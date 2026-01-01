एक बुकिंग लिंक से तनावमुक्त कार्यालय समय कैसे चलाएं

कार्यालय समय छात्रों की मदद करने के लिए होना चाहिए, आपकी ऊर्जा खत्म करने के लिए नहीं। एक बुकिंग लिंक के साथ, आप ईमेल के आदान-प्रदान को कम कर सकते हैं, कतारों को घटा सकते हैं, और अपने कैलेंडर की रक्षा कर सकते हैं। आप अपनी योजना अवधि या अपनी शाम खोए बिना छात्रों के लिए अपना दरवाज़ा खुला रख सकते हैं।

इस गाइड में, आप जानेंगे कि शिक्षक और प्रोफेसर एक ही बुकिंग लिंक के साथ तनाव-मुक्त ऑफिस आवर कैसे चला सकते हैं। आप देखेंगे कि समय खिड़कियाँ कैसे सेट करें, सही विवरण कैसे एकत्र करें, और व्यक्तिगत और ऑनलाइन के बीच कैसे स्विच करें। हम वास्तविक कक्षा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए Doodle के बुकिंग पेज, 1:1, ग्रुप पोल और साइन-अप शीट्स का उपयोग करेंगे।

आप 15 मिनट से भी कम समय में एक स्पष्ट योजना लेकर जाएँगे जिसे आप सेटअप कर सकते हैं। आपके छात्र ठीक से जान पाएँगे कि वे आपसे कैसे मिलें, और आपका कैलेंडर केवल उन मीटिंग्स को दिखाएगा जो आपके शेड्यूल में फिट होती हैं।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

शिक्षकों और प्रोफेसरों के सामने चुनौती

कार्यालयीन समय अक्सर अव्यवस्था में बदल जाता है। सामान्य समस्याओं में शामिल हैं:

लंबी कतारें और खाली समय। कुछ दिनों में 10 छात्र इंतजार कर रहे होते हैं। अन्य दिनों में कोई नहीं आता।

समय तय करने के लिए अनगिनत ईमेल। आप पाँच विकल्प भेजते हैं, फिर एक छात्र तीन नए विकल्पों के साथ जवाब देता है।

छूटी हुई बैठकें। छात्र भूल जाते हैं, देर से आते हैं, या गलत स्थान चुन लेते हैं।

समय क्षेत्र की गड़बड़ियाँ। ऑनलाइन और हाइब्रिड कक्षाएं दूरस्थ छात्रों के लिए भ्रम बढ़ाती हैं।

FERPA और गोपनीयता। सार्वजनिक नामांकन पत्रक छात्रों के नाम और विषयों को उजागर करते हैं।

कोई सीमाएँ नहीं। छात्र कक्षा की तैयारी के दौरान, यात्रा के समय या कार्य समय के बाद बुक करते हैं।

ये समस्याएँ तनाव बढ़ाती हैं और ग्रेड देने, पाठ योजना बनाने और शोध के लिए समय छीन लेती हैं। एक ही बुकिंग लिंक इनमें से अधिकांश समस्याओं को हल कर सकता है।

शिक्षकों और प्रोफेसरों के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है

स्पष्ट कार्यालय समय छात्रों की सफलता में सहायक होता है। जो छात्र परीक्षाओं और परियोजनाओं से पहले आपसे जल्दी मिलते हैं, वे समस्याओं को समय रहते पहचान लेते हैं। अच्छा समय-निर्धारण आपके समय की भी रक्षा करता है, जिससे आप बेहतर पाठों की योजना बना सकते हैं और केंद्रित प्रतिक्रिया दे सकते हैं।

एक ही बुकिंग लिंक आपकी मदद करता है:

विश्वसनीय समय बनाए रखें जिस पर छात्र भरोसा करें।

डबल बुकिंग और आखिरी समय में आने वालों को रोकें

व्यक्तिगत और ऑनलाइन दोनों विकल्प प्रदान करें।

मदद की पेशकश करते हुए भी गोपनीयता का सम्मान करें

रिमाइंडर के साथ अनुपस्थितियों को कम करें

अब आइए आपके कार्यालय समय प्रणाली को चरण-दर-चरण बनाएं।

स्मार्ट तरीके से अपना बुकिंग लिंक बनाएँ

छात्र पूरे सत्र भर उपयोग कर सकें, ऐसा लिंक बनाने के लिए Doodle बुकिंग पेज का उपयोग करें। यह गूगल कैलेंडर, आउटलुक या एप्पल कैलेंडर से जुड़ता है, ताकि केवल आपके वास्तविक खाली समय ही दिखाई दें।

चरण 1: अपना कैलेंडर कनेक्ट करें

अपना स्कूल या व्यक्तिगत कैलेंडर कनेक्ट करें। Doodle केवल खाली स्लॉट दिखाएगा।

यदि आप ब्लॉकों में पढ़ाते हैं, तो कई कैलेंडर जोड़ें। Doodle उनमें टकराव से बचेगा।

अपना कैलेंडर निजी रखें। केवल आप ही कार्यक्रम का विवरण देख सकते हैं।

चरण 2: साप्ताहिक समय खिड़कियाँ निर्धारित करें

बार-बार होने वाले कार्यालय समय के अंतराल जोड़ें। उदाहरण के लिए, मंगलवार और गुरुवार को 1:30 से 3:30 तक।

मध्य-सत्र और अंतिम परीक्षा सप्ताह के दौरान अतिरिक्त कक्षाएं जोड़ें।

यदि आप कई पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं, तो अलग-अलग बुकिंग पेज बनाएँ। उन्हें पाठ्यक्रम कोड के अनुसार शीर्षक दें।

चरण 3: स्लॉट की लंबाई और बफ़र्स चुनें

एक डिफ़ॉल्ट अवधि चुनें। कई संकाय सदस्य त्वरित प्रश्नों के लिए 10 से 15 मिनट और परियोजना सहायता के लिए 25 से 30 मिनट का समय लेते हैं।

बफर समय जोड़ें। बैठकों के बीच 5 मिनट का अंतराल आपको नोट्स लेने और खुद को पुनः तैयार करने में मदद करता है।

अपने ग्रेडिंग समय की रक्षा के लिए प्रतिदिन होने वाली बैठकों की संख्या सीमित करें।

चरण 4: पहले से ही सही विवरण एकत्र करें

तैयारी का मार्गदर्शन करने के लिए Doodle के कस्टम इनटेक प्रश्नों का उपयोग करें:

आप किस कोर्स और सेक्शन में हैं?

आप क्या चर्चा करना चाहते हैं?

क्या आप व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन पसंद करते हैं?

यदि आवश्यक हो तो लिंक या फ़ाइल साझा करें।

ये प्रॉम्प्ट्स छात्रों को तैयारी करने में मदद करते हैं और आपको संदर्भ इकट्ठा करने की सुविधा देते हैं। यदि आप एक मित्रवत, स्पष्ट पुष्टि संदेश चाहते हैं, तो आप Doodle के AI-जनित मीटिंग विवरणों के साथ टोन और लंबाई समायोजित कर सकते हैं।

चरण 5: स्थान और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेट करें

व्यक्तिगत मुलाकातों के लिए अपने कार्यालय का स्थान जोड़ें।

ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, या Cisco Webex लिंक जोड़ें।

छात्रों को प्रारूप चुनने दें। Doodle निमंत्रण में स्वचालित रूप से सही लिंक शामिल कर सकता है।

चरण 6: रिमाइंडर और एक उचित रद्दीकरण नीति जोड़ें

मीटिंग से 24 घंटे पहले और 1 घंटे पहले स्वचालित ईमेल अनुस्मारक चालू करें।

छात्रों को एक निर्धारित समयसीमा तक रद्द या पुनर्निर्धारण करने की अनुमति दें। इससे अन्य लोगों के लिए वह स्लॉट खुल जाता है।

अतिरिक्त गोपनीयता के लिए, Doodle Pro में प्रतिभागी विवरण छिपाएँ, खासकर यदि आप किसी कक्षा के साथ साइन-अप शीट साझा करते हैं।

चरण 7: अपना बुकिंग लिंक हर जगह साझा करें

अपने LMS, पाठ्यक्रम और साप्ताहिक घोषणाओं में लिंक पोस्ट करें।

अपने ईमेल हस्ताक्षर और कोर्स होमपेज में लिंक जोड़ें।

अपने दरवाज़े और स्लाइड डेक के लिए एक QR कोड प्रिंट करें।

त्वरित पहुँच के लिए इसे अपनी क्लास चैट या फोरम में पिन करें।

एक बार यह लाइव हो जाने के बाद, छात्र एक मिनट से भी कम समय में बुक कर सकते हैं। आप कम तनाव के साथ अपने कार्यालय समय को भरते हुए देख सकते हैं।

कार्यालय के समय को सुचारू बनाए रखने के व्यावहारिक सुझाव

ये रणनीतियाँ K12, सामुदायिक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में काम करती हैं।

सुझाव 1 अलग-अलग जरूरतों के लिए अलग बुकिंग पेज का उपयोग करें। एक त्वरित पाठ्यक्रम प्रश्नों के लिए। एक सलाह देने के लिए। एक शोध छात्रों के लिए।

सुझाव 2 विषय-आधारित समय-सीमाएँ निर्धारित करें। त्वरित होमवर्क जाँच के लिए 10 मिनट का उपयोग करें। थीसिस फीडबैक के लिए 30 मिनट प्रदान करें।

सुझाव 3 : तैयारी संबंधी कोई प्रश्न पूछें। उदाहरण: आप किस पृष्ठ संख्या या समस्या सेट पर हैं। इससे बैठक के दौरान समय की बचत होती है।

सुझाव 4 अपने व्यस्ततम समय की रक्षा करें। अपने कैलेंडर में कक्षा की तैयारी, मूल्यांकन खंड और व्यक्तिगत समय को ब्लॉक करें ताकि वे कभी भी बुक न हो सकें।

सुझाव 5 उपस्थिति न होने की घटनाओं को कम करने के लिए रिमाइंडर का उपयोग करें। अधिकांश छात्र इसलिए बैठकें छोड़ देते हैं क्योंकि वे भूल जाते हैं। दो सरल रिमाइंडर बहुत मददगार होते हैं।

सुझाव 6 ऑनलाइन शिक्षार्थियों के लिए समय क्षेत्रों का सम्मान करें। Doodle समय को छात्र के स्थानीय समय में दिखाता है। भ्रम से बचने के लिए अपनी पुष्टि में एक नोट जोड़ें।

सुझाव 7 साझा विषयों के लिए समूह सहायता प्रदान करें। 10 सीटों वाला समीक्षा सत्र बनाने के लिए Doodle साइन-अप शीट्स का उपयोग करें। छात्र एक सीट चुनते हैं, और आप क्षमता पर नियंत्रण बनाए रखते हैं।

सुझाव 8 व्यस्त हफ्तों के दौरान, सीमित समयों के साथ 1:1 पर स्विच करें। Doodle 1:1 आपको अपना पूरा कैलेंडर दिखाए बिना विकल्पों की एक संक्षिप्त सूची साझा करने की सुविधा देता है।

सुझाव 9 मीटिंग के बाद नोट्स साझा करें। कार्य-आइटम कैलेंडर निमंत्रण या ईमेल में पेस्ट करें। Doodle का AI विवरण एक स्पष्ट सारांश टेम्पलेट तैयार करने में मदद कर सकता है।

सुझाव 10अभिभावक-शिक्षक सम्मेलनों के लिए साइन-अप शीट्स का उपयोग करें। एक शाम के लिए 10 या 15 मिनट के स्लॉट निर्धारित करें, प्रत्येक स्लॉट में सीटों की संख्या सीमित करें, और यदि आवश्यक हो तो नाम निजी रखें।

बचने योग्य सामान्य गलतियाँ

इन जालों को छोड़कर समय बचाएँ।

वॉक-इन ग्राहकों को अपने दिन पर नियंत्रण करने दें। वॉक-इन ठीक हैं, लेकिन उन्हें निर्धारित स्लॉट्स की जगह नहीं लेनी चाहिए। बुकिंग के लिए अपने दरवाजे पर एक QR कोड लगाकर साइन स्पष्ट रखें।

बफ़र्स सेट नहीं कर रहे हैं। लगातार होने वाली बैठकें आपको थका देती हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से 5 मिनट का बफ़र जोड़ें।

सार्वजनिक स्प्रेडशीट का उपयोग करना। दिखाई देने वाले नाम और विषय गोपनीयता संबंधी चिंताएँ बढ़ा सकते हैं। Doodle Pro प्लान पर छात्रों का विवरण निजी और विज्ञापन-मुक्त रखता है।

समय क्षेत्रों को भूल जाना। यदि आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो स्पष्ट रूप से बताएं कि बुकिंग्स छात्र के स्थानीय समय में दिखाई देंगी। निमंत्रण में इसकी पुष्टि करें।

असीमित बुकिंग की अनुमति दें। दैनिक बैठकों की संख्या सीमित करें और छात्रों को कितनी पहले से बुक करने की अनुमति है, इसकी सीमा निर्धारित करें। इससे अंतिम समय में अत्यधिक लोड होने से बचाव होता है।

सभी विषयों को एक ही लिंक में मिलाना। ट्यूटरिंग, सलाह-मशविरा और शोध बैठकों के लिए अलग-अलग पृष्ठों का उपयोग करें। इससे अवधि और प्रश्न स्पष्ट रहते हैं।

स्थान अपडेट नहीं हो रहा है। यदि आप किसी दूसरी इमारत में जाते हैं या एक सप्ताह के लिए ज़ूम पर स्विच करते हैं, तो अपने बुकिंग पेज को एक बार अपडेट करें ताकि हर निमंत्रण सही हो।

शिक्षक और प्रोफेसर जिन उपकरणों और समाधानों पर भरोसा कर सकते हैं

Doodle आपको सरल उपकरण प्रदान करता है जो स्कूलों के काम करने के तरीके के अनुरूप होते हैं।

बुकिंग पेज एक ही लिंक साझा करें और छात्रों को केवल आपके द्वारा निर्धारित समय-सीमाओं के दौरान ही बुक करने दें। टकराव से बचने के लिए Google कैलेंडर, Outlook या Apple कैलेंडर को कनेक्ट करें।

एक-से-एक किसी विशिष्ट छात्र या सहकर्मी के लिए कुछ समय विकल्प प्रदान करें। संवेदनशील बैठकों या त्वरित फॉलो-अप के लिए उपयोगी।

ग्रुप पोल समिति की बैठकों, प्रयोगशाला समूहों या अध्ययन सत्रों के लिए समय चुनें। 1000 प्रतिभागियों तक को आमंत्रित करें और जब आप सबसे उपयुक्त समय चुन लें तो पोल बंद कर दें।

साइन-अप शीट्सनिश्चित संख्या की सीटों के साथ सत्र बनाएँ। समीक्षा कार्यशालाओं, प्रयोगशाला जांच, अभिभावक सम्मेलनों या पूरक प्रश्नोत्तरी के लिए आदर्श।

शिक्षा के लिए सहायक विशेषताएँ:

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग: बिना किसी अतिरिक्त कदम के अपने निमंत्रणों में ज़ूम, गूगल मीट, टीम्स या वेबएक्स जोड़ें।

रिमाइंडर और समयसीमाएँ: स्वचालित रिमाइंडर के साथ अनुपस्थितियों को कम करें और कक्षा या परीक्षा से पहले बुकिंग की समयसीमा निर्धारित करें।

गोपनीयता नियंत्रण: प्रतिभागी विवरण छिपाएँ और Doodle Pro और Teams के साथ विज्ञापन-मुक्त अनुभव का उपयोग करें।

कस्टम ब्रांडिंग: साझा पृष्ठों पर अपने स्कूल के रंग और लोगो का उपयोग करें ताकि छात्र आपके पृष्ठों को पहचान सकें।

AI बैठक विवरण: आपकी शैली के अनुरूप स्वर में स्पष्ट पुष्टि और निर्देश उत्पन्न करें।

ज़ैपियर इंटीग्रेशन: यदि आपका स्कूल इसे सपोर्ट करता है, तो ज़ैपियर का उपयोग करके बुकिंग्स को स्प्रेडशीट्स, स्लैक या अपने एलएमएस में भेजें।

ईमेल निमंत्रण: समीक्षा सत्र या विभागीय बैठक के लिए 1000 प्रतिभागियों तक निमंत्रण भेजें।

सुरक्षा: एंटरप्राइज-स्तरीय डेटा सुरक्षा और गोपनीयता आपकी जानकारी को सुरक्षित रखती है।

Stripe के साथ भुगतान: यदि आप सशुल्क ट्यूटरिंग, पोर्टफोलियो समीक्षा, या सतत शिक्षा परामर्श प्रदान करते हैं, तो Stripe को Booking Page या 1:1 से कनेक्ट करें और छात्रों द्वारा बुकिंग करते समय भुगतान एकत्र करें।

इन उपकरणों के साथ, आप ऐसे कार्यालय समय चला सकते हैं जो शांत और प्रभावी महसूस हों।

कक्षाओं से वास्तविक उदाहरण

देखें कि शिक्षक एक ही बुकिंग लिंक का विभिन्न परिवेशों में कैसे उपयोग करते हैं।

विश्वविद्यालय में एक बड़ा व्याख्यान पाठ्यक्रम प्रोफेसर रिवेरा 240 छात्रों के साथ मनोविज्ञान का परिचय पढ़ाती हैं। उन्होंने मंगलवार और गुरुवार की दोपहर में 10 मिनट के स्लॉट वाला एक बुकिंग पेज बनाया, 5 मिनट का बफर जोड़ा, और छात्रों से ड्रॉपडाउन से एक विषय चुनने को कहा। उन्होंने Doodle के रिमाइंडर का इस्तेमाल किया और कम अनुपस्थितियाँ देखीं। परीक्षा सप्ताह के दौरान, उन्होंने शनिवार सुबह के स्लॉट जोड़े और एक रात पहले बुकिंग की समयसीमा चालू कर दी।

कम्युनिटी कॉलेज परामर्श श्री लोपेज़ प्रथम वर्ष के छात्रों को सलाह देते हैं। वे उन छात्रों के लिए Doodle 1:1 का उपयोग करते हैं जिन्हें लंबी बैठकों की आवश्यकता होती है। वे तीन समय विकल्प साझा करते हैं, फिर Doodle निमंत्रण लिखता है और यदि आवश्यक हो तो Google Meet लिंक जोड़ता है। वे अग्रिम बुकिंग को दो सप्ताह तक सीमित रखते हैं ताकि मांग प्रबंधनीय बनी रहे।

हाई स्कूल अभिभावक सम्मेलन सुश्री चेन दो शामों में पतझड़ सम्मेलन आयोजित करती हैं। उन्होंने 15 मिनट के स्लॉट और प्रत्येक स्लॉट में एक सीट के साथ एक साइन-अप शीट बनाई। अभिभावक समय बुक करते हैं और उन्हें रिमाइंडर मिलते हैं। सुश्री चेन ने प्रतिभागियों का विवरण छिपाया और विवरण में कमरे के नंबर जोड़े ताकि अभिभावक जान सकें कि उन्हें कहाँ जाना है।

दूरस्थ स्नातकोत्तर संगोष्ठी डॉ. पटेल समय क्षेत्रों के पार शोध छात्रों से मिलती हैं। वह 30 मिनट के स्लॉट वाला बुकिंग पेज इस्तेमाल करती हैं और छात्रों से ड्राफ्ट लिंक पेस्ट करने को कहती हैं। Doodle छात्र का स्थानीय समय दिखाता है, स्वचालित रूप से ज़ूम लिंक जोड़ता है, और रिमाइंडर भेजता है। डॉ. पटेल कभी समय क्षेत्र की गणना की चिंता नहीं करतीं।

स्टूडियो कला समीक्षाएँप्रोफेसर विलियम्स वैकल्पिक पोर्टफोलियो समीक्षाएँ प्रदान करती हैं, जो 45 मिनट की होती हैं। वह अपने पाठ्यक्रमों के बाहर के उन छात्रों के लिए, जो भुगतान करके समीक्षा चाहते हैं, Stripe के साथ Booking Page का उपयोग करती हैं। भुगतान बुकिंग के दौरान ही एकत्रित हो जाता है, इसलिए वह बैठक में फीडबैक पर ध्यान देती हैं, न कि चालान बनाने पर।

प्रत्येक मामले में एक ही विचार का उपयोग होता है। एक बुकिंग लिंक, स्पष्ट समय खिड़कियाँ, और काम के लिए सही उत्पाद।

व्यस्त सप्ताहों के लिए उन्नत सर्वोत्तम प्रथाएँ

जब सेमेस्टर गरमाता है, तो इन युक्तियों को शामिल करें।

अपने दिनों को थीम दें: मंगलवार को त्वरित पाठ्यक्रम प्रश्नों के लिए और गुरुवार को परियोजना सहायता के लिए समर्पित करें। उचित अवधि के साथ अलग-अलग बुकिंग पेज सेट करें।

सामान्य विषयों के लिए समूह सहायता प्रदान करें: 45 मिनट की समीक्षा सत्र के लिए 10 सीटों के साथ साइन-अप शीट्स का उपयोग करें। कमरे की क्षमता से अधिक न हो, इसलिए सीमा निर्धारित करें।

इनटेक में विषय टैग का उपयोग करें: परीक्षा की तैयारी, होमवर्क, लैब रिपोर्ट या लेखन प्रतिक्रिया जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न जोड़ें। अपने तैयारी नोट्स को टैग के अनुसार क्रमबद्ध करें।

बैच फीडबैक: छात्रों से उनका ड्राफ्ट लिंक संलग्न करने के लिए कहें। बैठक से पहले संक्षेप में समीक्षा करें ताकि आप गहरे प्रश्नों पर समय दे सकें।

बिना तनाव के पिवट करें: यदि मौसम या बीमारी आपको ऑनलाइन आने के लिए मजबूर करती है, तो बुकिंग पेज का स्थान एक बार अपडेट करें। नए और मौजूदा निमंत्रणों में सही वीडियो लिंक शामिल होगा।

स्वास्थ्य समय की रक्षा करें: अपने कैलेंडर में लंच और आवागमन को ब्लॉक करें ताकि वे कभी भी बुक न हो सकें। कक्षा के लिए ऊर्जा बनाए रखने हेतु दैनिक सीमाएँ निर्धारित करें।

Doodle सामान्य कार्यालय समय की चुनौतियों को कैसे हल करता है

प्रत्येक समस्या का एक सरल समाधान से मिलान करें।

निर्धारित करने के लिए बहुत सारे ईमेल अपने पाठ्यक्रम और LMS में एक बुकिंग पेज लिंक साझा करें। छात्र आपके कैलेंडर के अनुकूल समय चुनते हैं।

नहीं आना और देर से आना स्वचालित अनुस्मारक चालू करें और एक बफर जोड़ें। छात्रों को सूचनाएं मिलती रहती हैं, और आपको बैठकों के बीच एक आराम का समय मिलता है।

गोपनीयता संबंधी चिंताएँ Pro पर प्रतिभागी विवरण छिपाएँ और अपने पेज विज्ञापन-मुक्त रखें। छात्र यह देखे बिना कि और कौन आपसे मिल रहा है, सुरक्षित रूप से बुकिंग करते हैं।

समय क्षेत्र की उलझन Doodle प्रत्येक छात्र के स्थानीय समय में समय दिखाता है और सही वीडियो लिंक जोड़ता है।

अधिक बुक किए गए दिन दैनिक बुकिंगों को सीमित करें और वे घंटे निर्धारित करें जिनमें आप बैठकें स्वीकार करते हैं। आपके ग्रेडिंग ब्लॉक सुरक्षित रहेंगे।

एकमुश्त समूह की आवश्यकताएँ समिति या प्रयोगशाला के लिए उपयुक्त समय खोजने हेतु ग्रुप पोल का उपयोग करें। पोल बंद करें और Doodle से कैलेंडर निमंत्रण भेजें।

विशेष कार्यक्रम और कार्यशालाएँसत्र के समय और सीटों की सीमा निर्धारित करने के लिए साइन-अप शीट्स का उपयोग करें। माता-पिता या छात्र एक स्थान आरक्षित कर सकते हैं, और आप क्षमता पर नियंत्रण बनाए रखते हैं।

मुख्य बिंदु

एक ही बुकिंग लिंक छात्रों के लिए कार्यालय समय को स्पष्ट और सुसंगत बनाता है।

अपना कैलेंडर कनेक्ट करें और टकराव से बचने के लिए साप्ताहिक समय खिड़कियाँ निर्धारित करें।

बैठकों को केंद्रित और समय पर बनाए रखने के लिए कस्टम प्रश्न, रिमाइंडर और बफ़र्स का उपयोग करें।

बुकिंग पेज से लेकर साइन-अप शीट्स तक, काम के लिए सही Doodle टूल चुनें।

गोपनीयता की रक्षा करें, समय क्षेत्रों का सम्मान करें, और कैप्स और सीमाओं के साथ अपने कैलेंडर को स्वस्थ रखें।

बेहतर शेड्यूलिंग से शुरुआत करें

तनावमुक्त कार्यालय समय चलाने के लिए आपको किसी जटिल प्रणाली की आवश्यकता नहीं है। एक बार अपने साप्ताहिक समय-स्लॉट निर्धारित करें, एक ही बुकिंग लिंक साझा करें, और बाकी सब Doodle को संभालने दें। छात्र सेकंडों में बुकिंग कर लेते हैं। आपको शिक्षण, शोध और प्रतिक्रिया के लिए अपना समय वापस मिल जाता है।

एक मुफ्त खाता बनाएँ, अपना कैलेंडर कनेक्ट करें, और मिनटों में अपना पहला बुकिंग पेज तैयार करें। रिमाइंडर, कस्टम प्रश्न और अपना वीडियो लिंक जोड़ें। यदि आपको कस्टम ब्रांडिंग, प्राइवेसी नियंत्रण या Stripe के साथ भुगतान की आवश्यकता है, तो Doodle Pro आज़माएँ।

क्या आप अपनी शेड्यूलिंग को सरल बनाना चाहते हैं? विज़िट करें https://doodle.com/create-doodle अपना पहला बुकिंग लिंक बनाने और आपके तथा आपके छात्रों के लिए कार्यालय समय को आसान बनाने के लिए।