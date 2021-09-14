Automatizuj rutinní práci pomocí Zapieru
Podle nedávné studie používá průměrný zaměstnanec 35 aplikací a každý den mezi nimi přepíná více než 1 000krát. Ať už používáš jakékoli technologie, je jasné, že moderní pracovní postupy jsou čím dál složitější. Všichni přepínáme mezi e-mailem, nástroji CRM, tabulkami, aplikacemi pro zvýšení produktivity, sociálními sítěmi, videokonferencemi a dalšími aplikacemi.
Naštěstí Zapier umožňuje propojit Doodle s více než 1 500 běžně používanými nástroji v pracovním prostředí – díky čemuž se všechny druhy časově náročných úkolů promění v věci, nad kterými nemusíš ani přemýšlet.
Zvyš svou produktivitu díky špičkovým integracím Doodle
Salesforce
Salesforce je jednou z předních světových CRM aplikací. Pokud domlouváš schůzky nebo plánuješ ukázky s potenciálními klienty a chceš je sledovat v Salesforce, můžeš přidat nové potenciální zákazníky nebo aktualizovat stávající, jakmile si tito klienti vyberou časové možnosti ve tvé anketě na Doodle. Díky tomu, že nemusíš data zadávat ručně, můžeš ušetřit spoustu času.
Zendesk
Zendesk je jedním z nejlepších webových nástrojů pro zákaznickou podporu, který pomáhá tisícům firem spravovat jejich procesy podpory. Pokud je součástí tvé práce plánování schůzek nebo koučovacích sezení se zákazníky, integrace Doodle a Zendesk výrazně zvýší tvou produktivitu. Při plánování schůzek s klienty můžete v Zendesk vytvářet uživatele nebo tikety, případně k tiketům přidávat štítky.
Slack
Buď v obraze ohledně všeho dění ve svých anketách na Doodle díky zasílání oznámení do Slacku. Když se hosté zúčastní tvých anket nebo když vybereš konečné datum schůzky, můžeš poslat zprávy do Slacku. Můžeš přispívat do libovolného kanálu na pracovišti, posílat soukromé zprávy kolegům nebo dokonce posílat zprávy sám sobě. Díky této skvělé integraci ti nic neunikne.
Mailchimp
Posuň svůj e-mailový marketing na vyšší úroveň propojením Doodle s tvým účtem Mailchimp. Pokaždé, když se k anketě Doodle přidá nový účastník, můžeš ho přidat do skupiny v Mailchimpu. Můžeš také koordinovat rozesílání e-mailových kampaní s ukončením ankety Doodle, abys mohl okamžitě zahájit marketingové aktivity s účastníky tvého setkání.
Trello
Používáš Trello ke správě svých projektů, seznamů úkolů nebo událostí? Nyní můžeš Trello aktualizovat podle toho, co se děje v tvém kalendáři. Můžeš vytvářet tabule, seznamy, karty nebo přidávat členy ke kartám podle toho, kdo se účastní různých anket. Až najdeš ten nejlepší termín pro schůzku, můžeš v Trellu dokonce vytvořit nové úkoly.
Hubspot
Používáte ve své firmě HubSpot? Můžete vytvářet nové kontakty nebo přidávat kontakty do různých seznamů stejným způsobem, jakým Doodle spolupracuje se Salesforce. Při plánování schůzek se stávajícími nebo potenciálními klienty tak můžete eliminovat zdlouhavou ruční práci spojenou se správou kontaktů ve vašem CRM.
Wunderlist
Pro ty, kteří dávají přednost skvělé aplikaci na správu úkolů, je možné propojit Doodle s Wunderlistem a automatizovat tak správu úkolů souvisejících s plánováním schůzek. Při vytváření schůzek nebo při přidávání účastníků do ankety můžeš v Wunderlistu vytvářet seznamy a úkoly. Při uzavření ankety v Doodle můžeš také v Wunderlistu dokončit úkoly a podúkoly.
Google Mail / Outlook
Pokud propojíš Doodle se svým oblíbeným e-mailovým klientem, můžeš si nastavit vlastní oznámení o schůzkách. Můžeš posílat e-maily ze své vlastní e-mailové adresy namísto z Doodle a přizpůsobit obsah zpráv zasílaných účastníkům tvých anket nebo když určíš termín schůzky.
Tabulky Google
Propoj Doodle s Tabulkami Google a automaticky přidávejte účastníky schůzek do tabulky na vašem Disku Google. Je to skvělý způsob, jak si vést přehled o kontaktech, s nimiž plánujete schůzky.
Zefektivni plánování a dozvíš se více o tom, jak ti mohou pomoci integrace.
Chceš začít?
Související obsah
- Plánování
Domlouvej schůzky kdekoli s aplikací Doodle pro plánováníDoba čtení: 2 min1 8, 2023
- Trendy
Doodle přidává funkci „reset admin link“, která ti pomůže spravovat anketuDoba čtení: 1 min22 11, 2021
- Trendy
Jak být produktivní při práci na dálkuDoba čtení: 4 min22 11, 2021