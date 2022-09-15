Autor: Michael Clarke
Máš 60 sekund od teď. Čas běží. Jak ho využiješ? Připrav se. Pozor. Start!
Možná si uvař kávu, napiš mámě, sněz jablko, rychle si dočti tenhle článek až do konce nebo si ustel postel.
I některé z těch věcí bys stěží stihl za méně než minutu. Místo toho bys mohl jen tak sedět a vychutnávat si, jak ti čas pomalu ubíhá.
Ale no tak, neztrácejme čas!
Kolik času nám ještě zbývá? Asi 42 sekund, dobře, vydržte.
Tak proč si nevyužiješ tento čas k zamyšlení nad tím, jak bys mohl být ve svém životě produktivnější.
Z odkládání práce až po zapomenutí na dnešní večeři s přáteli, kterou jsi plánoval už před měsícem – všichni občas zanedbáváme vlastní organizaci.
V Doodle jsme odborníci na schůzky. Od roku 2007 pomáháme světu s organizací pohovorů, narozeninových oslav a univerzitních přednášek již od roku 2007. Každých 60 sekund se pomocí Doodle domluví 45 schůzek, takže víme, jak se nejlépe domluvit.
Jasně, dobře. Jak dlouho to bude trvat? Ach, už zbývá jen 21 sekund!
Chceme ti pomoci udělat první krok k tomu, abys se stal plánovačem, organizátorem a koordinátorem ve své skupině.
Ať už jde o tvou příští pracovní schůzku, sehnání dostatek hráčů na sobotní fotbal nebo tvou příští cestu do zahraničí, chceme, aby Doodle byl nástrojem, který ti pomůže to všechno naplánovat.
10, 9, 8…
Ok, počkej, počkej, počkej! Stop!
Znovu spustíme časomíru. Máš 60 sekund. Tak tady je plán. Doodle je zdarma a registrace trvá méně než 60 sekund. To je vše.
Jak získat Doodle zdarma
Za méně než minutu si můžeš zdarma vytvořit a začít používat Doodle. K vytvoření nového účtu po tobě nebudeme vyžadovat údaje o kreditní kartě, k zahájení procesu nám stačí pouze tvoje e-mailová adresa.
Jakmile si vytvoříš účet, budeš moci okamžitě začít používat Doodle k plánování svých aktivit. Od neomezeného počtu skupinové ankety až po přístup k rezervační stránce Doodle– díky bezplatnému účtu Doodle je plánování tak snadné, jak jen to jde.
Tady je pět jednoduchých kroků, díky kterým můžete hned začít.
Chceš-li začít, postupuj podle následujících kroků, které ti pomohou vytvořit si účet Doodle zdarma
Na stránce Doodle.com klikni na „Sign up“ v pravém horním rohu obrazovky nebo na „Try it free“.
Zadej svůj e-mail a klikni na „Create account“. Uveď své jméno, vytvoř si heslo a tvůj účet bude okamžitě aktivován.
Kalendář můžeš propojit hned nebo později, ale doporučujeme to udělat hned, abys mohl okamžitě začít plánovat pomocí Doodle.
Než začneš plánovat schůzky pomocí Doodle, otevři nastavení účtu na svém novém ovládacím panelu Doodle, nastav si časové pásmo a propoj svůj kalendář, pokud jsi to neudělal při založení účtu.
Jsi připraven začít používat Doodle
Kromě bezplatného účtu Doodle existuje řada funkcí v rámci předplatného, které ti pomohou efektivněji plánovat akce a schůzky.
Chceš-li plně využít všeho, co Doodle nabízí, včetně absence reklam, neomezeného počtu rezervačních stránek, integrace s aplikacemi a dalšího – zvaž vyzkoušení Doodle Professional. Zde najdeš stránku s cenami, kde jsou uvedeny všechny možnosti a funkce, které ti Doodle nabízí.
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