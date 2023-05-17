Nástup do nové práce může být vzrušující, ale i stresující. Vzhledem k neznámým tvářím, procesům a dynamice práce je důležité, aby vedoucí pracovníci a manažeři vytvořili prostředí, které novým členům týmu poskytne pocit pohodlí a sounáležitosti.
Dnes se podíváme na to, jak mohou zprávy typu „Vítej v týmu“ a promyšlená představení připravit půdu pro pozitivní zážitek z nástupu do týmu a posílit soudržnost týmu. Budeme také diskutovat o tom, jak Doodle může zefektivnit proces organizování týmových akcí a individuálních schůzek.
Jak zajistit, aby se lidé cítili vítáni
Pokud jde o to, aby se noví zaměstnanci cítili dobře, může srdečná zpráva „Vítej v týmu“ výrazně přispět k zmírnění nervozity z prvního dne.
Teď si představ, že bys byl tím novým členem týmu, který právě vstoupil do kanceláře, a hned dostal e-mail, zprávu v týmovém chatu nebo dokonce osobní kartičku podepsanou všemi (ano, i šéfem). Takové gesto nejen pomáhá vybudovat pocit sounáležitosti, ale také vytváří dojem o týmové kultuře, která je plná péče a podpory.
Pojďme ještě o krok dál a promluvme si o představování týmu. Může jít o neformální setkání, kde se všichni seznámí, nebo o formálnější setkání, při kterém každý člen týmu stručně představí svou roli a třeba i nějakou zábavnou zajímavost o sobě.
Včasné prolomení ledů připravuje půdu pro hladší komunikaci a spolupráci v budoucnu.
A co úvodní aktivity?
Jak se říká, budování týmového ducha nekončí u představování. Existuje spousta zábavných teambuildingových cvičení, která pomáhají posilovat důvěru, vzájemné vztahy a porozumění v týmu.
Ať už jde o řešení virtuální únikové hry nebo společnou účast na kurzu vaření, možnosti, jak vytvořit nezapomenutelné okamžiky plné smíchu, jsou nekonečné.
Pokud hledáš něco, čím se zabavit v kanceláři, tady je pár návrhů na aktivity, které prolomí ledy:
Dvě pravdy a jedna lež: Jedná se o klasickou hru na prolomení ledů, kterou lze hrát s jakoukoli velikostí skupiny. Každý účastník postupně sdělí tři věci o sobě, z nichž dvě jsou pravdivé a jedna je lež. Ostatní hráči pak musí uhodnout, které tvrzení je lež.
Hra na jména: Toto je další klasika, která se skvěle hodí k tomu, abys poznal jména členů svého týmu. Při hře všichni stojí v kruhu a vedoucí začne tím, že řekne své jméno a poté jméno osoby po své levici. Další osoba pak řekne své jméno a jméno osoby po své levici a tak dále. Hra pokračuje po kruhu, dokud všichni neřeknou své jméno.
Lidský uzel: Všichni stojí v kruhu a drží se za ruce se dvěma dalšími lidmi. Cílem hry je rozmotat uzel, aniž by se pustily ruce kohokoli z účastníků.
Hra na komplimenty: Ideální pro šíření pozitivní energie. Hraje se tak, že se všichni posadí do kruhu a postupně dávají komplimenty osobě po své levici. Komplimenty se mohou týkat čehokoli, například vzhledu, osobnosti nebo pracovního nasazení dané osoby.
Využití Doodle ke zjednodušení procesu
A právě tady se děje to kouzelné.
Díky softwaru Doodle pro softwaru pro plánováníse organizování představování týmů, teambuildingových cvičení nebo individuálních schůzek s nejnovějším členem stává hračkou.
Dny otravného e-mailového dohadování o termínu, který by vyhovoval všem, jsou pryč. S Doodle můžeš vytvořit a sdílet online anketu s několika možnostmi data a času. Pozvi členy svého týmu, aby hlasovali podle svých preferencí, a během chvilky najdeš ten ideální termín, který vyhovuje všem.
Ale počkej, to není všechno! Doodle se hladce integruje s oblíbenými kalendářovými aplikacemi, jako je Google Calendar, Outlook a Apple Calendar – díky čemuž máš přehled o všech událostech svého týmu napříč platformami. Navíc díky možnostem přizpůsobení, jako je nastavení časových pásem a přidání termínů pro odpovědi, je sledování dostupnosti týmu nyní snazší než kdy dřív.
Tak to by bylo. Ve snaze o vytvoření inkluzivního a podpůrného týmového prostředí nezapomeň posílat povzbuzující zprávy typu „Vítej v týmu“, podněcovat vzájemné představování členů týmu a dopřát si pár veselých teambuildingových aktivit.
Nech, ať je Doodle tvým spolehlivým pomocníkem, díky kterému vše proběhne hladce. Přejeme ti příjemné budování týmového ducha.
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