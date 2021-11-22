Ať už jsi student, manažer, podnikatel nebo cokoli mezi tím, možná potřebuješ pomoc s plánováním. Organizace a produktivita jsou jako arašídové máslo a džem – jedno prostě nemůže existovat bez druhého. Správný nástroj pro plánování ti zajistí, že nikdy nebudeš přetížený nebo přeplněný příliš mnoha schůzkami. Pojďme se podívat na pět nejlepších možností pro plánování schůzek, jak vybrat tu nejlepší a jak zjistit, jakou pomoc vlastně potřebujete.
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Tvých 5 nejlepších možností
Pojďme se podívat na pět nejlepších možností, které ti poskytnou pomoc s plánováním, kterou potřebuješ a zasloužíš si:
Nábor a personální obsazování - Naše řešení pro nábor a personální obsazování je skvělé pro plánování pohovorů a zkrácení času potřebného k přijetí nových členů týmu. Náboráři milují Doodle, protože mohou koordinovat skupinové schůzky, plánovat více individuálních schůzek a spravovat celý administrativní proces náboru na jednom místě. Jako software s nejlepším hodnocením na G2 je Doodle díky své použitelnosti, snadnému nastavení a jednoduché správě inovativní a efektivní.
Zasedání představenstva - Řešení Doodle pro zasedání představenstva ti umožní najít ten nejlepší čas na schůzku s libovolným počtem zaneprázdněných lidí během několika minut! Díky zajištění soukromí a bezpečnosti i pro velké společnosti můžeš bez námahy plánovat schůzky s asistenty vedení, viceprezidenty, finančními řediteli a mnoha dalšími.
Prodej a marketing - Zaneprázdněný prodejní tým potřebuje nástroj pro plánování, který mu usnadní koordinaci termínů a zlepší spolupráci s kolegy i klienty. Sada nástrojů Doodle ti pomůže naplánovat prezentace s klienty a naplnit prodejní pipeline. Díky tomu budeš moci jít nad rámec běžných povinností a odvádět kvalitní práci pro všechny své klienty.
Neziskové organizace - Pokud provozuješ neziskovou organizaci, projekty mohou být velmi časově náročné. Tráv méně času plánováním schůzek s dárci a koordinátory a více času samotnou prací. Řešení Doodle pro neziskové organizace ti pomůže naplánovat schůzky s desítkami lidí po celém světě pouhými několika kliknutími.
Konzultanti a nezávislí pracovníci - Být konzultantem nebo freelancerem znamená, že organizace je doslova klíčová. Abys dosáhl vysokých zisků, udržel si stávající klienty a získal nové, musíš zajistit, abys nikdy neměl přeplněný rozvrh nebo dvojí rezervace. Pokud klienti budou mít pocit, že na ně nemáš čas, zanechá to u nich opravdu hořkou pachuť, i když šlo o neúmyslnou chybu v plánování. Staň se úspěšným konzultantem nebo freelancerem díky nástroji pro plánování, který je navržen tak, abys byl vždy o krok napřed.
Jakou pomoc potřebuješ?
Vzhledem k tomu, že existuje tolik různých potřeb v oblasti plánování, není možné shrnout všechny možnosti pomoci do jedné kategorie. Rozhodnutí o tom, jaký druh pomoci potřebuješ, bude mít obrovský vliv na tvou organizaci a úroveň produktivity. Podívejme se, jak můžeš lépe porozumět svým potřebám:
Buď jasný - Zhodnoť své potřeby a jasně je formuluj, abys se vyhnul výběru nevhodného řešení pro plánování. Co od svého nástroje pro plánování očekáváš? Jaké schůzky a události plánuješ organizovat? S kolika lidmi se musíš koordinovat, abys svou práci dokončil? Když dokážeš přesně vyjádřit své potřeby, můžeš si vybrat plán, který obsahuje přesně ty funkce, které potřebuješ.
Čísla - Když si propočítáš čísla, snížíš riziko, že přijdeš o peníze a příležitosti kvůli přeplněnému rozvrhu. Pokud máš zájem pracovat pět hodin denně v pondělí, ve středu a v pátek a pak pracovat plných osm hodin v úterý a ve čtvrtek, co to znamená pro tvůj rozvrh? Propočítej si to, abys měl jasno v tom, kolika schůzkám se můžeš každý den zúčastnit, abys dosáhl optimálních výsledků.
Kouzelná slova – Když hledáš pomoc s plánováním, je důležité mít na paměti kouzelná slova – flexibilita a intuitivní design. Nástroje pro plánování s přizpůsobitelnými funkcemi ti nabídnou flexibilitu, kterou potřebuješ, aby tvůj kalendář byl perfektní pro tebe. Hledej software pro plánování, který se snadno integruje s vašimi každodenními kalendáři a je jednoduchý na používání.
Cenová dostupnost - Při hledání super cool nástrojů a vychytávek pro plánování chceš, aby to bylo co nejdostupnější. Nenech se tlačit k tomu, abys utrácel spoustu peněz za funkce, které jinde seženete za mnohem přijatelnější ceny.
Účinné metody plánování
Nalezení nejlepší metody plánování pro tebe ti výrazně pomůže získat pomoc s plánováním, kterou potřebuješ. Pojďme se níže podívat na několik doporučených metod:
Time Blocking - Na prvním místě našeho seznamu je time blocking, což je jedna z nejběžnějších metod, kterou používají jednotlivci i vedoucí pracovníci. Time blocking vyžaduje, abys si každý den naplánoval předem, což ti umožní věnovat konkrétní hodiny konkrétním úkolům.
Metoda nejdůležitějších úkolů (MIT) - Při používání metody MIT se zaměříš na to, co je pro tvé cíle zásadní. Místo psaní rozsáhlého seznamu úkolů, který by tě mohl zahltit, se zaměříš na 1–3 nejdůležitější úkoly.
Technika Pomodoro - S touto metodou budeš pracovat v krátkých intenzivních úsecích, které jsou velmi produktivní, a mezi nimi si dopřeješ krátké přestávky. Stačí si vybrat úkol, nastavit časovač a pracovat, dokud časovač nevyprší.
90minutové soustředěné sezení - Jako lidé fungujeme v cyklech zvaných ultradiánní rytmy. Během těchto cyklů zažíváme vrchol energie a poté chvíli vyčerpání. Využití 90minutové soustředěné relace tě motivuje k pilné práci během tvých energetických vrcholů.
Ideální kombinace - Zatímco zjišťuješ, která metoda plánování ti nejlépe vyhovuje, zvaž také, které techniky by pro tebe mohly být nejvhodnější. Zůstaň otevřený novým možnostem a přijímej změny ve svém týdenním či dokonce denním rozvrhu. V některých dnech může časové blokování fungovat jako kouzlo. Jindy možná budeš muset vyzkoušet techniku Pomodoro.
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