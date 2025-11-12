Vytvoř si pro svou firmu rezervační stránku s firemním logem
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Díky rezervační stránce s tvým logem si klienti snadno domluví schůzku a mají jistotu, že jsou na správném místě. Tvému týmu to ušetří čas, omezí zbytečnou komunikaci a ochrání tvůj kalendář.
Jako účetní přecházíš od přípravy daňových přiznání přes poradenské hovory až po kontrolu výplat. Tvůj den se může rychle zaplnit e-mailovými konverzacemi, zmeškanými hovory a přeplánováním schůzek. Tenhle shon má negativní dopad na fakturovatelné hodiny i na spokojenost klientů.
V tomto průvodci se dozvíš, jak nastavit rezervační stránku s logem tvé firmy, co na ni zahrnout v období daňového přiznání i mimo něj a jak ti Doodle pomůže zvládnout rezervace termínů, platby a připomínky – včetně praktických kroků a konkrétních příkladů.
Výzva, před kterou stojí odborníci v oblasti účetnictví
Účetní během roku zvládají mnoho různých typů schůzek – od konzultací s novými klienty přes schůzky kvůli shromáždění dokumentů, čtvrtletní revize až po projednávání oznámení od daňového úřadu. Každá z nich má jinou délku trvání, jiné požadavky na přípravu a jiné riziko, že se účastník nedostaví.
Časté problémy
Nekonečné e-mailové konverzace při hledání vhodného termínu
Klienti si rezervují nesprávný typ schůzky
Dvojité rezervace, když kalendáře nejsou propojené
Neúčast během špičky, jako je březen a duben
Neplacené konzultace, které zabírají drahocenný čas
Tyto záležitosti s sebou nesou skryté náklady. Deset minut sem a tam se rychle promění v několik hodin týdně. Přehledná rezervační stránka s tvou značkou ti pomůže řídit tok, nastavit očekávání a udržet tvůj kalendář v pořádku.
Proč je to důležité pro účetní
Plánování by mělo chránit tržby – ne je snižovat. Dobře nastavený rezervační systém zlepšuje:
Řízení času předcházením překrývání úkolů a překvapení na poslední chvíli
Důvěra klientů díky jednotnému brandingu a jasným pokynům
Ochrana příjmů prostřednictvím výběru poplatků za konzultace nebo záloh
Přesnost kalendáře s automatickými rezervacemi a připomenutími
Koordinace týmu když více zaměstnanců sdílí typy schůzek
Když si klienti mohou vybrat termín a zaplatit na jednom místě, snižuješ tak překážky a zvyšuješ účast. Během daňového období to může znamenat rozdíl mezi klidnými dny a chaosem.
Naplánuj si svou vlastní rezervační stránku s logem
Začni s jednoduchým plánem. Urči, co nabízíš a kdy se chceš sejít.
Uveď typy svých schůzek
Typ schůzky
Doporučená délka trvání
Úvodní hovor s novým klientem
20 min
Zpracování daňového přiznání
40 min
Kontrola dokumentu
30 min
Čtvrtletní poradní schůzka
60 min
Konzultace k oznámení IRS
45 min
Nastavení mezd
45 min
Pro každý typ schůzky definuj:
Délka a časová rezerva
Místo konání (osobně nebo přes videohovor)
Host (partner nebo zaměstnanec)
Potřebné podklady (dokumenty nebo formuláře)
Poplatek (pokud se platí při rezervaci)
Nastav si pravidla kalendáře
Klienti by měli vidět pouze okna, která jim povolíš:
Vyhraď si čas na soustředěnou práci pro vrácení zboží a audity
Nabízej termíny schůzek až tehdy, když jsi připraven se setkat
Omez dostupnost během špičkových měsíců
Před každou schůzkou a po ní si naplánuj časovou rezervu
S Doodle můžeš propojit Google Calendar, Outlook nebo Apple Calendar. Doodle automaticky skryje termíny, kdy máš obsazeno, a zobrazí pouze volné termíny.
Připrav si pokyny
Omez zmatek díky jasným poznámkám na rezervační stránce:
Co si vzít s sebou (např. daňová přiznání za poslední dva roky, aktuální výplatní pásky)
Jak sdílet soubory (odkaz na zabezpečený portál)
Zásady pro změnu termínu a zpoždění
Jakékoli přípravné formuláře nebo požadované údaje
Popisy schůzek generované umělou inteligencí v Doodle Pro ti mohou pomoci tento obsah rychle sepsat – stačí jen přizpůsobit tón tak, aby odpovídal stylu tvé firmy.
Vytvoř si svou rezervační stránku v Doodle
Za pár minut si můžeš nastavit rezervační stránku s tvým logem.
Vytvoř si účet Doodle a propoj ho se svým kalendářem
Vyber si kalendář Google Calendar, Outlook nebo Apple Calendar
Zapni synchronizaci, aby se skryly rušné časy
Přidej svůj nástroj pro videohovory (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams nebo Cisco)
Vytvoř typy rezervací
Přidej každý typ schůzky, který jsi uvedl
Nastav dobu trvání, časové rezervy a limity
Vyber si osobní setkání nebo videohovor
Přidej úvodní otázky (např. typ podnikání, daňový rok, cíle)
Nastav pravidla pro zrušení
Přidej platby pomocí Stripe
Vyber si poplatky za konzultace nebo schůzky mimo pracovní dobu
Nabídni zálohu nebo platbu v plné výši při rezervaci
Nastav pravidla pro vrácení peněz
Přizpůsob si vzhled podle své značky
V aplikacích Doodle Pro nebo Doodle Teams nahraj své logo
Vyber si firemní barvy
Přidej krátký uvítací vzkaz
Sdílej svůj odkaz
Přidej si to na svůj web a do e-mailového podpisu
Do tištěných dopisů přilož QR kód
Sdílej to v uvítacích e-mailech
Zapni připomenutí
Posílej e-mailová připomenutí 24 hodin a 2 hodiny předem
Pokud chceš, můžeš pomocí Zapieru nastavit zasílání SMS připomínek
Připomeň klientům, aby před schůzkou nahráli soubory
Detaily značky, které budují důvěru
Tvá rezervační stránka by měla působit jako tvůj web:
Použij stejné logo, barvy a styl
Názvy schůzek by měly být jasné (např. Úvodní hovor s novým klientem)
Přidej slogan (např. Jasné daňové poradenství pro malé podniky)
Odkaz na tvé zásady ochrany osobních údajů
Doodle Pro ti umožňuje přidat vlastní branding a odstranit reklamy – díky čemuž zůstane pozornost soustředěna na tvou firmu.
Nastav si hranice, které ti pomohou chránit tvůj čas
Malá pravidla mají během daňového období velký význam:
Je třeba rezervovat s předstihem 12–24 hodin
Omez, jak dlouho předem si mohou klienti rezervovat termín
Omez denní schůzky podle typu (např. tři hovory s novými klienty denně)
Vyber platby, abys předešel neúčasti
Doodle to zajišťuje automaticky – není třeba sledovat doručenou poštu.
Usnadni si online setkání
Pro klienty na dálku stačí jednou připojit svůj videonástroj. Doodle automaticky přidá odkaz ke každé rezervaci. Klienti obdrží pozvánku s údaji pro Zoom, Google Meet, Microsoft Teams nebo Cisco – žádné další kroky nejsou nutné.
Praktické tipy pro účetní
Vytvoř témata pro jednotlivé dny v týdnu – Seskupuj podobné schůzky, abys zůstal soustředěný.
Nabídni krátké i dlouhé možnosti – Pomoz klientům vybrat si to, co vyhovuje jejich potřebám.
Používej úvodní otázky – Předejdi překvapením tím, že se zeptáš na typ entity nebo software.
Přidej možnosti expresního zpracování s poplatky – Chraň si svůj čas v rušných měsících.
Nastav termíny pro odevzdání dokumentů – Požádej o nahrání materiálů 48 hodin před schůzkami.
Sdílej stránku týmu – Využij Doodle Teams pro plánování podle systému „každý s každým“.
Nabízej telefonické konzultace – Přidej telefon jako možnost schůzky.
Využij režim 1:1 pro VIP – Posílej pečlivě vybrané časové termíny klíčovým klientům.
Využij přihlašovací listiny – Spravuj workshopy nebo semináře s omezeným počtem míst.
Využij skupinové ankety – Snadno koordinuj spolupráci s více zúčastněnými stranami.
Časté chyby, kterým je třeba se vyhnout
Nejasné názvy schůzek – Vede k nejasnostem a nesprávným rezervacím.
Otevřený kalendář bez omezení – Způsobuje únavu a chaos.
Žádné platby za konzultace – Zvyšuje počet neúčasti.
Chybějící časové rezervy – Vede k opožděným začátkům.
Odkazy na návodná videa – Zvyšuje počet chyb; automatizuj je.
Žádná připomínka – Snižuje účast.
Jeden odkaz na všechno – Klienti potřebují přehledné a samostatné rezervační stránky.
Nástroje a řešení s Doodle
Nástroj
Nejvhodnější pro
Hlavní funkce
Rezervační stránka
Schůzky s klienty
Vlastní branding, platby, připomínky
1:1
VIP klienti
Pečlivě vybrané termíny, platby přes Stripe
Skupinové ankety
Tabule, audity
Až 1 000 účastníků, skryté jména
Přihlašovací listiny
Kliniky, školení
Omezení počtu míst, výběr termínů
Doodle Teams
Firmy s více zaměstnanci
Sdílené typy rezervací, systém „round robin“
Popisy AI
Všechny schůzky
Automaticky vygenerovaný přípravný text
Integrace se Stripe
Placené konzultace
Vklady, vrácení peněz, automatické fakturace
Propojení se Zapierem
Automatizace
Synchronizace s CRM a e-mailem
Videokonference
Online schůzky
Automaticky přidané odkazy na Zoom, Meet nebo Teams
Připomenutí
Všechny schůzky
Možnosti odeslání e-mailem a SMS
Příklady z praxe
Přijímání údajů v daňovém období
Problém: Stovky e-mailů s rezervacemi.
Řešení: Vytvoř typ „Tax Preparation Intake“ s platbou přes Stripe, termínem pro nahrání a připomínkami.
Výsledek: Připravení klienti a méně neúčasti.
Objevování nových klientů
Problém: Zájemci přicházejí kdykoli.
Řešení: Sdílej odkaz na 20minutový Discovery Call pomocí funkce „round robin“ v Doodle Teams.
Výsledek: Rychlejší reakce na poptávky.
Čtvrtletní poradní schůzky
Problém: Nízká míra dodržování plánovaných hovorů.
Řešení: Nabídni možnosti 60 minut a 30 minut s přípravnými formuláři.
Výsledek: Více rezervovaných sezení.
Nastavení mezd
Problém: Přetížení v polovině měsíce.
Řešení: Vytvoř si 45minutový termín pro nastavení mezd s časovou rezervou.
Výsledek: Plynulý pracovní postup.
Závěrečné zasedání představenstva
Problém: Sladění nabitých kalendářů.
Řešení: Pošli skupinovou anketu s časovými možnostmi.
Výsledek: Plánování jedním kliknutím pro všechny účastníky.
Školicí seminář
Problém: Omezená kapacita.
Řešení: Použij přihlašovací listinu s omezeným počtem účastníků.
Výsledek: Plně obsazené relace, žádný chaos.
Hlavní body
Rezervační stránka s logem šetří tvůj čas a vylepšuje image tvé firmy
Definuj jasné typy schůzek s pravidly a poplatky
Propoj svůj kalendář a zajistěte přesnost v reálném čase
Využij nástroje Doodle pro budování značky, platby a připomenutí
Zkombinuj rezervační stránku, ankety 1:1, skupinové ankety a přihlašovací listiny a zajisti si tak kompletní pokrytí
Začni s lepším plánováním
Rezervační stránka s tvou značkou eliminuje zbytečnou komunikaci, zvyšuje míru účasti a dává klientům pocit, že se o ně staráš už od prvního kliknutí. S Doodle můžeš přidat své logo, propojit svůj kalendář a přijímat platby přes Stripe – vše na jednom místě.
Jsi připravený nastavit automatické sjednávání schůzek pro svou účetní firmu? Vytvoř si svou první rezervační stránku během několika minut a podívej se, jak účetní každý týden šetří hodiny času.
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