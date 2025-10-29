Pořádej kurzy s vyprodanými místy díky přihlašovacím listinám a platbám přes Stripe
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Pokud jsi wellness trenér, víš, že nejtěžší částí vedení skupinových lekcí není výuka – je to naplnění sálu bez honění plateb, správy seznamů účastníků nebo opakování pokynů. Chceš plné lekce, přehlednou docházku a platby, které prostě fungují.
Tento průvodce ukazuje, jak používat přihlašovací listiny Doodle ke správě docházky ve třídě a rezervační stránky Doodle nebo 1:1 se Stripe k vybírání plateb. Snížíš počet neúčasti, nastavíš limit míst, automatizuješ připomínky a dostaneš zaplaceno předem – bez další administrativy.
Na konci budeš vědět, jak zorganizovat svou další sérii kurzů, pozvat své kontakty a zaplnit všechna volná místa – snadno a profesionálně.
Výzva, před kterou stojí wellness koučové
Každý týden se potýkáš s kombinací:
Ranní lekce jógy
Dechová cvičení v polední přestávce
Několikotýdenní výzva nebo workshop
Individuální klienti
A navíc odpovídáš na:
„Je ještě volné místo?“
„Mohu zaplatit později?“
„Kde je zase ten odkaz na Zoom?“
„Mohu změnit termín své rezervace?“
To vše ti ubírá čas, energii a příjmy. Bez systému zůstávají místa neobsazená – a ty se místo koučování zasekneš v administrativě.
Proč je to důležité pro tvé podnikání
Skupinové kurzy jsou tvou nejlépe škálovatelnou nabídkou. Plně obsazený kurz znamená vyšší tržby, větší dopad a menší námahu na jednoho účastníka. Pokud však platby, připomínky a docházka nefungují hladce, ztratíš dynamiku.
Správné nastavení buduje důvěru, zvyšuje opakovanou účast a chrání tvé soustředění. Jednoduchá registrace, jasná pravidla a automatická připomenutí pomáhají tvým klientům – a tobě ušetří čas.
Naplánuj kurzy, které se vyprodají
Skvělý zážitek z výuky začíná chytrým plánováním. Zde je návod, jak se připravit na úspěch.
Definuj jeden jasný výsledek
Zbav se stresu za 30 minut
Jóga pro začátečníky se ztuhlými kyčlemi
Dnes v noci se vyspi lépe díky řízenému dýchání
Vyber si formát
Jednorázová anketa
Série trvající 4–8 týdnů
Týdenní kurz s průběžnou registrací
Nastav limit počtu míst
Osobně: vycházej z velikosti místnosti
Online: využij to pro kvalitu výuky
Vyber si vhodné časy
Brzy ráno pro rodiče
Oběd pro firemní týmy
Večery pro dobití energie po práci
Využij přihlašovací listiny Doodle
Vytvoř jednu relaci nebo celou sérii
Přidej časové intervaly a maximální počet míst
Přidej odkazy na videa nebo adresu studia
Popiš hodinu, přípravu a co si mají přinést
Využij Stripe s rezervačními stránkami Doodle a funkcí 1:1, abys dostal zaplaceno ještě před začátkem kurzu
Ačkoli Stripe není přímo integrován do přihlašovacích listin, můžeš k bezpečnému přijímání plateb využít Doodle rezervační stránky nebo 1:1 – a poté klienty přesměrovat na svou přihlašovací listinu. Takto hladce propojíš tyto nástroje:
Možnost 1: Nejprve zaplať, pak si zarezervuj místo
Vytvoř si rezervační stránku v Doodle s podporou Stripe
Nabízej balíčky pro třídy nebo platbu za jednotlivé relace
Po zaplacení odešlete přihlašovací listinu uvedenou v potvrzovacím nebo následném e-mailu
Klienti nejprve zaplatí, pak si vyberou termíny
Nejvhodnější pro: Věrnostní karty a série lekcí
Možnost 2: Nejprve se zaregistruj, pak zaplať
Vytvoř přihlašovací listinu Doodle s omezeným počtem míst
V popisu uveď odkaz na svou rezervační stránku pro platbu
Nastav termín a lhůtu pro platbu
Využij připomenutí k oslovení těch, kteří se zaregistrovali, ale ještě nezaplatili
Nejvhodnější pro: Náhodné návštěvníky nebo důvěryhodné klienty
Možnost 3: Nabídni placené doplňky v poměru 1:1
Pro hlavní část akce použij přihlašovací listinu
Sdílej odkaz na Doodle 1:1 pro soukromé kontroly nebo hodnocení
Klienti si vyberou termín a automaticky zaplatí přes Stripe
Nejvhodnější pro: Doplňkové prodeje nebo personalizovanou podporu
Tipy pro hladký průběh platby
Cenu jasně uveď v horní části své přihlašovací listiny
Používej jednoduché názvy produktů (např. Jednorázový kurz, Permanentka na 4 kurzy)
Do popisu přidej termíny pro platby
Využij termíny na přihlašovacích listinách k uzavření relací před začátkem hodiny
V případě neuhrazené platby zasílej automatické připomínky
Chytré plánování pro zaneprázdněné trenéry
Tvůj kalendář je základem tvé práce kouče. Takhle ti Doodle pomůže udržet ho přehledný a připravený pro klienty:
Propoj svůj kalendář
Synchronizace s Google, Outlookem nebo Apple
Doodle blokuje již existující události
Přidej si časovou rezervu mezi hodinami
Nastav si vhodné časy pro ankety
Zkus 45–50minutové relace jako přestávky
Rozlož hlasování o 15 minut, aby se hlasování nepřekrývalo
Pro online verzi začni v čase :05, abys pomohl těm, kteří se připojí později
Automatické vkládání odkazů na videa
Doodle podporuje Zoom, Google Meet, Teams a další služby
Klienti obdrží odkazy pro připojení v potvrzovacích e-mailech a připomínkách
Odesílej automatické připomínky
24 hodin + 2 hodiny před každou relací
Přidej kontrolní seznamy pro přípravu a pravidla pro pozdní zrušení
Polož rychlou kontrolní otázku (např. „Má někdo nějaké zranění?“)
Stanov jasné hranice
Přidej do své přihlašovací listiny pravidla pro zrušení a vrácení peněz
Využij termíny k uzamčení registrací 2–24 hodin před začátkem
Pokud chceš, nabídni účastníkům možnost dohnat zmeškané – k tomu použij další přihlašovací listinu
Časté chyby, kterým je třeba se vyhnout
Žádné omezení počtu míst: Vždy omezuj počet účastníků – i v případě online kurzů – abys zachoval kvalitu výuky
Platba po skončení kurzu: Použij Stripe přes rezervační stránky Doodle nebo 1:1. Platba předem = lepší účast
Nejasné pokyny: Jasně uveď, co si mají přinést, kam mají jít a jak se připojit online
Zmatek s časovými pásmy: Doodle automaticky přizpůsobuje časová pásma podle kalendáře klienta
Přeplněné přihlašovací listiny: Nenacpávej celý čtvrtletí do jednoho seznamu. Pro lepší přehled používej měsíční seznamy
Žádné nastavení ochrany soukromí: Použij Doodle Pro ke skrytí jmen, pokud je pro tvé publikum důležitá diskrétnost
Nástroje Doodle, které ti pomohou obsadit každé místo
Přihlašovací listiny
Nastav počet míst a termíny
Přidej odkazy na videa nebo místa
Automatické zasílání připomínek
Pozvi až 1 000 lidí
Skrýt jména účastníků (pouze verze Pro)
Rezervační stránky se Stripe
Vyber platbu před rezervací
Nabízej bezplatné konzultace nebo placené kurzy
Synchronizuj s kalendářem
Využij pro třídní balíčky nebo členství
Individuální schůzky se Stripe
Nabízej soukromé doplňky nebo následné akce
Nastav pevná časová okna
Dostávej platby hned při rezervaci
Požádej své publikum, aby vybralo nejvhodnější čas
Snadné pozvání velkých skupin
Vytvoř si svou další přihlašovací listinu z osvědčeného vzoru
Integrace
Propoj kalendáře a konferenční nástroje (Zoom, Teams atd.)
Pomocí Zapieru přidej e-maily do svého seznamu
Označ svou zkušenost logem/barvami na Doodle Pro
Příklady z praxe
Série lekcí jógy se vyprodala za 5 dní
Maya vytváří přihlašovací listinu pro šestitýdenní sérii lekcí jógy (12 míst na každou lekci). Prodej permanentek na lekce zajišťuje prostřednictvím své rezervační stránky s integrací Stripe. Potvrzovací e-maily obsahují odkaz na přihlašovací listinu. Všechna místa se zaplní bez nutnosti zasílat připomínky.
Firemní wellness oběd se naplní za 48 hodin
Devin využívá skupinovou anketu k výběru nejvhodnějšího termínu. Poté vytvoří měsíční přihlašovací listinu s 30 místy a odkazem na Zoom. Pozve 300 lidí z Doodle. Kurz se rychle zaplní – a klient si ho zarezervuje znovu.
Hybridní workshop s placenými testy
Nina pořádá skupinový workshop přes přihlašovací listinu a poté nabízí individuální analýzy stresu pomocí Doodle 1:1 s Stripe. Polovina skupiny si tento doplněk rezervuje. Zvyšuje to její tržby i dopad.
Skupina s náhradními termíny
Owen vytváří přihlašovací listinu pro čtyřtýdenní výživovou skupinu – a další jen pro náhradní sezení. Pokud někdo zmešká termín, může si zarezervovat nový. Pro klienty je to snadné, pro něj to neznamená žádnou další administrativu.
Čekací listina s trikem
Priya přidává do své přihlašovací listiny na lekci pilates „místo“ na čekací listině bez omezení počtu míst. Klienti kliknou a přidají své jméno. Pokud někdo zruší účast, ručně přesune na jeho místo prvního člověka na seznamu. Jednoduché a účinné.
Ceny a podmínky, které přinášejí výsledky
Využij jednoduché ceny
Jedna třída
Balíček 4 anket (malá sleva)
Cena celé série
Nabídni bonusy za včasnou registraci
Sleva před uplynutím termínu
Zvýhodněná cena pro zakladatele pro tvou první skupinu účastníků
Stanov jasná pravidla
Konečný prodej, ale v případě volných míst umožňujeme převody
Jedna úprava na sérii
Kdo se do 24 hodin nedostaví, přijde o své místo
Přidej tato pravidla do své přihlašovací listiny a připomínek, aby bylo jasné, co se od účastníků očekává.
Propaguj své kurzy bez vyhoření
Pošli svůj seznam e-mailem
Jasný předmět e-mailu + odkaz na přihlašovací listinu
Pošli před začátkem hodiny připomenutí s poslední výzvou
Využij sociální sítě
Sdílej videa, tipy a záběry ze zákulisí
Použij barvy své značky a jasnou výzvu k akci
Požádej partnery o zmínky
Nabídni hostovskou vstupenku do místních klinik, posiloven nebo kolegům v práci
Podporuj doporučení
Odměň přátele, kteří přivedou hosta
Sleduj poznámky v přihlašovací listině
Buď důsledný
Nabízej stejný den a čas každý týden
Využij opakované relace v Doodle k plánování dopředu
Osvědčené postupy pro hladký průběh
Připomenutí k přípravě
Co si vzít s sebou, kam jít, jak se připravit
Šetři svůj čas
Využij časové rezervy v kalendáři k odpočinku a nabrání dechu
Ztlumit oznámení, jakmile začne hodina
Dodržuj harmonogram
Začni a skonči včas
Na závěr přidej 5minutovou sekci otázek a odpovědí nebo výzvu k akci (CTA)
Nabídni další kroky
Sdílej svou rezervační stránku pro placené individuální schůzky nebo konzultace
Uveď další sérii a přidej odkaz na přihlašovací listinu
Hlavní body
Pomocí přihlašovacích listin Doodle spravuj sezení a limity míst
Vyber si platbu předem přes rezervační stránky Doodle nebo individuálně přes Stripe
Sniž počet neúčasti díky automatickým připomínkám a jasným termínům
Propoj svůj kalendář a mějte vše pod kontrolou
Zvyš své příjmy díky doplňkovým prodejům, permanentkám a zásadám zaměřeným na ochranu soukromí
Začni s lepším plánováním
Můžeš pořádat kurzy s vyprodanými místy bez zbytečné administrativy. Vytvoř si další přihlašovací listinu, propoj Stripe přes svou rezervační stránku a využij připomínky, abys udržel zájem klientů. Přidej své firemní logo, aby každá interakce působila profesionálně.
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