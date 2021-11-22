Doodle 1:1 je tvé snadné řešení pro schůzky jeden na jednoho
Dnes společnost Doodle s hrdostí představuje nejnovější nástroj pro firmy v naší rodině: Doodle 1:1! Doodle vždy představoval nejlepší způsob, jak plánovat schůzky se skupinami, a nyní představujeme dokonalé řešení pro sjednávání schůzek jeden na jednoho. Ať už jde o obchodní schůzku, pohovor nebo pracovní oběd, s Doodle 1:1 naplánuješ schůzku pouze ve dvou krocích, čímž ušetříš spoustu času stráveného neustálým domlouváním. Doodle nabízí sadu nástrojů pro organizaci všech druhů schůzek a Doodle 1:1 je právě tím nejnovějším a nejlepším – zejména když uvidíte, kolik času tím ušetříte!
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Stačí jen poslat odkaz s možnými termíny schůzky, účastník si jeden vybere a termín se automaticky zapíše do vašich kalendářů! Ať už jde o kolegu z vaší organizace nebo externího klienta, s Doodle 1:1 stačí pouhé 2 kroky k domluvení schůzky jeden na jednoho. Ušetříte čas při plánování schůzek a zároveň si zachováte kontrolu nad svým rozvrhem. Stejně jako všechny produkty Doodle se i tento nástroj hladce integruje do vašeho kalendáře, aby vám pomohl udržet pořádek. Pokud se jeden z vašich navrhovaných časových úseků zarezervuje ještě předtím, než bude pozvánka odeslána, Doodle 1:1 automaticky aktualizuje možnosti. Žádné dvojité rezervace – o to se postaráme!
Tento nejnovější produkt pochází z naší laboratoře Doodle a rádi bychom poděkovali všem beta uživatelům za pomoc při vývoji Doodle 1:1. Bez vás bychom to nezvládli!
Začni používat Doodle 1:1 ještě dnes
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