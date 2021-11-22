Doodle Bot: Uspořádej skvělé schůzky přímo ve Slacku
Bubny, prosím… S radostí představujeme nejnovějšího člena rodiny Doodle, Doodle Bot! Doodle vždy patřil k nejlepším způsobům, jak plánovat a koordinovat schůzky, a nyní představujeme nejnovější způsob, jak Doodle využít přímo tam, kde se pracuje – ve Slacku!
Chceš začít?
Jak je uvedeno v naší zprávě o stavu schůzek za rok 2019, „37 % profesionálů považuje zbytečné schůzky za největší náklad pro svou organizaci a 76 % profesionálů dává přednost osobním schůzkám před telefonáty nebo videohovory“. To znamená, že je důležitější než kdy jindy usnadnit a zpřístupnit plánování schůzek. V dnešním světě probíhá většina komunikace na pracovišti online a my jsme vytvořili způsob, jak uživatelům umožnit plánovat schůzky bez zbytečné ztráty času.
Slack je pracovní messenger, který umožňuje rychlou a snadnou komunikaci. Doodle Bot ve Slacku nyní umožňuje plánování přímo tam, kde se lidé nejčastěji baví o práci.
S radostí představujeme další velký produkt , který určitě změní způsob, jakým plánuješ. A věř nám, že to zdaleka není všechno. Po měsících práce jsme konečně připraveni odhalit projekt, který nás tak zaměstnával.
Naše produktová manažerka Netali Jakubovitz říká:
„Pro nás je to velká událost, protože něco takového jsme si představovali už od samého začátku a nemůžeme se dočkat, až se naši uživatelé konečně seznámí s Doodle Botem.“
Jak používat nového Doodle Bota ve Slacku
Ať už se domlouváš s jednou osobou nebo s více lidmi, Doodle Bot ve Slacku ti pomůže. Doodle Bot nabízí stejné tři kroky, na které jsi zvyklý z Doodle: Navrhni termíny, sdílej s účastníky, vyber nejlepší možnost. Stačí vytvořit žádost o schůzku v jakémkoli kanálu Slacku, včetně přímých zpráv, a všichni mohou hlasovat podle své dostupnosti. Poté si můžeš vybrat nejvhodnější čas, a to vše bez opuštění Slacku. Nejlepší na tom je, že Doodle Bot synchronizuje všechny vaše schůzky z Doodle Universe v ovládacím panelu Doodle jak na webu, tak v aplikaci, takže můžete schůzky naplánovat napříč aplikacemi zcela plynule.
A co ti, kteří nepoužívají Slack?
Pokud spolupracuješ s lidmi mimo svou organizaci, můžeš i tak bez obav používat Doodle Bot ve Slacku. Uživatelé, kteří Slack nepoužívají, obdrží e-mailem pozvánku do Doodle, aby mohli hlasovat, a ty budeš i nadále vidět jejich odpovědi a preference přímo ve svém kanálu na Slacku.
Budoucnost Doodle Botu
A to je teprve začátek! Budoucí Doodle Bot ti bude schopen navrhovat termíny schůzek na základě tvých preferencí a kalendáře. Bude automaticky navrhovat termíny podle společné dostupnosti a rozesílat pozvánky přímo do vašich kalendářů. Jsme z toho stejně nadšení jako ty!
Rozluč se tedy s časem stráveným naháněním lidí a nekonečnými e-mailovými konverzacemi. Doodle Bot je tu, aby ti usnadnil život, dal ti více času soustředit se na jiné projekty a pomohl ti vytěžit maximum z tvých budoucích schůzek.
Doodle hladce spolupracuje s nástroji, které používáš každý den – podívej se na naše integrace pro lepší plánování.
Chceš začít?
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