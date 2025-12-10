Nejlepší plánování schůzek pro týmy
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Doodle Teams je ideální řešení pro plánování schůzek pro malé a střední týmy, které chtějí spolupracovat efektivněji. Každý člen získá výkonné prémiové funkce – neomezený počet rezervačních stránek, individuální schůzky, skupinové ankety, přihlašovací listiny, žádné reklamy, připomenutí, platby přes Stripe a vlastní branding –, zatímco administrátoři mohou centrálně spravovat uživatele, přidávat nebo odebírat licence a zajistit jednotnost celého systému. Ideální pro týmy od 2 do 100 uživatelů.
Co je to plán Team Doodle?
Plán Team Doodle je určen pro týmy, které potřebují sdílenou správu, jednotnou prezentaci značky a snadnou správu uživatelů napříč více členy týmu. Zahrnuje vše z plánu Pro a navíc:
Admin Console
Role a oprávnění
Kdykoli můžeš přidávat, odebírat nebo nahrazovat uživatele
Spolupořádání akcí
Rezervuj jménem
Zprávy o aktivitách
Každý uživatel získá vlastní účet Doodle s plnou funkcionalitou Professional – správce jednoduše spravuje licence.
Jak funguje správa uživatelů?
Když si zakoupíš předplatné Team, staneš se správcem účtu. Jako správce můžeš:
Přidej členy týmu ke svému předplatnému
Okamžitě odeber členy nebo přeřaď místa
Správa rolí a oprávnění
Nastavení značky pro všechny uživatele
Zajisti jednotný a profesionální zážitek pro celý tým
Uživatelé automaticky získávají funkce na úrovni týmu – včetně neomezeného počtu anket, individuálních rozhovorů, rezervačních stránek, připomínek, brandingu a integrací.
Pro koho je plán Team ideální?
Doodle Teams se nejlépe hodí pro:
Agentury plánující schůzky s klienty
Personální týmy organizující pohovory
Interní projektové týmy koordinující workshopy
Prodejní týmy pořádající ukázky a hovory
Vzdělávací týmy zabývající se poradenstvím nebo školením
Poradenství pro týmy s více fakturovatelnými kalendáři
Příklad: Pokud jste tým o 10 lidech, kteří všichni potřebují profesionálně plánovat schůzky, plán Team pro 10 míst poskytne každému členovi vlastní účet Doodle Pro – aniž byste museli kupovat 10 samostatných předplatných.
Jaké funkce má k dispozici každý člen týmu?
Každý uživatel v rámci plánu Team získá plný přístup k Doodle Professional:
Neomezený počet skupinových anket
Neomezený počet individuálních rozhovorů
Neomezený počet rezervačních stránek
Neomezený počet přihlašovacích listin
Žádné reklamy pro organizátory ani účastníky
Automatické připomínky
Vlastní branding
Synchronizace kalendáře
Integrace se službami Zoom, Teams a Webex
Popisy schůzek s podporou umělé inteligence
Automatizace přes Zapier
Posílej pozvánky přímo z Doodle
Z všech těchto profesionálních nastavení má prospěch celý tvůj tým.
Jaké další funkce týmy získají?
Kromě všech funkcí plánu Pro zahrnují plány Team také:
Admin Console
Správa uživatelů pro 2–100 míst
Spolupořádání akcí
Rezervuj jménem
Zprávy o aktivitách
Společné značení pro všechny členy
Díky těmto funkcím je týmová práce plynulejší, koordinovanější a profesionálnější.
Jak funguje branding pro týmy?
Správci týmů mohou nastavit:
Logo společnosti
Barvy značky
Obrázky na pozadí
Díky tomu bude každá anketa, rezervační stránka nebo pozvánka od kteréhokoli člena týmu vypadat jednotně a v souladu s tvou značkou.
Pokud domlouváš schůzky s klienty, partnery nebo uchazeči, uděláš tím silný profesionální dojem.
Mohu později provést upgrade nebo změnit počet uživatelů?
Ano. Svůj plán můžeš kdykoli upgradovat.
Přidávej uživatele, kdykoli potřebuješ
Tvůj nevyužitý čas předplatného se automaticky připíše k tvému účtu
Platíš pouze upravený rozdíl – nikdy dvojnásobek
Škálování s Doodle Teams je flexibilní a nákladově efektivní.
Přehled funkcí
Funkce
Pro
Tým
Enterprise
Neomezený počet anket, rezervační stránky, individuální schůzky a přihlašovací listiny
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Žádné reklamy
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Vlastní branding
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Synchronizace kalendáře a rozesílání pozvánek
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Admin Console
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Role a oprávnění
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Přidat/odebrat uživatele
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Spolupořádání akcí
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Rezervuj jménem
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Zprávy o aktivitách
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SSO
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SLA a zaškolení
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❤️ Proč týmy milují Doodle
„Díky Doodle Teams se všem v našem oddělení snadno daří držet krok. Každý má svůj vlastní kalendář, ale funguje to jako jeden plynulý systém.“ – Marta R., provozní manažerka
„Řízení pohovorů pro celý náš HR tým bývalo chaotické. Teď stačí přidat nové zaměstnance nebo náboráře do plánu Team a za pár minut jsou připraveni.“ – Luis M., vedoucí personálního oddělení
Hlavní ponaučení
Pokud tvůj tým potřebuje systém pro plánování, který je rychlý, profesionální a snadno spravovatelný – a chceš, aby každý člen týmu měl k dispozici funkce na úrovni Pro – Doodle Teams ti nabízí centralizovanou správu a neomezenou produktivitu.
Týmy od 2 do 100 uživatelů mohou hladce spolupracovat, efektivně spravovat kalendáře a poskytovat klientům i kolegům jednotný zážitek z rezervací.
Často kladené otázky: Doodle Teams
Kolik uživatelů může být v rámci plánu Team?
Od 2 do 100 uživatelů. Pro více než 100 uživatelů doporučujeme verzi Enterprise.
Může mít každý uživatel svůj vlastní účet?
Ano. Každý účastník má své vlastní přihlašovací údaje, ankety, rezervační stránky a propojení s kalendářem.
Kdo se stane správcem?
Osoba, která si zakoupí předplatné. Správce může kdykoli přidávat nebo odebírat uživatele.
Mohu přejít z verze Pro na Team?
Ano. Za nevyužitou dobu předplatného obdržíš poměrnou část kreditu.
Mohou týmy posílat pozvánky přímo z Doodle?
Ano – všichni členové týmu mohou rozesílat pozvánky a připomenutí e-mailem přímo z platformy.
Zahrnuje Team možnost vlastního brandingu?
Ano. Správci mohou nastavit branding, který se vztahuje na všechny uživatele.
Získají uživatelé Teamu integraci se službami Zoom, Teams a Webex?
Ano – všechny integrace obsažené ve verzi Pro jsou k dispozici i ve verzi Team.
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