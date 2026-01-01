बिना बार-बार आने-जाने के अभिभावक-शिक्षक सम्मेलन कैसे चलाएं

बिना बार-बार आदान-प्रदान के अभिभावक-शिक्षक सम्मेलन आयोजित करें। सरल शेड्यूलिंग टिप्स और Doodle टूल्स का उपयोग करके अनुपस्थितियों को कम करें, रिक्त स्थान भरें, और हर बैठक समय पर रखें।

एक शिक्षक या स्कूल नेता के रूप में, आप जानते हैं कि अभिभावक-शिक्षक सम्मेलन ईमेल, स्टिकी नोट्स और अनजवाब कॉल्स की भूलभुलैया बन सकते हैं। परिवार काम और भाई-बहनों की देखभाल के बीच तालमेल बिठाते हैं। शिक्षक घंटी कार्यक्रम और मूल्यांकन के बीच तालमेल बिठाते हैं। हर कोई जुड़ने का समय चाहता है, फिर भी योजना गड़बड़ हो जाती है।

इसे ठीक करने के लिए आपको किसी जटिल प्रणाली की आवश्यकता नहीं है। कुछ स्पष्ट नीतियाँ, स्मार्ट शेड्यूलिंग आदतें, और एक ऐसा उपकरण जो आपके कैलेंडर का सम्मान करता हो, घंटों बचा सकते हैं। इस गाइड में, आप सीखेंगे कि कैसे ऐसी अभिभावक बैठकें योजनाबद्ध और संचालित करें जो जल्दी भर जाती हैं, समय पर शुरू होती हैं, और वास्तविक बातचीत के लिए जगह छोड़ती हैं। हम आपको व्यावहारिक कदम दिखाएंगे और यह भी बताएंगे कि Doodle प्रत्येक में कैसे सहायता करता है।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

माता-पिता की बैठकों का सामना करने वाली चुनौती पेशेवरों के लिए

अभिभावक-शिक्षक सम्मेलन अनूठी चुनौतियाँ लाते हैं।

आप अक्सर एक ही रात में दर्जनों छोटी-छोटी बैठकों का समन्वय कर रहे हैं।

कई परिवारों को काम की पाली, बच्चों की देखभाल या परिवहन के कारण विशिष्ट समयों की आवश्यकता होती है।

कुछ बैठकों को दुभाषियों, मिश्रित परिवारों या वर्चुअल पहुँच की आवश्यकता होती है।

शिक्षकों को बफर समय, गोपनीयता और दोहरी बुकिंग से बचने का तरीका चाहिए।

कार्यालय के कर्मचारियों को संवेदनशील जानकारी साझा किए बिना दृश्यता की आवश्यकता है।

ईमेल थ्रेड्स और कागज़ी साइन-अप शीट्स से ओवरबुकिंग, अंतराल और देर से आगमन होता है। अच्छी मंशा होने के बावजूद कुछ माता-पिता पूरी तरह से साइन-अप करना ही भूल जाते हैं।

माता-पिता की बैठकों के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है

अभिभावक बैठकें सिर्फ ग्रेड साझा करने से कहीं अधिक करती हैं। वे विश्वास बनाती हैं, आवश्यकताओं का पता लगाती हैं, और लक्ष्य निर्धारित करती हैं। जब समय-सारिणी सुचारू रूप से होती है, तो आपको मिलता है:

अधिक पूरी हुई बैठकें और कम अनुपस्थितियाँ

सभी परिवारों के लिए प्राइम टाइम स्लॉट्स तक निष्पक्ष पहुँच

फ़ोन या ईमेल पर कर्मचारियों का कम समय

वास्तविक चर्चा के लिए सम्मेलन की रात का बेहतर उपयोग

एक स्पष्ट प्रक्रिया परिवारों को स्वागत और सम्मानित महसूस कराने में मदद करती है। यह शिक्षकों को छात्रों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है, न कि व्यवस्थाओं पर।

निर्धारण करने से पहले प्रारूप तय करें और निष्पक्ष नियम स्थापित करें।

एक मजबूत योजना सबसे पहले आती है। पहले से ही कुछ निर्णय लें ताकि परिवारों को पता हो कि क्या उम्मीद करनी है और आप अपना समय सुरक्षित रख सकें।

अपनी बैठक के प्रकार चुनें

व्यक्तिगत रूप से, वर्चुअल, या दोनों। यदि आप दोनों प्रदान करते हैं, तो प्रत्येक स्लॉट को स्पष्ट रूप से लेबल करें।

अधिकांश छात्रों के लिए मानक लंबाई, साथ ही लंबी आवश्यकताओं को चिह्नित करने का एक तरीका।

भाई-बहनों के लिए एक अभिभावक, दो अभिभावक या समूह बैठकें।

सुझाव: वर्चुअल मीटिंग्स के लिए, Doodle के माध्यम से वीडियो लिंक कनेक्ट करें ताकि हर अभिभावक को बिना अतिरिक्त ईमेल के सही लिंक मिल जाए। Doodle ज़ूम, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, और सिस्को वेबएक्स के साथ एकीकृत है।

वास्तव में काम करने वाला स्लॉट टाइमिंग सेट करें

मानक स्लॉट की लंबाई। अधिकांश स्कूल प्रत्येक छात्र के लिए 10 से 15 मिनट का समय लेते हैं।

बफर समय। बैठकों के बीच 3 से 5 मिनट का समय जोड़ें ताकि आप सांस ले सकें और नोट्स को फिर से व्यवस्थित कर सकें।

अंतिम समाप्ति समय। स्पष्ट रूप से बताएं कि अंतिम बैठक कब समाप्त होती है।

Doodle साइन-अप शीट्स में, आप सटीक स्लॉट की लंबाई और अंतर्निहित बफ़र्स निर्धारित कर सकते हैं। इससे देर होने से बचाव होता है और हॉलवे में आवागमन सुचारू रूप से चलता रहता है।

विशेष मामलों के लिए योजना

भाई-बहन। यदि आवश्यक हो तो एक के बाद एक स्लॉट या एक ही लंबा स्लॉट प्रदान करें।

दुभाषिए। इन बैठकों को टैग करें और दुभाषिए का लिंक पहले से साझा करें।

साझा हिरासत। दोनों अभिभावकों को व्यक्तिगत रूप से या वर्चुअली उपस्थित होने की अनुमति दें।

पहुँचयोग्यता। यदि अनुरोध किया जाए तो एक शांत स्थान, बैठने की व्यवस्था, या पहले स्लॉट प्रदान करें।

जब माता-पिता बुकिंग करते समय इन जरूरतों को नोट कर सकें, इसके लिए एक संक्षिप्त इनटेक प्रश्न बनाएँ। Doodle Sign-up Sheets कस्टम प्रश्न सपोर्ट करता है, ताकि आप तैयारी कर सकें।

प्रत्येक काम के लिए सही उपकरण के साथ Doodle में अपना शेड्यूल बनाएं।

Doodle में चार उपकरण हैं जो सामान्य अभिभावक बैठक की जरूरतों को पूरा करते हैं। अपने प्रारूप से मेल खाने वाले उपकरण का चयन करें।

पारंपरिक सम्मेलन रात्रियों के लिए साइन-अप शीट्स का उपयोग करें।

यदि आप निश्चित खिड़कियों के साथ एक कॉन्फ्रेंस नाइट चला रहे हैं, तो यह आपका सर्वोत्तम विकल्प है।

अपना इवेंट बनाएँ। तारीख, स्थान और एक संक्षिप्त विवरण जोड़ें।

समय स्लॉट जोड़ें। स्लॉट्स को ब्लॉकों में सेट करें, बफ़र्स जोड़ें, और प्रत्येक स्लॉट को एक सीट तक सीमित करें।

प्रतिभागी का विवरण छिपाएँ। शीट भरते समय परिवारों को निजी रखें।

कस्टम प्रश्न जोड़ें। छात्र का नाम, शिक्षक, भाषा संबंधी आवश्यकताएँ और वर्चुअल या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का विकल्प पूछें।

निमंत्रण भेजें। Doodle से 1000 तक अभिभावकों को ईमेल करें या अपने स्कूल के न्यूज़लेटर में लिंक साझा करें।

एक समयसीमा और अनुस्मारक निर्धारित करें। पंजीकरण एक दिन पहले बंद कर दें और स्वचालित अनुस्मारक भेजें।

उदाहरण: सुश्री गोमेज़ तीसरी कक्षा के 24 छात्रों को पढ़ाती हैं। वह शाम 4 बजे से 7 बजे तक 10 मिनट के 20 स्लॉट खोलती हैं, जिनमें 5 मिनट का बफ़र होता है। वह गोपनीयता के लिए प्रतिभागियों के नाम छिपाती हैं। यह शीट दो दिनों के भीतर भर जाती है, और 24 घंटे तथा 1 घंटे पहले रिमाइंडर भेजे जाते हैं।

प्राथमिकता या अनुवर्ती बैठकों के लिए 1:1 का उपयोग करें।

कुछ सम्मेलनों को अतिरिक्त समय या सप्ताह के अंत में एक निजी स्लॉट की आवश्यकता होती है।

एक Doodle 1:1 बनाएँ। अपने लिए उपयुक्त कई बार पेश करें।

एक विशिष्ट अभिभावक या संरक्षक के साथ लिंक साझा करें।

Doodle का मानना है कि समय एक बार माता-पिता चुनते ही निश्चित हो जाता है। कोई दोहरी बुकिंग नहीं।

यह फॉलो-अप्स, आईईपी चेक-इन्स, या काउंसलर मीटिंग्स के लिए आदर्श है। यदि आपका स्कूल शुल्क-आधारित ट्यूटरिंग सत्र चलाता है, तो आप बुकिंग के समय भुगतान एकत्र करने के लिए Stripe को अपने 1:1 लिंक से जोड़ सकते हैं।

चलर रहे कार्यालय समय के लिए बुकिंग पेज का उपयोग करें।

यदि आप साप्ताहिक अभिभावक कार्यालय समय आयोजित करते हैं, तो एक बुकिंग पेज इसे आसान बनाता है।

अपनी सामान्य उपलब्धता निर्धारित करें और अपना कैलेंडर कनेक्ट करें।

माता-पिता केवल खुले समयों में ही चुनते हैं। संघर्ष कभी नहीं दिखाए जाते।

वीडियो लिंक एक बार सेट करें। प्रत्येक बुकिंग को एक अनूठा मीटिंग लिंक मिलता है।

कुछ स्कूल इसका उपयोग शिक्षक कार्यालय समय, काउंसलर बैठकों या प्रधानाचार्य वार्तालापों के लिए करते हैं। यदि आपका स्कूल निजी ट्यूशन या संवर्धन बैठकों जैसी सशुल्क सेवाएँ प्रदान करता है, तो आप भुगतान एकत्र करने के लिए Stripe जोड़ सकते हैं।

बहु-शिक्षक कार्यक्रमों की योजना बनाने के लिए ग्रुप पोल का उपयोग करें।

यदि ग्रेड टीम या विभाग एक संयुक्त प्रश्नोत्तर सत्र चाहते हैं, तो समय निकालना मुश्किल है।

कई तारीखों और समयों के साथ एक ग्रुप पोल बनाएँ।

इसे शिक्षकों और परिवारों के साथ साझा करें।

Doodle समूह के लिए सबसे अच्छा समय हाइलाइट करता है।

एक बार समय चुन लिया जाए, तो परिवारों को कार्यक्रम के लिए सीटें आरक्षित करने या ब्रेकआउट स्लॉट चुनने के लिए साइन-अप शीट का उपयोग करें।

हर माध्यम से परिवारों को स्पष्ट रूप से संवाद करें।

मजबूत संचार का मतलब उच्च उपस्थिति है। स्पष्ट, संक्षिप्त संदेशों का उपयोग करें और इन्हें आपके स्कूल द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक चैनल पर दोहराएँ।

माता-पिता के अनुकूल निमंत्रण लिखें

आपके निमंत्रण में पहले कुछ पंक्तियों में चार प्रश्नों का उत्तर होना चाहिए:

यह आयोजन क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है

एक लिंक के साथ साइन अप कैसे करें

व्यक्तिगत या वर्चुअल के लिए विकल्प

अगर उन्हें मदद की ज़रूरत हो तो क्या करें

आप इसे अनुकूलित कर सकते हैं:

विषय: मिनटों में अपने अभिभावक-शिक्षक सम्मेलन बुक करें

सम्मेलन 10 और 11 अक्टूबर को शाम 4 बजे से 7 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। अपने लिए उपयुक्त समय चुनने के लिए इस लिंक का उपयोग करें। आप व्यक्तिगत रूप से या वर्चुअल रूप में चुन सकते हैं। यदि आपको सहायता या दुभाषिए की आवश्यकता है, तो इसे फॉर्म में दर्ज करें या कार्यालय को 555-0100 पर कॉल करें।

Doodle से भेजें या लिंक को अपने SIS संदेश, स्कूल ऐप और मुद्रित फ्लायर्स में पेस्ट करें।

बहुभाषी समर्थन प्रदान करें

अपने स्कूल की प्रमुख भाषाओं में निमंत्रण प्रदान करें।

भाषा संबंधी आवश्यकताओं को इकट्ठा करने के लिए Doodle कस्टम प्रश्न का उपयोग करें।

सम्मेलन की रात से पहले टैग किए गए स्लॉटों में दुभाषियों को नियुक्त करें।

बिना अतिरिक्त काम के पुष्टि करें और याद दिलाएँ

Doodle स्वचालित ईमेल अनुस्मारक 24 घंटे पहले और 1 घंटे पहले भेजे।

व्यक्तिगत बैठकों के लिए स्थान का विवरण और पार्किंग की जानकारी संलग्न करें।

वर्चुअल मीटिंग्स के लिए वीडियो लिंक शामिल करें। Doodle आपके चुने हुए प्लेटफ़ॉर्म के साथ इसे संभालता है।

परिवार स्पष्ट अनुस्मारकों की सराहना करते हैं। इससे फ्रंट ऑफिस में अंतिम समय में होने वाली कॉलें भी कम होती हैं।

न आने वालों और देर से आने वालों को रोकें

कुछ सरल आदतें आपके कार्यक्रम को पटरी पर बनाए रखेंगी।

अपने स्लॉट्स को बफ़र्स और स्पष्ट निर्देशों के साथ डिज़ाइन करें।

मीटिंग्स के बीच 3 से 5 मिनट का अंतराल रखें।

आमंत्रण में अपनी समय-पालन नीति साझा करें। उदाहरण: यदि आप देर से आते हैं, तो हमें कार्यक्रम के अनुसार बैठक संक्षिप्त करनी पड़ सकती है।

Doodle में, बफ़र्स आपके साइन-अप शीट, बुकिंग पेज और 1:1 इवेंट्स में अंतर्निहित होते हैं।

ऐसे रिमाइंडर का उपयोग करें जिन्हें माता-पिता वास्तव में देखें।

Doodle से स्वचालित ईमेल अनुस्मारक भेजें।

परिवारों से कहें कि वे एक क्लिक में इस बैठक को अपने कैलेंडर में जोड़ लें।

स्कूल ऐप या सोशल मीडिया पर सुबह को एक रिमाइंडर पोस्ट करें।

क्योंकि Doodle गूगल कैलेंडर, आउटलुक और एप्पल कैलेंडर के साथ सिंक होता है, इसलिए माता-पिता को ईमेल के साथ-साथ अपने फोन पर कैलेंडर अलर्ट भी मिलते हैं।

पुनर्निर्धारण करना आसान बनाएं

जीवन में कभी-कभी अप्रत्याशित घटनाएँ होती हैं। माता-पिता को स्कूल को कॉल किए बिना अपनी स्लॉट को सरलता से स्थानांतरित करने का तरीका दें।

एक निर्धारित समयसीमा तक Doodle लिंक के माध्यम से पुनः निर्धारित करने की अनुमति दें।

एक ही दिन में होने वाले बदलावों के लिए कुछ बैकअप स्लॉट आरक्षित रखें।

यदि कोई काम में फँसा हो तो वर्चुअल बैकअप की पेशकश करें।

यह आपकी रात को भरपूर रखता है और आपका लहजा सहायक बनाता है।

दिन को आत्मविश्वास के साथ जिएँ

सम्मेलन का दिन व्यस्त होता है, लेकिन कुछ दिनचर्याएँ सभी के लिए इसे सुगम बनाती हैं।

सामग्री पहले से तैयार करें

अपना शेड्यूल प्रिंट करें और त्वरित चेक-इन के लिए इसे दरवाजे पर रखें।

प्रत्येक बैठक के लिए छात्र कार्य नमूने और चर्चा के बिंदु तैयार करें।

उन बैठकों को चिह्नित करने के लिए रंग-कोडित झंडे का उपयोग करें, जिन्हें दुभाषिए या वर्चुअल जुड़ाव की आवश्यकता है।

यदि आप Doodle टीम्स का उपयोग करते हैं, तो आपका स्कूल कस्टम ब्रांडिंग जोड़ सकता है और शिक्षकों के बीच एक समान रूप रख सकता है। इससे परिवारों को पता चलता है कि वे सही जगह पर हैं।

बैठकें समय पर रखें

अपने लैपटॉप पर एक दिखाई देने वाला टाइमर या एक छोटी डेस्क घड़ी का उपयोग करें।

एक मिनट का समापन संकेत दें और यदि आवश्यक हो तो Doodle 1:1 में फॉलो-अप शेड्यूल करें।

अतिरिक्त ईमेल से बचने के लिए, जब अभिभावक कमरे में हों तो अगले कदमों को नोट करें।

सार्वजनिक स्थानों में गोपनीयता की रक्षा करें

परिवारों को कुछ फीट की दूरी पर बिठाएँ या गोपनीयता विभाजक का उपयोग करें।

पूरे नाम से बुलाने से बचें। पहले नाम या संक्षिप्त नाम का उपयोग करें।

Doodle साइन-अप शीट्स में प्रतिभागियों के नाम छिपाएँ ताकि अन्य परिवार यह न देख सकें कि किसने कौन सा समय बुक किया।

आवश्यकता पड़ने पर वर्चुअल एक्सेस का समर्थन करें

शिक्षकों के वर्चुअल बैठकों में शामिल होने के लिए एक शांत स्थान तैयार रखें।

अपने ज़ूम या मीट लिंक को कुछ मिनट पहले टेस्ट कर लें।

यदि कोई अभिभावक आता है लेकिन गोपनीयता के लिए वर्चुअल को प्राथमिकता देता है, तो उसी समय अपने Doodle लिंक से स्विच करें।

बचने योग्य सामान्य गलतियाँ

ये समस्याएँ अभिभावक बैठकों में सबसे अधिक सिरदर्द का कारण बनती हैं।

ईमेल थ्रेड्स के माध्यम से साइन-अप इकट्ठा करना। इससे दोहरी बुकिंग और जानकारी छूटने की समस्या होती है।

खुली समय-सीमाएँ प्रदान करना। इसके बजाय बफ़र्स के साथ निश्चित स्लॉट्स का उपयोग करें।

अपने कैलेंडर के साथ सिंक करना भूल जाना। Doodle Google, Outlook और Apple कैलेंडर से टकरावों को ब्लॉक करता है।

सार्वजनिक शीट्स पर प्रतिभागियों के नाम साझा करना। Doodle में प्रतिभागियों को छिपाने की सेटिंग का उपयोग करें।

रिमाइंडर छोड़ना। जब परिवारों को समय पर अनुस्मारक नहीं मिलते, तो अनुपस्थितियों की संख्या बढ़ जाती है।

दुभाषियों या सुलभता की योजना न बनाएं। साइन-अप के समय सही प्रश्न पूछें और उन स्लॉट्स को टैग करें।

इन गलतियों से बचना सभी के लिए समय बचाएगा और तनाव कम करेगा।

माता-पिता की बैठकों के लिए उपयुक्त उपकरण और समाधान

Doodle को त्वरित और स्पष्ट शेड्यूलिंग के लिए बनाया गया था। यहाँ बताया गया है कि प्रत्येक सुविधा अभिभावक-शिक्षक सम्मेलनों में कैसे मदद करती है।

साइन-अप शीट्स। सीट सीमाओं, बफ़र्स और कस्टम प्रश्नों के साथ समय स्लॉट बनाएँ। गोपनीयता के लिए प्रतिभागी विवरण छिपाएँ। 1000 तक अभिभावकों को निमंत्रण भेजें और स्वचालित अनुस्मारकों के साथ समय-सीमाएँ निर्धारित करें।

1:1. किसी विशिष्ट परिवार के लिए कुछ समय स्लॉट ऑफर करें। एक बार जब वे चुन लेते हैं, तो वह समय पुष्टि हो जाता है और आपकी सूची से हटा दिया जाता है। यदि आप शुल्क-आधारित ट्यूटरिंग या भुगतान किए गए सत्र चलाते हैं, तो Stripe जोड़ें।

बुकिंग पेज। अपने साप्ताहिक कार्यालय समय का लिंक साझा करें। माता-पिता केवल आपके जुड़े कैलेंडर के आधार पर उपलब्ध समय ही देख सकते हैं। यदि आपके स्कूल द्वारा प्रदान की जाने वाली निजी सेवाओं के लिए भुगतान आवश्यक है, तो Stripe जोड़ें।

ग्रुप पोल। जब कई शिक्षक या परिवार शामिल हों, तब विभाग के प्रश्नोत्तर सत्रों या अभिभावक कार्यशालाओं के लिए समय निर्धारित करें।

कैलेंडर एकीकरण। संघर्षों से बचने और सभी कार्यक्रमों को एक ही स्थान पर रखने के लिए Google कैलेंडर, Outlook या Apple कैलेंडर को कनेक्ट करें। केवल आप ही अपना कैलेंडर विवरण देख सकते हैं।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। मीटिंग्स में ज़ूम, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, या सिस्को वेबएक्स लिंक जोड़ें। माता-पिता को बिना अतिरिक्त संदेशों के सही लिंक मिल जाता है।

Premium सुविधाएँ। Doodle Pro या Doodle Teams के साथ, आपका स्कूल कस्टम ब्रांडिंग जोड़ सकता है, विज्ञापनों को हटा सकता है, प्रतिभागी विवरण छिपा सकता है, और Zapier से कनेक्ट कर सकता है। आपको एंटरप्राइज-स्तरीय सुरक्षा और गोपनीयता भी मिलती है।

एआई बैठक विवरण। अपने लहजे और लंबाई में स्पष्ट बैठक नोट्स और निर्देश तैयार करें। इससे लेखन समय की बचत होती है और परिवारों के लिए स्पष्टता बढ़ती है।

ये उपकरण आपके साइन-अप को सटीक, आपके कैलेंडर को व्यवस्थित और आपकी रातों को छात्रों की प्रगति पर केंद्रित रखते हैं।

वास्तविक उदाहरण

प्राथमिक विद्यालय की कॉन्फ्रेंस एक ही रात में

श्रीमती पटेल दूसरी कक्षा में 22 छात्रों को पढ़ाती हैं। वह गुरुवार को शाम 4 बजे से 7 बजे तक 12 मिनट के स्लॉट और 3 मिनट के बफ़र के साथ एक Doodle साइन-अप शीट सेट करती हैं। वह छात्र का नाम, पसंदीदा भाषा, और व्यक्तिगत रूप से या वर्चुअल के लिए कस्टम प्रश्न जोड़ती हैं।

परिणाम: सभी 22 परिवार तीन दिनों के भीतर बुक हो गए। दो परिवारों ने स्पेनिश दुभाषिए का अनुरोध किया। Doodle रिमाइंडर ने अनुपस्थितियों को शून्य कर दिया। एक परिवार ने लिंक के माध्यम से दो घंटे पहले पुनः समय निर्धारित किया।

कई शिक्षकों वाला हाई स्कूल

श्री ली पाँच कक्षाओं में 130 छात्रों को गणित पढ़ाते हैं। उनका स्कूल दो शामों में सम्मेलन आयोजित करता है। प्रत्येक शिक्षक सम्मेलन की रातों के लिए 8 मिनट के स्लॉट और 2 मिनट के बफ़र के साथ एक बुकिंग पेज साझा करता है। वह वर्चुअल मीटिंग्स के लिए ज़ूम से कनेक्ट करते हैं।

परिणाम: परिवार सीधे उस शिक्षक के साथ अपॉइंटमेंट बुक करते हैं जिसे वे देखना चाहते हैं। कैलेंडर टकराव-मुक्त रहते हैं क्योंकि Doodle केवल उपलब्ध समय ही दिखाता है। श्री ली अगले सप्ताह लंबी स्लॉट्स के साथ दो 1:1 फॉलो-अप रखते हैं।

समय क्षेत्रों के पार काउंसलर बैठकें

सुश्री रिवेरा एक स्कूल काउंसलर हैं जो यात्रा कर रहे अभिभावकों से मिलती हैं। वह समय क्षेत्र पहचान और वर्चुअल लिंक के साथ एक बुकिंग पेज का उपयोग करती हैं।

परिणाम: माता-पिता अपनी स्थानीय समयानुसार उपयुक्त बैठकें चुनते हैं। Doodle अनुस्मारक और कैलेंडर निमंत्रण भेजता है ताकि कॉल मिस न हों। सुश्री रिवेरा समय क्षेत्र की गणना करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगातीं।

माता-पिता की पसंद के साथ पीटीए कार्यशाला

पीटीए एक साक्षरता रात्रि की योजना बनाता है। वे कर्मचारियों और परिवारों के लिए सबसे उपयुक्त तारीख जानने के लिए एक ग्रुप पोल का उपयोग करते हैं। फिर वे तीन ब्रेकआउट सत्रों के साथ एक Doodle साइन-अप शीट बनाते हैं और प्रत्येक सत्र में 25 सीटें ही रखते हैं।

परिणाम: कार्यक्रम समान रूप से भर जाता है। परिवारों को रिमाइंडर मिलते हैं और वे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप सत्र चुनते हैं। अंतिम समय में भीड़भाड़ नहीं होती।

मुख्य बिंदु

सबसे पहले स्पष्ट नियम निर्धारित करें। माता-पिता को आमंत्रित करने से पहले स्लॉट की लंबाई, बफ़र्स, प्रारूप और विशेष मामलों को परिभाषित किया जाना चाहिए।

काम के अनुसार उपकरण चुनें। सम्मेलन रात्रियों के लिए साइन-अप शीट्स का उपयोग करें, फॉलो-अप्स के लिए 1:1 का उपयोग करें, कार्यालय समय के लिए बुकिंग पेज का उपयोग करें, और समूह कार्यक्रमों के लिए ग्रुप पोल का उपयोग करें।

साइन-अप के समय सही प्रश्न पूछें। छात्रों के नाम, भाषा संबंधी आवश्यकताएँ, और व्यक्तिगत या वर्चुअल तैयारी के लिए एकत्र करें।

रिमाइंडर और कैलेंडर निमंत्रणों को स्वचालित करें। Doodle माता-पिता को सूचित रखता है और अनुपस्थित रहने वालों की संख्या को सीमित करता है।

गोपनीयता की रक्षा करें। प्रतिभागियों के नाम छिपाएँ और संवेदनशील विवरणों को सार्वजनिक सूचियों से दूर रखें।

बेहतर शेड्यूलिंग के साथ शुरुआत करें

अभिभावक-शिक्षक सम्मेलन को बार-बार होने वाली थकाऊ बातचीत होने की ज़रूरत नहीं है। एक स्पष्ट योजना और सही उपकरणों के साथ, आप अपनी समय-सारिणी जल्दी भर सकते हैं, बैठकों को समय पर रख सकते हैं, और प्रत्येक परिवार को जुड़ने का निष्पक्ष मौका दे सकते हैं। Doodle आपको साइन-अप शीट्स बनाने, बुकिंग पेज साझा करने, 1:1 लिंक भेजने, और अंतर्निर्मित कैलेंडर और वीडियो उपकरणों के साथ ग्रुप पोल चलाने में मदद करता है।

कुछ ही मिनटों में अपना पहला सम्मेलन साइन-अप बनाएँ। अपना कैलेंडर कनेक्ट करें, अपनी स्लॉट्स निर्धारित करें, बफ़र्स और प्रश्न जोड़ें, फिर अभिभावकों को एक लिंक भेजें। रिमाइंडर और पुष्टि बाकी सब काम कर लेंगी।

क्या आप अपनी शेड्यूलिंग को आसान बनाना चाहते हैं? एक Doodle बनाएँ और देखें कि अभिभावक बैठक पेशेवर हर हफ्ते कैसे घंटों की बचत कर रहे हैं।