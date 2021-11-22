Práce na dálku a hybridní práce jsou tu, aby zůstaly – na tom se všichni shodneme. Jak to však ovlivňuje náš pracovní den, je stále předmětem živé debaty. V naší nedávné zprávě „Own Your Time“ jsme odhalili několik zajímavých faktů o tom, jak se zaměstnanci a firmy přizpůsobují novému způsobu práce.
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Práce na dálku s sebou přináší své vlastní výzvy – od únavy ze Zoomu až po stabilní připojení k internetu – ale většina lidí by přesto souhlasila, že s sebou přináší i spoustu výhod. V Doodle jsme práci na dálku plně přijali. V četných průzkumech mezi zaměstnanci nám Doodlerové říkají, že milují flexibilitu a cítí se mnohem zdravěji, a to jak fyzicky, tak psychicky.
Vzhledem k tomu, že všichni pracujeme z domova, popovídali jsme si s některými z našich Doodlerů, abychom se dozvěděli něco víc o tom, jak si plánují svůj den.
Simon | Fullstackový softwarový inženýr | Curych
Simon pracuje v naší curyšské pobočce. Jako fullstackový softwarový inženýr pomáhá vytvářet Doodle, který každý den používají miliony lidí.
Říká, že si rád plánuje den dopředu, aby se mohl soustředit na to, co musí udělat.
„Všechno, co mi zabere víc než půl hodiny, si zapíšu do kalendáře a nastavím si připomenutí. Díky tomu se nemusím zabývat tím, co mě čeká dál.“
Jako programátor má Simon často na starosti velké projekty, které vyžadují hodně pozornosti. Pro něj je důležité, aby se jim mohl věnovat vždy několik hodin v kuse.
„Nejlepší výsledky dosahuji, když můžu pracovat dlouhé úseky bez přerušení. Abych toho dosáhl, obvykle si do kalendáře přidávám bloky, abych nemusel přeskakovat z jedné schůzky na druhou.“
Simon v tom není sám. V naší zprávě „Own Your Time“ jsme zjistili, že 65 procent lidí si každý den vyhrazuje čas, aby se mohlo soustředit na úkoly.
Simon je přesvědčen, že pravidelná a řádná polední přestávka je klíčem k tomu, jak se vyhnout vyhoření.
„Každý den vařím něco čerstvého pro sebe a svého partnera. Pořádné jídlo k obědu místo toho samého sendviče každý den nám opravdu pomáhá udržet si dobrou náladu, když oba pracujeme z domova.“
Andrea | Senior Product Manager | Tel Aviv
Andrea je jednou z našich senior produktových manažerek a využívá naší flexibilní politiky ohledně pracoviště, díky čemuž pracuje z Tel Avivu v Izraeli.
Řekl nám, že jeho týden bývá často plný schůzek, a proto si nejen vyhradí čas v kalendáři, aby se mohl soustředit, ale také se snaží, aby jeho schůzky netrvaly déle než 30 minut.
To odpovídá vzoru, který jsme zjistili v naší nedávné zprávě „State of Meetings“. Data ukázala, že kvůli zvýšenému počtu schůzek v důsledku práce na dálku se délka schůzek zkracovala.
Andrea nám řekl, že pro něj je důležité, aby se schůzky soustředily na práci, aby byly produktivní.
„Mám pocit, že jsem nejproduktivnější, když se snažím, aby se moje schůzky soustředily na práci. Rád na začátku věnuji pět minut tomu, abychom si popovídali a zjistili, jak se lidem daří. Díky tomu můžeme zbytek času věnovat tomu, co od schůzky potřebujeme.“
Elena | Manažerka pro personální záležitosti | Berlín
Elena je jednou z našich manažerek v oddělení People Ops a má na starosti nábor zaměstnanců pro Doodle. Působí v Berlíně.
Věří, že pro dobrý start do dne je důležité vyčistit si hlavu a nabrat energii.
„Den vždy začínám trochou jógy. Pomáhá mi to vyčistit si hlavu, rozproudit krev a soustředit se na nadcházející den.“
Podle britské charitativní organizace pro duševní zdraví Mindmůže fyzická aktivita pomoci snížit stres, zlepšit náladu a usnadnit soustředění na důležité úkoly. Je to také skvělý způsob, jak se vyhnout vyhoření – jehož výskyt během pandemie prudce vzrostl.
Elena říká, že jí to pomáhá zůstat šťastná, což je pro ni důležité při práci s uchazeči a potenciálními novými zaměstnanci.
„Každodenní práce s nejrůznějšími lidmi znamená, že si vždy chci zachovat pozitivní a energický přístup. Nechci, aby měli lidé pocit, že jsou pro mě jen číslo. Jsou to lidé a je důležité, aby cítili, že pro ně dělám všechno, co je v mých silách.“
Ryan | Manažer pro úspěch podnikových zákazníků | Atlanta
Ryan pracuje v našem týmu Customer Success a pomáhá firemním zákazníkům se vším, co potřebují vědět o Doodle. Působí ve Spojených státech.
Její práce vyžaduje, aby trávila hodně času před obrazovkou – posíláním a odpovídáním na e-maily i videohovory. Ryan říká, že čas strávený mimo obrazovku jí pomáhá zůstat soustředěná a vyhnout se pocitu vyhoření.
„Mnoho věcí, které dělám, vyžaduje, abych trávil čas před obrazovkou, takže možnost odpočinout si od počítače mi opravdu pomáhá.“
Svůj čas také využívá na maximum tím, že si den naplánuje už večer předem. Díky tomu se může připravit na vše, co je třeba, a na schůzky přichází s jasnou představou o tom, co má dělat.
„Každý den si rozdělím úkoly a sepíšu si vše, co musím udělat následující den. Ve čtvrtek si rád prohlédnu nadcházející týden a zjistím, jestli je něco, s čím bych měl začít už předem.“
„Díky tomu, že mám vždy přehled o tom, co musím udělat, se nikdy nedostanu na schůzku nepřipravený. To mi pomáhá zůstat v klidu a nebýt ve stresu.“
V naší zprávě o stavu schůzek za rok 2021jsme zjistili, že si více lidí věnovalo čas na přípravu na virtuální schůzky než v době, kdy se schůzky konaly osobně.
V rámci naší zprávy „Own your Time“ jsme oslovili 1 000 zaměstnanců pracujících na dálku ve Spojených státech. Výsledky zprávy si můžeš přečíst zde.
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