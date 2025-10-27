Pořádej skupinové kurzy s přihlašovacími listinami: témata o výživě, která se dobře prodávají
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Naplň své kurzy výživy, aniž bys musel honit potvrzení účasti nebo se potýkat s tabulkami. Přihlašovací listiny Doodle omezují počet míst, rozesílají připomenutí a pomáhají ti pořádat kurzy, které se vyprodají.
Pokud jsi výživový poradce, skupinové kurzy ti mohou zvýšit tržby, snížit počet neúčasti a posílit tvou značku. Plánování témat, shromažďování přihlášek a správa kalendářů však může zabrat více času než samotný kurz. Stačí jeden odeslaný e-mail, pak deset hromadných odpovědí a seznam se rychle zkomplikuje.
Tento průvodce ti ukáže, jak naplánovat vyprodané kurzy o výživě a připravit je během několika minut. Získáš osvědčená témata, za která klienti rádi zaplatí, jednoduché nápady na cenovou politiku a podrobný plán, jak využít přihlašovací listiny Doodle pro omezení počtu míst, zasílání připomínek a ochranu osobních údajů. Dozvíš se také, jak funkce skupinových anket vybere ten správný termín a jak ti rezervační stránka a funkce 1:1 pomohou proměnit zájem o kurz v placené konzultace prostřednictvím služby Stripe.
Výzva, před kterou stojí odborníci v oblasti výživy
Máš na starosti spoustu věcí. Radíš klientům, zajišťuješ následnou péči a staráš se o administrativu. Přidání skupinových sezení by nemělo přinést další chaos.
Mezi běžné překážky patří:
Výběr časů, které odpovídají pracovním směnám, školním rozvrhům a ordinačním hodinám
Sledování potvrzených účastí a limitu míst v tabulkách
Zpracování připomínek, odkazů a otázek na poslední chvíli
Ochrana soukromí účastníků ve zdravotnictví
Proměň potenciální zákazníky z kurzů v klienty bez nutnosti zadávat další data
Potřebuješ jednoduchý způsob, jak nastavit termíny, omezit počet míst a posílat potvrzení, která se automaticky přidají do kalendáře každého účastníka.
Proč je to důležité pro odborníky na výživu
Skupinové kurzy mohou změnit tvůj týden i tvůj příjem:
Větší dosah za kratší dobu. Za 60 minut proškol 20 lidí a poté si domluv individuální následné konzultace.
Nižší vstupní bariéra. Klienti, kteří ještě nejsou připraveni na kompletní konzultaci, si vyzkouší levnější kurz.
Lepší výsledky. Lidé se učí, zapojují se a vracejí se pro další podporu.
Chytřejší správa kalendáře. Jednou zablokuj čas vyučování, rychle ho zaplň a chraň si ordinační hodiny.
Přihlašovací listiny Doodle vytvoříš časové sloty, nastavíš limit míst a pozveš až 1 000 lidí bez zdlouhavé e-mailové korespondence. Každý si vybere svůj termín, dostane připomenutí a přijde připraven se učit.
Naplánuj kurzy, které se prodávají: osvědčená témata a formáty
Začni s problémy, které lidé už chtějí řešit. Tady najdeš témata z oblasti výživy s vysokou konverzí, včetně cílových skupin, slibů a nápadů na formát.
Téma
Cílová skupina
Slib
Formát a zdroje
Základy o prediabetu a cukrovce 2. typu
Dospělí s vysokou hladinou A1C, členové rodiny
Jez tak, abys udržel stabilní hladinu cukru v krvi, aniž bys se musel vzdát svých oblíbených jídel
60minutová ukázka s metodou na talíři; kontrolní seznam pro vlákninu
Strava pro zdravé srdce
Dospělí nad 40 let, rodinná anamnéza
Sniž si hladinu LDL pomocí chytrých změn stravy za 4 týdny
75 min, mini laboratoř na čtení etiket + nákupní seznam
Základy výživy při PCOS
Ženy ve věku 18–40 let
Zmírni příznaky vyváženou stravou a pohybem
60 minut, kombinace bílkovin a vlákniny
Změna stravování v období menopauzy
Ženy v období perimenopauzy a po menopauze
Podpoř energii, spánek a zdraví kostí pomocí stravy
60 min, včetně doporučených denních dávek vápníku a bílkovin
Příprava jídla na rušné týdny
Pracující rodiče, pečovatelé, studenti
Naplánuj 5 večeří s volitelnými kombinacemi za 60 minut
3krokový plán hromadného zpracování + tipy pro ukládání
Základy zdravého střeva
Dospělí s IBS nebo nadýmáním
Zvyš příjem vlákniny, zmírni příznaky
60 min, záznam stravy/příznaků
Prohlídka obchodu s potravinami
Začínající kuchaři nebo čtenáři etiket
Nakupuj rychle, ušetři peníze, jez lépe
45minutová virtuální prohlídka
Načerpej energii na 5K nebo 10K
Rekreační běžci
Jez pro energii, hydrataci a regeneraci
60 min, stůl s příjmem sacharidů + plán závodu
Strategie pro vybíravé jedlíky
Rodiče dětí ve věku 2–8 let
Méně sporů u jídla díky osvědčeným krokům
60 min, skripty + nástroj pro sledování zobrazení
Sportovní výživa pro teenagery
Mladí sportovci
Pohon pro trénink, hry a růst
60 minut, platba za trénink vs. dny odpočinku
Návrhy cen
Typ kurzu
Cenové rozpětí
Poznámky
Témata týkající se spotřebitelů a životního stylu
20–45 dolarů za místo
Skvělé pro veřejné workshopy
Klinická / lékařská témata
45–75 dolarů za místo
Zdarma, pokud je anketa sponzorována klinikou
Balíček služeb
Hodina + individuální konzultace 1:1
Pro platby použij rezervační stránku + Stripe
Nastav přihlašovací listiny pro plné třídy
Doodle přihlašovací listiny ti pomohou plánovat, shromažďovat přihlášky a omezovat počet míst bez nutnosti používat další nástroje.
Vytvoř si svůj formulář
Vymysli název akce a krátký popis. Příklad: Příprava jídla za 60 minut: naplánuj si pět večeří na všední dny a sestav si cenově výhodný nákupní seznam.
Přidej časové sloty pro dny, kdy chceš učit – dvě nebo tři možnosti pro různé rozvrhy.
Nastav si limit míst na jednu relaci, abys předešel přeplnění (nejlépe funguje 15–25 míst).
Zachovej soukromí a důvěru
Zapnout Skrýt podrobnosti o účastnících v Doodle Pro pro témata ze zdravotnictví.
Přidej krátkou poznámku o souhlasu: Tento kurz slouží k vzdělávacím účelům, nejedná se o individuální lékařskou radu.
Přidej své logo a barvy pomocí vlastní branding a dosáhni profesionálního vzhledu.
Potvrzení a připomenutí, která zaujmou
Propoj si kalendář Google Calendar, Outlook nebo Apple Calendar, aby se zobrazovala pouze vaše skutečná dostupnost.
Nastav si automatické připomenutí 24 hodin a 1 hodinu před začátkem kurzu.
Přidej odkaz na své video (Zoom, Meet, Teams, Webex) přímo do Doodle.
Usnadni si opakované relace
Do jedné přihlašovací listiny můžeš přidat více termínů – ideální pro měsíční sérii akcí.
Nastav termín pro registraci (např. uzavři anketu 1 den předem).
Využij neomezený počet relací v Doodle Pro pro opakující se události.
Pozvi více lidí najednou
E-mailová pozvánka přímo z Doodle až pro 1 000 lidí.
Sdílej svůj odkaz na Instagramu, Facebooku nebo na svém webu.
Použij Zapier k synchronizaci registrací s tvou e-mailovou platformou pro následnou komunikaci.
Tip: Využij popisy generované umělou inteligencí Doodle k automatickému vytvoření uhlazeného shrnutí lekce a poté jej uprav podle svého stylu.
Vyber si ten správný čas díky skupinovým anketám
Pokud si nejsi jistý, kdy se lidé mohou zúčastnit, nejprve je oslov anketou.
Krok
Akce
Výsledek
1
Vytvoř skupinovou anketu se 2–4 časovými intervaly
Rychle zjisti, kdy mají účastníci čas
2
Propoj svůj kalendář
Vyhni se kolizím s ordinačními hodinami
3
Sdílej anketu
Využij svůj mailing list nebo sociální sítě
4
Vyber čas s nejvyšším počtem hlasů
Vytvoř si přihlašovací listinu pro daný termín
Příklad: Vedeš kurz PCOS a děláš anketu: úterý v 18:00 nebo sobota v 10:00. Vyhrála sobota. Zveřejníš přihlašovací listinu na soboty v březnu a dubnu a všechna místa se zaplní během několika dní.
Proměň zájem ve třídě v placené konzultace
Kurzy budují důvěru – a zájem o hlubší péči. Využij rezervační stránku Doodle a funkci 1:1, abys snadno zajistil soukromé následné konzultace.
Vytvoř si rezervační stránka pro konzultace s novými klienty.
Zapni Stripe a přijímej platby při rezervaci – bez faktur.
Sdílej odkaz na konci hodiny nebo v následném e-mailu.
Nabídni účastníkům 48hodinovou slevu, abys podpořil registrace.
Použití Doodle 1:1 k zasílání vybraných termínů pro omezený počet volných míst.
Tip pro profesionály: Přidej na poslední snímek QR kód s odkazem na svou rezervační stránku, aby si lidé mohli rezervovat místo ještě před odchodem.
Ceny, propagace a taktiky pro zvýšení návštěvnosti
Už teď učíš skvěle – teď se postarej o to, aby se lidé přihlásili a přišli.
Ceny podle potřeby
Nabídni slevu za včasnou registraci pro prvních 10 účastníků.
Balíček kurzu + 30minutová individuální lekce se slevou.
Pro firemní akce využij paušální poplatek a soukromou přihlašovací listinu.
Nápady na propagaci
Pošli svůj seznam e-mailem s jasným výsledkem: Za 60 minut odejdeš s 7denním plánem a nákupním seznamem.
Spoj se s místním fitness centrem, klinikou nebo obchodem s běžeckým vybavením a sdílejte odkaz na svou přihlašovací listinu.
Zveřejni na Instagramu nebo TikToku 30sekundové video s tipem a svým odkazem.
Nabídni kód „přiveď kamaráda“ (sleva 5 $) pro rodinné nebo skupinové kurzy.
Sniž počet neúčasti
Využij automatické připomínky Doodle + pozvánky do kalendáře.
Den předem pošli přípravný e-mail s podklady a krátkým kontrolním seznamem.
Začni včas a zakonči anketu jasným dalším krokem + odkazem na svou rezervační stránku.
Časté chyby, kterým je třeba se vyhnout
Příliš široká témata – zúž svůj slib.
Nepřeplňuj snímky – zaměř se na tři klíčové ponaučení a jeden pracovní list.
Přeskočte výsledky – uveďte, čeho účastníci dosáhnou.
Žádný plán na další kroky – vždy přilož svou rezervační stránku.
Bez obav o soukromí – skryj jména a údaje účastníků.
Ruční registrace – zapomeň na tabulky a chaos s hromadnými odpověďmi.
Nástroje a řešení: jak Doodle pomáhá výživovým poradcům
Funkce Doodle
Co to umí
Přihlašovací listiny
Vytvářej relace, nastavuj limity míst, skryj údaje o účastnících a posílej připomenutí
Skupinové ankety
Nech své posluchače hlasovat o časech výuky a vyhni se kolizím v rozvrhu
Rezervační stránka
Sdílej osobní rezervační odkaz pro soukromé konzultace a přijímej platby přes Stripe
1:1
Odesílej pečlivě sestavené seznamy termínů pro rychlé následné rezervace
Integrace
Propoj kalendáře (Google, Outlook, Apple) a videonástroje (Zoom, Meet, Teams, Webex)
Funkce pro
Vlastní branding, text generovaný umělou inteligencí, termíny, připomenutí, synchronizace přes Zapier a ochrana soukromí na podnikové úrovni
Výsledek: méně administrativy, více výuky a plný kalendář.
Příklady z praxe
Sara, RD (soukromá praxe)
Cíl: Zahájit kurz o výživě v rámci PCOS a podpořit individuální konzultace
Postup:
Použité skupinové ankety (úterý vs. sobota) → Vyhrála sobota
Vytvořil jsem přihlašovací listinu na čtyři soboty, vždy 20 míst, skryl jsem údaje o účastnících
Propojený Google Calendar + Zoom
Sdílela svou rezervační stránku s 20% slevou pouze pro účastníky kurzu
Výsledky: 73 registrací, 21 nových klientů, žádné duplicitní rezervace
Miguel, sportovní RD (partner komunity)
Cíl: Uspořádej workshop „Fuel Your 10K“ ve spolupráci s místním obchodem s běžeckými potřebami
Postup:
Vytvořil jsem přihlašovací listinu pro dva termíny, každý s 30 místy
Použil jsem tento popis jako mini průzkum
Propojený Outlook + Teams pro hybridní schůzky
Sdílej veřejný odkaz prostřednictvím e-mailového seznamu obchodu
Výsledky: Oba termíny se naplnily za tři dny, bylo rezervováno 12 následných konzultací
Hlavní body
Vyber si úzce zaměřené téma s jasným přínosem a praktickým nástrojem
Pomocí přihlašovacích listin omezíš počet míst, pošleš připomínky a snížíš počet neúčasti
Nejprve si vyzkoušej, jak na to, pomocí skupinových anket
Proměň zájem v placené konzultace díky rezervačním stránkám a Stripe
Chraň soukromí díky skrytým údajům a zabezpečenému propojení s kalendářem
Začni s lepším plánováním
K vedení skvělých kurzů už nepotřebuješ další tabulky. S Doodle můžeš během několika minut naplánovat lekce, omezit počet míst a rozeslat připomínky. Využij přihlašovací listiny pro skupinové akce, skupinové ankety k výběru nejlepšího termínu a svou rezervační stránku se Stripe k rezervaci individuálních konzultací, dokud je zájem vysoký.
Chceš si usnadnit plánování? Vytvoř anketu na Doodle a ještě dnes uspořádej svou další lekci o výživě:
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