Online plánování pro firemní účely – s Doodle
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Online plánování pro firmy s Doodle
Najít vhodný termín pro schůzku může být v obchodním světě náročné a časově náročné. Čím více lidí se schůzky účastní, tím složitější je plánování. Chceš domluvit důležitou schůzku s obchodními partnery? Online nástroj Doodle ti plánování výrazně usnadní. V pouhých několika krocích můžeš vytvořit anketu a odeslat odkaz vybraným účastníkům e-mailem. Vaši účastníci k účasti nepotřebují účet Doodle. Bezplatnou službu pro plánování schůzek Doodle každý měsíc využívá více než 20 milionů lidí po celém světě.
Bezplatný online plánovač
V podnikání je úspěšné plánování často spojeno s dlouhými e-mailovými konverzacemi. Koordinace mezi více účastníky vyžaduje čas a trpělivost. Kdo je kdy k dispozici? Jak sladit nabité diáře? S Doodle si tyto časově náročné kroky můžeš ušetřit. Anketu můžeš vytvořit bez předchozí registrace. Jakmile ji nastavíš, budeš se muset zaregistrovat nebo přihlásit, abys ji mohl kdykoli spravovat a upravovat. Pokud se nenajde žádný vhodný termín, můžeš jednoduše přidat nebo odebrat možnosti.
Vytvoř anketu pro plánování ve čtyřech jednoduchých krocích
S plánovacím softwarem Doodle vytvoříš anketu pro plánování ve čtyřech jednoduchých krocích. Stačí ti k tomu platná e-mailová adresa:
Podrobnosti o události:
Zadej název události a svou e-mailovou adresu. Můžeš také přidat popis a místo konání pro účastníky.
Vyber možnosti data:
V kalendářovém zobrazení vyber více termínů nebo přidej vlastní návrhy časů.
Uprav časy a časová pásma:
Nabídni účastníkům různé časové termíny, ze kterých si mohou vybrat. Díky podpoře časových pásem můžeš snadno koordinovat spolupráci s mezinárodními partnery.
Posílej pozvánky:
Odesli odkaz na anketu prostřednictvím svého e-mailového programu nebo nech Doodle, aby pozvánky rozeslal za tebe.
Doodle kdekoli
Pokud jste vy a vaši obchodní partneři často na cestách, je ideální mobilní verze webu. Takto můžete snadno organizovat schůzky a další obchodní jednání i během cestování.
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