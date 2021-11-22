Těžko uvěřit, jak rychle čas letí. Od svého vzniku před více než deseti lety se Doodle rozrostl v jeden z nejpopulárnějších nástrojů pro plánování na světě, s miliony uživatelů a miliony anket vytvořených každý měsíc. Pokud se prohrabete vzpomínkami v našem blogu, všimneš si, že v průběhu let došlo k mnoha změnám, naposledy pak se spuštěním našeho nového designu. Nový design umožňuje snadné vytváření a správu anket a přináší také nový moderní vzhled.
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Ale teď je čas na velkou změnu. Od 19. října 2017bude stará verze webu vyřazena z provozu a nová, přepracovaná verze Doodle bude pokračovat jako oficiální verze. Je čas otevřít láhev šampaňského a nechat ji vyplout na moře.
Funkce
Doodle je nejjednodušší způsob, jak najít vhodný termín pro schůzku nebo akci. Nejprve vytvoříš anketu se všemi možnostmi, které se ti líbí, a pak ji pošleš svým přátelům nebo kolegům. Ti hlasují a během několika minut máš termín, který nejlépe vyhovuje nabitým rozvrhům všech zúčastněných.
Na základě zpětné vazby od milionů našich uživatelů jsme vylepšili základní funkce Doodle a zjednodušili proces vytváření a správy anket. Nyní můžeš vytvořit anketu pouze ve třech rychlých krocích. Vylepšili jsme také výběr času a sloučili výběr data i času na jednu stránku. Během chvilky je tvůj průzkum hotový a pozvánky rozeslané.
Správa anket je v nové verzi stejně snadná jako vždy. V horní části stránky najdeš jedno intuitivní menu, kde máš vše, co potřebuješ. Chceš přidat další termín nebo z ankety udělat skrytou? Stačí pár kliknutí a tvoje anketa je aktualizovaná a vylepšená. Jakmile začnou přicházet hlasy, Doodle automaticky označí nejlepší variantu hvězdičkou, abys ji na první pohled našel a mohl nastavit termín.
Doodle nabízí přímé propojení s kalendářem, takže se konečná volba automaticky zobrazí ve tvém kalendáři. Při vytváření a účasti v anketách je také snadné rozpoznat kolize v rozvrhu.
Premium Doodle
Doodle nabízí několik plánů plných pokročilých funkcí speciálně navržených pro obchodní profesionály a týmy.
S plánem Premium budeš moci rozesílat soukromé ankety s vlastními individuálními odkazy, díky čemuž se tvé ankety budou moci zúčastnit pouze ti, které jsi výslovně pozval.
To je také nutné, abys mohl využít praktickou funkci Doodle „kdo chybí?“, která ti umožní rychle zjistit, kdo se tvého hlasování zúčastnil a kdo ne. A co když ti chybí pár účastníků? S Doodle Premium budete moci rychle zjistit, koho jste do ankety pozvali, a poslat účastníkům přímo připomínky, ve kterých je vybídnete, aby se rozhodli ještě před ukončením ankety. Uživatelé Premium Business mohou do ankety vložit firemní logo nebo pozadí a rozesílat ankety bez reklam, čímž zajistí, že jejich ankety budou působit profesionálněji.
A to ještě není vše
Nejprve jsme vylepšili tvorbu a správu anket tím, že jsme zjednodušili proces, aby byl ještě uživatelsky přívětivější. Dalším krokem bude vylepšení vzhledu a designu ovládacího panelu a zlepšení procesů přihlášení a registrace. Doufáme, že se vám nový vzhled a ovládání Doodle bude líbit stejně jako nám. Sleduj pozorně další novinky, které se chystají.
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