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बैठक के प्रकार

परिषद की बैठक क्या है?

पढ़ने का समय: 5 मिनट
Bobby Rae
Bobby Rae

अपडेट किया गया: 30 जुल॰ 2026

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परिषद क्या है?

आम तौर पर, एक परिषद एक स्थानीय प्राधिकरण होती है जिसे किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा चुना जाता है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकांश शहरों में परिषदें होती हैं जिन्हें स्थानीय मामलों का प्रबंधन करने के लिए हर कुछ वर्षों में चुना जाता है। इसमें कचरा संग्रह, स्कूल और कानून प्रवर्तन जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं।

राज्य या संघीय विधानमंडलों के विपरीत, परिषदों के पास बहुत सीमित शक्तियाँ होती हैं और उनमें सेवा करने वाले कुछ लोग स्वेच्छा से ऐसा करते हैं।

हालांकि यह शहर से शहर तक भिन्न हो सकता है, अधिकांश परिषदों की अध्यक्षता एक महापौर करता है। पार्षदों का काम महापौर के कार्यों की बारीकी से जांच करना तथा स्थानीय अध्यादेशों पर बहस कर उन्हें पारित करना है।

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परिषद की बैठक में क्या होता है?

हालाँकि चर्चा के विषय के अनुसार यह स्वरूप भिन्न हो सकता है, अधिकांश परिषद की बैठकें एक बहुत ही विशिष्ट प्रारूप का पालन करती हैं - जो अक्सर कानून द्वारा निर्धारित होता है।

परिषद की बैठकों की कार्यसूचियाँ अक्सर कई सप्ताह पहले प्रकाशित की जाती हैं। इससे जनता को यह जानने का समय मिलता है कि क्या चर्चा होगी और यदि वे चाहें तो बैठक में शामिल हो सकें। यदि किसी के पास परिषद के समक्ष कोई विशेष मुद्दा है जिसे वह उठाना चाहता है, तो वह उस समय उपस्थित रहना चाहेगा जब उस पर चर्चा होगी।

बैठक की अध्यक्षता अक्सर महापौर, उप महापौर या किसी समिति के प्रमुख द्वारा की जाती है। सामान्यतः, विषय-वस्तु होगी

निर्धारित करें कि यह भूमिका कौन निभाएगा। उदाहरण के लिए, परिषद की योजना बैठक की अध्यक्षता संभवतः योजना समिति के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी, जबकि बजट पर मतदान के समय संभवतः महापौर प्रभारी होंगे।

अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि वह सुनिश्चित करे कि कार्यसूची और लागू नियमों का पालन हो। अक्सर, जब आपत्तियाँ उठाई जाती हैं, तो परिषद का वकील अध्यक्ष को सलाह देने के लिए उपस्थित रहता है।

एक बार जब परिषद की बैठक का कार्य समाप्त हो जाता है, तो इसमें सभी ने क्या कहा और लिए गए किसी भी निर्णय का विस्तृत कार्यवृत्त प्रकाशित किया जाएगा। सामान्यतः, किसी को भी इन्हें अनुरोध करने का अधिकार होता है और अधिकांश स्थानीय प्राधिकरण इन्हें अपनी वेबसाइटों पर उपलब्ध कराते हैं।

परिषद की बैठक कैसे निर्धारित करें?

क्या आप वह व्यक्ति हैं जिसे काउंसिल की बैठक आयोजित करनी होती है? काउंसिलर्स के व्यस्त कार्यक्रमों को एक साथ मिलाने के लिए समय खोजने में संघर्ष कर रहे हैं? तो और कहीं मत देखिए Doodleबिंदु

के साथ ग्रुप पोल आप मिनटों में सभी के कैलेंडर आसानी से सिंक कर सकते हैं। अपनी बैठक के लिए समय की एक श्रृंखला चुनें और इसे उन पार्षदों, अधिकारियों और हितधारकों को भेजें जिनकी आपको आवश्यकता है। वे आपको बताएँगे कि उनके लिए कौन सा समय उपयुक्त है, और जल्द ही आपके पास मिलने का समय तय हो जाएगा।

एक Doodle Professional टीम्स प्लान आपको काउंसिलर्स के शेड्यूल को प्रबंधित करने में भी मदद कर सकता है। विज्ञापनों को हटाने और अपने खाते पर समयसीमाएँ निर्धारित करने के अलावा, आप हमारे होस्ट्स फीचर का उपयोग करके उनकी ओर से मीटिंग्स बुक कर सकते हैं और वे स्वचालित रूप से उनकी डायरी में प्रदर्शित हो जाएँगी।

आप अपना पसंदीदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल भी जोड़ सकते हैं, जो आपके द्वारा भेजे गए किसी भी निमंत्रण से स्वचालित रूप से जुड़ जाएगा।

Doodle यह आपके लिए किसी भी प्रकार की काउंसिल बैठक आयोजित करना आसान बनाता है, चाहे वह नियमित कार्यक्रम हो या एक बार का आयोजन। अब बार-बार संपर्क करने की जरूरत नहीं, आपको महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए और अधिक खाली समय मिलेगा। आज ही इसे मुफ्त में आजमाएं।

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