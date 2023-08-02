Dva příklady anket využívajících Doodle
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Pokud používáš Doodle a potřebuješ nějaké tipy pro vytvoření ankety, rádi ti nabídneme dva příklady anket.
Příklad ankety č. 1: 60. narozeniny tvého otce.
Výjimečné narozeniny jsou velkou událostí a často se slaví oslavou. Při velkém počtu hostů může být organizace poměrně složitá.
Vezměme si jako příklad 60. narozeniny tvého táty. Jelikož jde o tvého otce, chceš to vzít do vlastních rukou.
Na ten velký den je třeba pozvat doslova stovky příbuzných, přátel, známých a obchodních partnerů. To může být děsivá představa, pokud bys to musel dělat všechno ručně. Představ si, že bys musel napsat stovky pozvánek, obvolávat lidi a sledovat, kdo se přihlásil.
Neboj se, to, co dříve zabíralo spoustu času, nyní zvládne praktický anketový software Doodle rychle, efektivně a přehledně.
I když se chystáš uspořádat velkou akci se stovkami či tisíci účastníků, zabere ti to jen pár minut, jak ukáže náš příklad ankety.
Chceš-li naplánovat velkou narozeninovou oslavu, stačí vytvořit jednu skupinovou anketu. Jednoduše přidej podrobnosti o akci, data a časy, kdy chceš oslavu uspořádat, a pošli ji svým hostům e-mailem nebo jako odkaz.
Během několika minut bude jasné, kdy je ideální datum a čas.
Příklad ankety č. 2: firemní vánoční večírek
Každý rok patří firemní vánoční večírek ve většině organizací k největším událostem roku.
Kromě toho, že se postaráš o to, aby byl připravený playlist, ozdobené sušenky a zásobený bar, musíš si udělat představu o tom, kolik lidí přijde.
Místo toho, abys musel hádat a nakonec objednal příliš mnoho nebo příliš málo jídla, využij skupinovou anketu Doodle, abys získal jasnější představu o počtech, i když jde jen o předběžný odhad s několikaměsíčním předstihem.
Když začneš přemýšlet o vánočním večírku, někdy už v září nebo říjnu, můžeš rozeslat anketu, ve které si lidé vyberou termíny, které jim nejlépe vyhovují. Skvělé na tom je, že protože je to tak brzy, Doodle ti umožňuje nabídnout možnost „Pokud to půjde“, takže lidé mohou uvést, že si myslí, že to stihnou, ale nemohou to potvrdit na 100 procent.
Díky tomu si můžeš rezervovat restauraci, objednat správné množství jídla nebo zorganizovat společenské hry, které všechny navnadí na oslavu.
Ať už jde o velké oslavy narozenin, firemní večírky nebo jakoukoli událost, u které potřebuješ odhadnout počet účastníků – využij naše příklady anket jako vodítko a vždy úspěšně naplánuj své akce pomocí skupinových anket Doodle.
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