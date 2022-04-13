Historie Doodle
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Úvod
Společnost Doodle byla založena v roce 2007 Michaelem Näfem a Paulem E. Sevinçem, dvěma studenty z ETH Zürich. Chtěli vytvořit chytřejší způsob, jak se s lidmi scházet – takový, který by se vyhnul nekonečným kolům e-mailové korespondence. Tato původní vize dala podnět k trvalému poslání platformy: zjednodušit lidem plánování.
Založení společnosti a počáteční růst
V roce 2008 byla společnost Doodle zaregistrována ve Švýcarsku jako Doodle AG a zajistila si první kolo financování. V roce 2009 spustila společnost svou první prémiovou službu a poprvé představila integraci s kalendáři. To připravilo půdu pro zobrazení kalendáře přímo v aplikaci, které bylo zavedeno v roce 2010.
Expanze a nové vedení
Do roku 2011 překročil počet uživatelů Doodle 10 milionů a společnost přesunula své zaměření na globální expanzi a modernizaci svých desktopových a mobilních platforem. Ve stejném roce spustila MeetMe (Quick Calendar), osobní profil pro plánování schůzek. Menšinový podíl získala také společnost TX Group, tehdy známá pod názvem Tamedia.
Společnost pokračovala v expanzi spuštěním aplikace pro Android v roce 2013, čímž dokončila optimalizaci pro smartphony a tablety. V roce 2014 dosáhl počet měsíčních uživatelů Doodle 20 milionů a služba podporovala více jazyků než kdykoli předtím. Zakladatelský tým předal vedení Michaelu Brechtovi, který se stal generálním ředitelem, zatímco společnost Tamedia získala většinový podíl ve firmě.
Éra profesionality a virtuální spolupráce
Na konci roku 2018 spustil Doodle schůzky 1:1. Rok 2019 přinesl uvedení klíčových nástrojů, jako jsou skupinové ankety a rezervační stránka (původně nazývaná rezervovatelný kalendář) – později přepracovaná a přejmenovaná na rezervační stránka . V tomtéž roce se generálním ředitelem stal Renato Profico. Společnost Doodle také expandovala do USA, kde otevřela pobočky v New Yorku a Atlantě, které doplnily stávající centra v Berlíně, Bělehradě a Curychu.
Pandemie COVID-19 v roce 2020 změnila podobu práce po celém světě. Doodle rychle integroval Zoom, což uživatelům umožnilo spojit se virtuálně nebo osobně, a přidal vlastní otázky na rezervační stránku, čímž lidem pomohl lépe se připravit na schůzky na dálku.
V roce 2021 integrace s Microsoft Teams rozšířila možnosti virtuální spolupráce. Ve stejném roce byla spuštěna rezervační stránka, která výrazně vylepšila profesionální správu termínů. Mezitím Doodle zahájil rebranding, v rámci kterého představil přátelštější a vyspělejší tón a aktualizovanou vizuální identitu.
Relaunch webových stránek a sdělení značky
Na začátku roku 2022 došlo k integrace s Cisco Webex, čímž se doplnila podpora hlavních video platforem. 28. března 2022 spustil Doodle svůj nový web v pěti jazycích a představil slogan „Všechno začíná tím, kdy.“ To vystihuje základní hodnotu Doodle: Skvělé věci se dějí, když se sejdeme – a začíná to tím, kdy. Díky novému designu zdůrazňujícímu jednoduchost a lidskost tento milník posílil roli Doodle jako důvěryhodné platformy pro plánování schůzek.
Další rozšiřování a nové funkce (2023–2025)
V letech 2023 až 2025 společnost Doodle navázala na své zaměření na profesionální uživatele a představila nové funkce a integrace, které mají plánování ještě více zjednodušit. Díky integraci se Stripe umožnila profesionálům vybírat platby přímo prostřednictvím Doodle rezervační stránka. přihlašovací listina usnadnil koordinaci akcí, kurzů a dobrovolnických aktivit díky kapacitám jednotlivých sezení, vlastním otázkám a sledování přihlášek. Nástroje pro správu účastníků poskytly organizátorům flexibilitu ručně přidávat nebo odebírat účastníky a snadněji spravovat kapacity.
V říjnu 2024 rozšířila společnost Doodle své představenstvo o odborníky na SaaS a růst Katharinou Pfaffhauserovou a Crisem Grossmannem. Tyto změny posílily pozici Doodle jako preferované profesionální platformy pro plánování, která lidem pomáhá efektivněji organizovat čas v práci, ve studiu i v osobním životě.
Nový Doodle (2025–současnost)
Nyní se vyhodnocuje 18 let od svého založení, Doodle pod vedením generálního ředitele Christiana Fielitze, vstupuje do nové éry zaměřené na koordinaci času , která do centra pozornosti staví lidi a jejich potřeby – s více než 30 milionů uživatelů měsíčně po celém světě.
Cesta společnosti Doodle teprve začíná. V roce 2025 a v dalších letech se společnost zavázala přinášet nové funkce, vylepšovat uživatelský zážitek a pomáhat lidem získat zpět svůj čas – aby každá schůzka, každá hodina nebo každé setkání mělo větší dopad. Doodle je v jádru přesvědčen, že čas není jen o efektivitě, ale o vytváření prostoru pro to, na čem záleží: soustředění, kreativitu, vztahy a odpočinek. Tato vize je vodítkem pro společnost při jejím dalším vývoji.
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