Zrychli plánování schůzek s kandidáty bez zbytečného dohadování
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Nábor špičkových talentů je dost náročný i bez toho, abys se topil v nekonečných e-mailových řetězcích a pozvánkách do kalendáře. Pokud jsi někdy zkoušel domluvit pohovory mezi náborovým manažerem, personalistou a několika uchazeči, víš, jak rychle se to může zvrtnout v noční můru s plánováním. Není divu, že téměř dvě třetiny uchazečů přiznávají, že od ucházení o místo upustily, protože celý proces trval prostě příliš dlouho.
Plánování nemusí být tak složité. Se správnými nástroji se můžeš vyhnout zdlouhavému dohadování a soustředit se na to, na čem opravdu záleží: navázání kontaktu se správnými lidmi.
Proč je při náboru důležitá rychlost
Neobsazená pozice stojí společnost v průměru 420 dolarů denně v podobě ztráty produktivity. A kvalitní uchazeči na trhu dlouho nevydrží – ti nejlepší jsou obvykle rozebráni do 10 dnů. Pomalé plánování není jen frustrující, je také nákladné.
Odstraněním zpoždění v procesu pohovorů mohou náboráři zvýšit své šance na získání špičkových talentů dříve než konkurence. Právě zde přicházejí ke slovu chytré funkce pro plánování, jako jsou skupinové ankety a společné pořádání.
Pomocí skupinových anket sladíš více kalendářů
Když se na pohovoru musí sejít několik zúčastněných stran – například komise náborových manažerů nebo vedoucí z různých oddělení –, může se hledání jediného volného termínu jevit jako nemožné. Místo toho, abys žongloval s kalendáři v Outlooku nebo Google Calendar, použij skupinové ankety a navrhni více možností.
Takhle to funguje:
Vytvoř anketu s výběrem možných časů.
Sdílej odkaz se všemi zúčastněnými.
Každý účastník označí, kdy má čas.
Během několika minut uvidíš, kdy se termíny překrývají, a můžeš vybrat ten nejlepší termín pro všechny.
Už žádné e-mailové přetahování ani náhodné dvojité rezervace.
Zajímavost: V odvětvích, jako je technologie a poradenství, jsou panelové pohovory nyní běžnou praxí u více než 60 % pozic na střední a vyšší úrovni. Skupinové ankety v těchto situacích s vysokými sázkami ušetří hodiny koordinace.
Díky společnému hostingu s rezervačními stránkami je plánování schůzek s kandidáty naprosto hladké
Skupinové ankety jsou skvělé pro vnitřní koordinaci, ale co plánování s kandidáty? Právě k tomu slouží rezervační stránky – a díky společnému pořádání jsou ještě účinnější.
Takto to funguje v praxi:
Náborář a přímý nadřízený společně spravují rezervační stránku.
Zobrazují předdefinované časové úseky, kdy jsou oba k dispozici.
Odkaz se sdílí s kandidáty.
Kandidáti si vyberou termín, který jim nejlépe vyhovuje – podle zásady „kdo dřív přijde, ten dřív mele“.
Pro kandidáty je celý proces hladký: okamžitě vidí volné termíny, vyberou si ten, který jim vyhovuje, a dostanou okamžité potvrzení. Mezitím jsou oba organizátoři v synchronizaci, dostávají aktualizace a mohou společně upravovat dostupnost.
Ať už jde o individuální pohovory nebo vícestupňové náborové procesy, rezervační stránky s možností společného pořádání eliminují zdržení způsobené čekáním, až si jedna osoba sladí termíny.
Začleň plánování do procesu výběru uchazečů
Uchazeči hodnotí firmy nejen podle pracovních nabídek. Trvalý dojem zanechává i samotný proces podávání žádostí o zaměstnání. Hladký a flexibilní plánování prokazuje respekt k jejich času a signalizuje, že vaše organizace je dobře organizovaná.
Zvaž tyto dvě cesty:
V jednom případě čekají tři dny, než náborář potvrdí dostupnost poté, co mu e-mailem zaslali navrhované termíny.
V druhém případě obdrží odkaz na rezervační stránku, vyberou si termín a ten se jim okamžitě zobrazí v kalendáři.
Hádej, co na ně udělá největší dojem?
Praktické tipy, jak to urychlit
Nabízej výběr, ne chaos: Omez počet termínů v anketách nebo na rezervačních stránkách na 4–6 reálných termínů. Příliš mnoho možností účastníky zahlcuje.
Nastav termíny: Podpoř rychlé odpovědi tím, že ankety uzavřeš nebo omezíš časové okno pro rezervace.
Využij integrace: Propoj se přímo s kalendáři, abyste předešli dvojím rezervacím.
Chytře kombinuj nástroje: Skupinové ankety pro interní panely, rezervační stránky pro pohovory s uchazeči, společné pořádání akcí pro koordinaci náborových týmů.
Propaguj svou rezervační stránku tam, kde se kandidáti již nacházejí: Sdílej ji na LinkedInu, pracovních portálech, intranetu, ve Slacku, v e-mailových podpisech nebo na svém webu, aby si uchazeči mohli rezervovat termín přímo, bez zdlouhavého vyjednávání.
Proměň čas ve svou konkurenční výhodu
Nábor je závod s časem. Čím rychleji naplánuješ pohovory, tím větší máš šanci získat ty nejlepší talenty dříve než konkurence. Využij skupinové ankety pro interní koordinaci a rezervační stránky se společným plánováním pro domlouvání termínů s uchazeči – zbavíš se tak chaosu v e-mailech a zajistíš plynulejší a rychlejší průběh náboru.
Ušetři si zbytečné dohadování, najímej rychleji a zajisti spokojenost jak uchazečů, tak náborářů.
Považovat efektivitu za strategii, nikoli za rutinní záležitost, jde daleko za rámec náboru zaměstnanců. Abychom získali širší pohled na to, kam tento způsob uvažování vede, podělil se generální ředitel společnosti Doodle Christian Fielitz o svůj názor na strategii nákladů v oblasti umělé inteligence – proč se výpočetní výkon bude cenit jako ropa a jak by se firmy měly rozhodovat, zda si AI vyvinout, nebo koupit.
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