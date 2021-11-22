Stačí si rychle prolistovat Pinterest a hned je jasné, že všichni přátelé jsou buď andělé v lidské podobě, tmel, který drží svět pohromadě, nebo ti, kteří dokážou osvěžit duši. Jsou to sentimenty, které jsou stejně přeslazené jako nepravdivé. Všichni víme, že ačkoli přátelství může být krásná věc, ne všechna přátelství jsou stejná ani stejně kouzelná.
Chceš začít?
Je tu ten „kamarád“, se kterým jsi chodil do školy a který tě sleduje na sociálních sítích. Vlastně ho nikdy nevidíš, kromě těch trapných náhodných setkání, když se vracíš domů, a nikdy si nejsi úplně jistý, co říct, ale naštěstí on ví všechno o tobě.
Je tu ten společenský kamarád, se kterým se dá popovídat a zajít na drink, ale tvůj vztah s ním zůstává stejně povrchní jako půlnoční panák sambucy. Tenhle praktický kamarád je sice milý, ale jste kamarádi jen proto, že bydlí ve stejné ulici nebo vaše děti chodí do stejné školy.
Mým nejoblíbenějším typem je snad ten „prázdninový kamarád“ – přátelství, které hoří žhavě a jasně po dobu dvou týdnů u hotelového bazénu. „Brzy se uvidíme,“ slibujete si navzájem, když se rozcházíte. Možná si rok nebo dva posíláte vánoční přání. Ale pak se vytratí do prázdninových fotoalb.
Přátelé, o kterých Pinterest mluví, jsou samozřejmě ti nejlepší přátelé. Ta vybraná skupina lidí, kteří jsou loajální a vždy tu pro tebe jsou. V jejich společnosti se vždy cítíš pohodlně a jako doma, protože vždy vědí, na co myslíš a co potřebuješ. Možná ti to připadá jako podivný způsob, jak uvést blogový příspěvek o funkci nástroje pro plánování (protože to tak opravdu je), ale vydrž ještě chvilku.
Víš, nástroje a programy, které během pracovního dne používáme, spadají do stejných kategorií. Sociální sítě? Trapný, až příliš zvědavý kamarád ze školy. Teams? Společenský kamarád – vhodný na pokec, ale žádnou detailní práci tam neuděláš. Microsoft Word? Praktický kamarád. Nikdo se z jeho používání nijak nevzrušuje, ale prostě tam je a, no, není to žádná hrůza. A ten kamarád na dovolenou? TikTok, Clubhouse nebo jakákoli jiná krátkodobá platforma, která je ten měsíc v módě. „Pokémon Go budu hrát navždy,“ říkal sis. A teď? Ani vánoční přání.
A co nejlepší kamarád? No, podle mě Doodle a konkrétně funkce Bookable Calendar má všechny potřebné vlastnosti a charakteristiky. Podívejme se na to, proč je to ten nejlepší kámoš.
1. Nejlepší přátelé ti usnadňují život
Všichni máme toho kamaráda, který jakoby přitahoval drama. Je s ním zábava. Jasně, zpříjemňuje život, ale není to ten pravý nejlepší kámoš, protože všechno tak komplikuje. Nejlepší kamarádi věci nekomplikují; pomáhají ti je zjednodušit.
Bookable Calendar se snadno nastavuje a používá. Nastav si ho podle své dostupnosti, vytvoř pravidla kalendáře a poté ho sdílej s klienty, partnery a kolegy. Už žádné e-mailové přepisy. Okamžitě ušetříš hodiny strávené snahou o domluvení schůzek. A bez problémů se synchronizuje s kalendářem, který používáš. Žádné drama.
2. S nejlepšími kamarády je zábava trávit čas
Dobří přátelé tě rozesmějí, vykouzlí ti úsměv na tváři a dodají ti sebevědomí. Stejně jako Bookable Calendars. Nutnost vykonávat podřadné a opakující se úkoly, jako je snaha domluvit schůzky s klienty, má zásadní vliv na snížení angažovanosti zaměstnanců. A méně angažovaní zaměstnanci mají větší sklon opustit společnost, trpět stresem nebo čerpat nemocenskou. Jsou také méně produktivní. Sniž zátěž spojenou s plánováním a získáte motivované a angažované zaměstnance, kteří jsou lépe připraveni k tomu, aby vám pomohli dosáhnout vašich obchodních cílů.
3. Nejlepší přátelé jsou ti, kteří dávají, ne ti, kteří berou
Všichni se občas potřebujeme opřít o své kamarády; od toho tu přece jsou. Některé vztahy ale vypadají, jako by fungovaly jen jedním směrem: jde pořád jen o ně. Bookable Calendar takový není. To rozhodně ne.
Bookable Calendar od tebe toho moc nepožaduje. Stačí ho jednou nastavit a pak na něj zapomenout. A jakmile ho jednou nastavíš a zapomeneš na něj, je to dárek, který ti bude přinášet samé výhody: rychlejší plánování, méně e-mailů, méně stresu, více času na důležité věci. To je ale parťák!
4. Nejlepší přátelé nežárlí
Podskupinou potřebných přátel jsou ti, kteří rádi monopolizují veškerý tvůj čas. Chamtivě pohltí každý volný okamžik, takže nemáš ani minutu pro sebe, natož čas na navazování nových přátelství. Jako třeba personální procesy.
Starý dobrý Bookable Calendar je nesobecký. Jako věrný kamarád je tu pro tebe, když ho potřebuješ, a nežárlí. Dělá vše pro to, aby ti uvolnil čas, abys mohl trávit ještě více času na schůzkách s klienty nebo řešením těch otravných personálních záležitostí.
5. Nejlepší přátelé tě podporují
O tom, že je někdo tvůj opravdový nejlepší kamarád, se pozná v těžkých chvílích. Všeho nechá, aby za tebou přišel a popovídal si, nebo hned zvedne telefon a zavolá ti. Je tam, kde ho potřebuješ, právě ve chvíli, kdy ho potřebuješ nejvíc. Takový je i Bookable Calendar. BC je tu pro tebe vždy díky své řady botů a integrací – ať už používáš Outlook, Teams nebo Google Meet, je po tvém boku a pomáhá ti, když to potřebuješ. Navíc je zcela nezávislý na platformě.
6. Nejlepší přátelé ti zavolají zpět
Voláš, oni neberou. Přijdeš na schůzku, oni se neukážou. To jsou buď popisy špatných přátel, nebo katastrofálních schůzek s klienty.
Naštěstí ti v tomhle případě Bookable Calendar také pomůže. Každá pozvánka vygenerovaná přes Bookable Calendar obsahuje přímo odkaz pro změnu termínu. Klienti, kteří čelí termínům nebo neočekávaným změnám plánů, si mohou rychle a snadno vybrat nový čas a datum schůzky, což znamená, že tvůj čas a energie se neztrácejí kvůli neúčasti nebo zrušením na poslední chvíli.
7. Nejlepší přátelé jsou prostě jen nejlepší přátelé
Možná jsou to skvělí posluchači. Nebo ti rozumějí. Nebo se prostě znáte už tak dlouho, že víte, na co ten druhý myslí. Někdy je těžké přesně rozluštit, proč je právě ta konkrétní osoba nebo online nástroj pro plánování tím nejlepším přítelem. Prostě jím jsou. Váš vztah prostě funguje. Nedokážeš si představit život bez nich a svět je o něco lepší a slunečnější, protože víš, že jsou nablízku, když je potřebuješ.
Víš, co je ještě podobné...? OK, už to chápeš.
Věděli jste, že kromě Bookable Calendar můžete prostřednictvím Doodle nastavovat i připomenutí schůzek? Zde je několik důvodů, proč jsou připomenutí schůzek důležitá.
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