodle के साथ कैसे हल किया।

35 शिक्षकों और 900 परिवारों के साथ प्राथमिक विद्यालय चुनौती: कॉल की उच्च मात्रा और कागजी साइन-अप धीमे और त्रुटि-प्रवण थे। समाधान: एडमिन ने प्रत्येक ग्रेड के लिए 15 मिनट के स्लॉट और 5 मिनट के बफ़र के साथ एक Doodle साइन-अप शीट बनाई। स्कूल ने ग्रेड लिंक, एक नक्शा और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) सहित एक वेब पेज साझा किया। परिणाम: पाँच दिनों के भीतर 92 प्रतिशत स्लॉट बुक हो गए। कार्यालयीन कॉल आधे हो गए। शिक्षकों ने नोट लेने के लिए बफ़र्स की प्रशंसा की।

द्विभाषी परिवारों वाला चार्टर स्कूल चुनौती: कई माता-पिता को स्पेनिश में सहायता की आवश्यकता थी और वे शाम के समय को प्राथमिकता देते थे। समाधान: एडमिन ने अंग्रेज़ी और स्पेनिश में निर्देश जोड़े और प्रत्येक शिक्षक के लिए कुछ "स्पेनिश अनुवादक उपलब्ध" स्लॉट बनाए। रिमाइंडर दोनों भाषाओं में भेजे गए। परिणाम: शाम की उपस्थिति बढ़ी और कम अभिभावकों को पुनः निर्धारित करने की आवश्यकता पड़ी। कर्मचारी अनुवादकों को आवश्यकतानुसार तैनात कर सके।

हाई स्कूल परामर्श कार्यालय चुनौती: काउंसलरों को कॉलेज सीज़न के दौरान माता-पिता के साथ लगातार अपॉइंटमेंट्स होते थे और वे अपने कैलेंडर को अद्यतित रखने में संघर्ष करते थे। समाधान: प्रत्येक काउंसलर ने दोपहर और शाम के समय के लिए 20 मिनट के बफ़र के साथ एक Doodle बुकिंग पेज बनाया। उन्होंने वर्चुअल अपॉइंटमेंट्स के लिए ज़ूम लिंक जोड़े। परिणाम: अभिभावकों ने वेबसाइट से सीधे बुकिंग की। कोई दोहरी बुकिंग नहीं। काउंसलरों ने कम आदान-प्रदान वाले ईमेल की सूचना दी।

पीटीए बोर्ड और अभिभावक मंच चुनौती: विभिन्न समय-सारिणी वाले 15 अभिभावकों के लिए एक ही बैठक का समय ढूँढना मुश्किल था। समाधान: पीटीए ने तीन तारीख विकल्पों के साथ Doodle ग्रुप पोल का उपयोग किया। मतदान के बाद उन्होंने समय लॉक किया और कैलेंडर निमंत्रण भेजा। परिणाम: 24 घंटों में अंतिम समय निर्धारित किया गया और उपस्थिति मजबूत रही।



Doodle में एक चरण-दर-चरण सेटअप गाइड

इस क्विक बिल्ड का उपयोग करके एक घंटे से भी कम समय में अभिभावक-शिक्षक पंजीकरण शुरू करें।

अपनी साइन-अप शीट बनाएँ इसे "शरद ऋतु अभिभावक-शिक्षक सम्मेलन" शीर्षक दें।

निर्देशों, पार्किंग और चेक-इन विवरण के साथ एक संक्षिप्त विवरण जोड़ें।

दिनांक सीमा और समय खिड़की चुनें। शिक्षक स्लॉट जोड़ें प्रत्येक शिक्षक के लिए 10 से 20 मिनट के अंतराल में स्लॉट जोड़ें।

5 मिनट के बफ़र्स जोड़ें और स्थान या वीडियो लिंक को लेबल करें।

आवश्यकता पड़ने पर "अनुवादक उपलब्ध" जैसे विशेष स्लॉट्स को चिह्नित करें। नियम और गोपनीयता सेट करें प्रति स्लॉट एक परिवार के लिए एक ही सीट सीमित होनी चाहिए।

गोपनीयता की रक्षा के लिए "प्रतिभागी विवरण छिपाएँ" चालू करें।

इवेंट से 24 घंटे पहले साइन-अप की अंतिम तिथि निर्धारित करें। कैलेंडर और वीडियो कनेक्ट करें शिक्षकों से Google, Outlook या Apple कैलेंडर को कनेक्ट करने के लिए कहें।

वर्चुअल मीटिंग्स के लिए ज़ूम, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स या सिस्को लिंक जोड़ें।

1:1 फॉलो-अप्स के लिए, प्रत्येक शिक्षक के 1:1 पेज पर अलग-अलग लिंक बनाएँ। साझा करें और याद दिलाएँ Doodle से सीधे अपनी अभिभावक सूची में 1000 प्राप्तकर्ताओं तक निमंत्रण भेजें।

अपनी वेबसाइट और अपने स्कूल ऐप में साइन-अप लिंक पोस्ट करें।

मीटिंग्स से 24 घंटे और 2 घंटे पहले स्वचालित रिमाइंडर चालू करें। कार्यक्रम के दिन सहायता चेक-इन के लिए समय के अनुसार अनुसूची निर्यात करें।

वॉक-इन के लिए एक अतिरिक्त साइन-अप शीट रखें।

इसके बाद उपस्थिति को एक्सपोर्ट करें और 1:1 लिंक का उपयोग करके नहीं आने वालों से फॉलो-अप करें।

समस्या निवारण और अंतिम समय के समाधान

सबसे अच्छी योजना को भी बैकअप विकल्पों की आवश्यकता होती है। इन त्वरित समाधानों को हाथ में रखें।

यदि कोई शिक्षक बीमार हो जाता है: Doodle में उनके स्लॉट को अनुपलब्ध के रूप में चिह्नित करें। माता-पिता को अगले सप्ताह पुनः बुक करने के लिए 1:1 लिंक ईमेल करें।

यदि कोई अभिभावक गलत समय पर आता है: उन्हें अगली उपलब्ध वॉक-इन स्लॉट दें। उन्हें तुरंत अपनी साइन-अप शीट में जोड़ें।

यदि आपका वाई-फाई कट जाए: शेड्यूल पहले से प्रिंट कर लें। चेक-इन पर कमरे में बदलाव लिखने के लिए एक व्हाइटबोर्ड लगाएँ।

यदि अंतिम समय में अनुवाद की आवश्यकता हो: उपलब्ध "अनुवादक उपलब्ध" स्लॉट का उपयोग करें या स्टाफ दुभाषिए के साथ फोन कॉल पर स्विच करें।

पुन: उपयोग योग्य संचार टेम्पलेट्स

संपादन-तैयार संदेशों के साथ समय बचाएँ।

पहला निमंत्रण विषय: "शुक्रवार तक अपनी अभिभावक-शिक्षक बैठक बुक करें"

कृपया अपने बच्चे के शिक्षक के साथ 15 मिनट का समय चुनें। नोट्स में आप जिन विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं, उन्हें शामिल करें। यदि आपको अनुवादक की आवश्यकता है, तो चिह्नित स्लॉट चुनें।

स्मरण-सूचना विषय: "सुश्री सुआरेज़ के साथ आपकी बैठक कल शाम 6:20 बजे है।"

दिन का SMS: "स्मरण: कक्ष 204, शाम 6:20 बजे। पुनः निर्धारित करने के लिए R उत्तर दें।"

Doodle Pro के साथ, आप AI-जनित विवरणों का उपयोग करके जल्दी से स्पष्ट निमंत्रण बना सकते हैं, फिर अपने स्कूल की आवाज़ से मेल खाने के लिए टोन और लंबाई समायोजित कर सकते हैं।

मुख्य बातें

समय, बफ़र्स और सहोदर बुकिंग्स के लिए स्पष्ट नियमों से शुरू करें।

डबल बुकिंग रोकने और गोपनीयता की रक्षा के लिए Doodle साइन-अप शीट्स का उपयोग करें।

गैर-हाज़िरी कम करने के लिए स्वचालित अनुस्मारक चालू करें।

ग्रेड लिंक, नक्शे और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के साथ एक केंद्रीय पृष्ठ साझा करें।

परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत, वर्चुअल और फोन विकल्प प्रदान करें।

बेहतर शेड्यूलिंग से शुरुआत करें

आप बिना तनाव के अभिभावक-शिक्षक साइन-अप चला सकते हैं। अपनी योजना निर्धारित करें, निर्देश सरल रखें, और ऐसे उपकरणों का उपयोग करें जो आपके कैलेंडर को सटीक बनाए रखें। Doodle एडमिन और स्टाफ को इवेंट्स के लिए साइन-अप शीट्स, फॉलो-अप्स के लिए 1:1 लिंक, और साल भर की अपॉइंटमेंट्स के लिए बुकिंग पेज प्रदान करता है। ये सभी आपके कैलेंडर से जुड़ते हैं, वीडियो लिंक का समर्थन करते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर Stripe के माध्यम से भुगतान एकत्र कर सकते हैं।

क्या आप अपनी अगली कॉन्फ्रेंस की रात को आसान बनाना चाहते हैं? एक Doodle बनाएँ और देखें कि एडमिन और स्टाफ परिवार की सहभागिता में सुधार करते हुए घंटों कैसे बचाते हैं।