Ankety na WhatsAppu: co to je a jak je vytvořit
Ankety na WhatsAppu ti umožňují vytvářet ankety v chatech na WhatsAppu. Můžeš je využít k získání zpětné vazby od svých kontaktů, k rozhodování nebo prostě jen pro zábavu.
Podívejme se, co všechno můžeš dělat.
Jak vytvořit anketu na WhatsAppu
Začít je opravdu snadné, stačí postupovat podle těchto kroků:
Přejdi na WhatsApp.
Otevři chat s osobou nebo skupinou, kterou chceš oslovit v anketě.
Klepni na ikonu „+“ na spodní liště nástrojů.
Klepni na Poll.
Zadej svou otázku.
Zadej až 12 možností, ze kterých budou lidé hlasovat.
Klepni na „Send“.
Ankety na WhatsAppu mohou být skvělým způsobem, jak získat zpětnou vazbu od svých kontaktů. Můžeš například pomocí ankety zjistit, co si tvoji zákazníci myslí o tvém novém produktu nebo službě. Můžeš také pomocí ankety požádat své zaměstnance o zpětnou vazbu k nové směrnici nebo postupu.
Mohou ti také pomoci při rozhodování. Anketu lze využít k rozhodnutí, kam zajít na večeři nebo na jaký film se podívat. Anketu můžeš také použít k rozhodnutí, kterému týmu budeš fandit při důležitém zápase.
Tipy pro efektivní využívání anket ve WhatsAppu
Chceš-li z ankety vytěžit maximum, musíš ji využívat co nejlépe. Zde je několik tipů, jak maximalizovat její účinnost:
Ujisti se, že tvá otázka je jasná a stručná.
Nabídky by měly být krátké a výstižné.
Nepřetěžuj své kontakty přílišným množstvím anket.
Využij je k získávání zpětné vazby a rozhodování, ne jen pro zábavu.
A co Doodle?
Doodle je bezplatný online nástroj pro plánování , který lze použít k organizaci schůzek a akcí.
Umožňuje ti vytvořit anketu a pozvat své kontakty, aby hlasovali o termínu, který jim nejlépe vyhovuje. Skvělé na tom je, že to prakticky eliminuje zdlouhavé dohadování a umožní ti najít vhodný termín schůzky během několika minut.
Skupinové ankety jsou možná tou částí Doodle, kterou všichni znají a milují. Můžeš si ale také automatizovat svůj rozvrh pomocí rezervační stránky.
Když nastavíš svou dostupnost, budeš ji moci sdílet pouhým odkazem – takže si s tebou lidé budou moci snadno domluvit schůzku, a to pouze v době, kdy to budeš chtít.
Používání Doodle s WhatsApp
Jakmile vytvoříš skupinovou anketu, můžeš odkaz sdílet přes WhatsApp. Díky tomu můžeš rychle a snadno získat výsledky od svých kontaktů.
Ale počkej. Když můžeš vytvářet ankety ve WhatsAppu, proč bys měl používat Doodle? No, ve skutečnosti je pro to několik důvodů:
Uvidí to více lidí: Když sdílíš anketu přes WhatsApp, uvidí ji pouze lidé, kteří jsou již v chatu. Pokud však sdílíš odkaz na anketu přes WhatsApp, uvidí ho kdokoli, kdo má tento odkaz. To znamená, že s Doodle oslovíš širší publikum. Například pokud máte kontakty, které WhatsApp nepoužívají, ale přesto je chcete pozvat na svou akci.
Lidé jsou ochotnější hlasovat: Když jsou požádáni o hlasování v anketě na WhatsAppu, nemusí mít motivaci to udělat nebo to neudělají hned. Pokud však lidé dostanou odkaz na anketu, je větší pravděpodobnost, že si na hlasování udělají čas. Je to proto, že mohou hlasovat, kdy se jim to hodí, a nemusí se bát, že přeruší konverzaci. Odkaz na anketu také najdou snáze, než kdyby museli listovat zpět v chatu a hledat anketu.
Získáš více zpětné vazby: Při vytváření ankety na WhatsAppu jsi omezen na 12 možností. Pokud však vytvoříš skupinovou anketu na Doodle, můžeš mít tolik možností, kolik potřebuješ. To znamená, že od svých kontaktů získáš více zpětné vazby.
Ankety na WhatsAppu jsou fajn, ale sdílení odkazu na Doodle přes WhatsApp může být skvělým způsobem, jak získat zpětnou vazbu od velké skupiny lidí a dát jim více možností a času na hlasování.
To se může hodit při rozhodování, shromažďování názorů nebo prostě k tomu, abys lépe poznal své kontakty. Využij tedy sílu Doodle s WhatsApp a vytvoř si ještě dnes svůj bezplatný účet Doodle.
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