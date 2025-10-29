Sniž počet neúčasti díky připomínkám a platbám pro wellness trenéry
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Když klient zmešká sezení, přicházíš o tržby, ztrácíš dynamiku a často i soustředění. Naruší to tvůj kalendář, energii i rytmus týdne.
Dobrá zpráva: neúčast se dá vyřešit.
Díky správné kombinaci připomínek a jednoduchých plateb budou tvoji klienti chodit častěji, budou připraveni a zapojení. Tento článek ukazuje, jak pomocí Doodle a Stripe automatizovat náročné úkoly, dodržovat harmonogram a šetřit svůj čas.
Výzva, před kterou stojí wellness koučové
Chceš pomáhat – ne trávit den honěním potvrzení nebo neuhrazených faktur. Zmeškané relace jsou však běžným problémem:
Dohodnuté schůzky se domluví, ale pak se na ně zapomene
Ranní schůzky se vynechávají, protože klienti zapomínají nastavit budík
Skupinové kurzy se zaplní, ale polovina podložek zůstane prázdná
Firemní wellness akce vyžadují několik připomínek, aby si jich vůbec někdo všiml
Ruční připomínky sice pomáhají, ale zabírají ti čas. Žádat o platbu může být nepříjemné. Pokud to uděláš správně, připomínky a platební podmínky vyřeší oba problémy bez zbytečného stresu.
Proč je to důležité pro tvé podnikání
Neúčastníci nejsou jen otravní – stojí tě to peníze:
Ušlý příjem
Zmeškaný pokrok pro klienta
Méně předvídatelné plánování
Zátěž navíc pro tebe
Když máš systém, klienti se drží plánu a ty taky. Působíš profesionálněji, tvoje schůzky probíhají hladce a tvůj kalendář funguje tak, jak má.
Vytvoř si systém připomínek, který opravdu funguje
Chytré připomínky snižují počet neúčasti. Pomáhají tvým klientům se připravit a chrání tvůj čas, aniž bys musel posílat další zprávu.
Nastav si rytmus připomínek ve třech krocích
Zde je jednoduchá časová struktura, která vyhovuje většině wellness koučů:
Čas
Účel připomenutí
Při rezervaci
Pošli potvrzení s pozvánkou do kalendáře, odkazem na místo konání/video a poznámkami k přípravě
24 hodin
Sdílej kontrolní seznam a odkaz na změnu termínu
2 hodiny
Pošli odkaz pro připojení a krátkou připomínku
Pořádáš ranní sezení? Přidej si večer předem připomenutí na 18:00.
V Doodle je to vše automatické, když použiješ rezervační stránky nebo plánování 1:1. Klienti dostanou pozvánku, připomenutí a odkazy – bez další administrativní zátěže pro tebe.
Používej jasné a přátelské zprávy
Zde jsou krátké šablony, které můžeš vložit do svých připomínek v Doodle:
Při rezervaci: Máš potvrzenou 60minutovou koučovací sezení v úterý v 10 hodin. Tady je tvůj odkaz na Zoom a kontrolní seznam pro přípravu.
24 hodin předem: Připomenutí: Tvoje sezení je zítra v 10 hodin. Vezmi si s sebou vodu a svůj deník. Potřebuješ změnit termín? Použij tento odkaz.
Za 2 hodiny: Uvidíme se brzy! Tvoje relace začíná v 10 hodin. Připoj se zde: [odkaz na Zoom]
Pomocí Doodle Pro můžeš automaticky generovat popisy schůzek ve svém vlastním stylu.
Usnadni si změnu termínu
Pokud je těžké zrušit nebo přesunout schůzku, klienti se vypaří. Každá událost na Doodle obsahuje odkaz pro změnu termínu. Žádné trapné e-maily, žádný chaos v kalendáři. Jen nový termín – vybraný jimi samotnými.
Propoj svůj kalendář (Google Calendar, Outlook nebo Apple Calendar), aby se zobrazovaly pouze volné termíny. Klienti nikdy neuvidí vaše soukromé údaje ani vám nezarezervují termín, který je již obsazen.
Využij platby k posílení angažovanosti
Když lidé zaplatí, přijdou. Tečka. Malý úvodní krok zvyšuje pravděpodobnost, že účastníci dotazník dokončí, a díky němu jsou případná zrušení zdvořilejší.
Přizpůsob platbu typu relace
Zde je jednoduchý návod:
Typ relace
Tip k platbě
Úvodní hovor
Zdarma nebo za malou vratnou zálohu
První relace
Plná platba nebo 50% záloha
Aktuální balíčky
Zaplať předem za 4–6 sezení
Skupinové kurzy/akce
Zaplať celou částku při registraci
Doodle spolupracuje se Stripe, takže můžeš přijímat platby přímo v rámci rezervačního procesu – žádné následné e-maily, žádné připomínání faktur.
Sdílej jasné podmínky zrušení
Keep it simple:
Zrušení/změna termínu až 24 hodin předem = zdarma
Do 24 hodin = účtování relace
Jeden bonusový pokus za čtvrtletí
Přidej své zásady ke každému potvrzení. S Doodle je stačí napsat jednou a zobrazí se v každém popisu události nebo připomenutí.
Nabídni flexibilní platební možnosti
Oslov své klienty tam, kde se právě nacházejí. Můžeš nabídnout:
Ceny podle stupnice
Zálohy na dražší sezení
Slevy při rezervaci balíčků
Díky Stripe je správa toho všeho snadná. Klienti bezpečně platí kartou a v případě potřeby můžeš vrátit peníze.
Které nastavení se pro tvé ankety hodí nejlépe
Zde je stručný přehled toho, jak Doodle pomáhá snížit počet neúčasti u různých formátů koučování:
Formát
Využij tento nástroj Doodle
Výhoda
Individuální schůzky s klienty
Rezervační stránka nebo 1:1
Automatické připomínky, odkaz na změnu termínu, volitelná platba
Balíčky (4–6 sezení)
1:1
Nabídka vybraných termínů každý týden
Bezplatné konzultace
Rezervační stránka bez platby
Zahrnuje automatické připomínky a změnu termínu
Skupinové kurzy (např. dechová cvičení)
Přihlašovací listina + Stripe
Omezený počet míst, čekací seznamy, platba předem
Firemní wellness sezení
Skupinová anketa + rezervační stránka
Nech skupinu vybrat termín, pak rezervuj a zaplať
Příklady z praxe
První hovor s trenérkou Lenou
Bezplatné 20minutové úvodní hovory s využitím rezervačních stránek + připomenutí. Její míra účasti se zlepšila, když přidala jasný odkaz na změnu termínu a příslušná pravidla.
4 sezení energetického koučování s koučem Amirem
Slouží k sdílení 3 časových termínů týdně v poměru 1:1. Platby se vybírají předem přes Stripe. Už žádné dvojité rezervace ani neuhrazené sezení.
Skupinové dechové cvičení s trenérkou Jess
Přihlašovací listina pro 15 míst. Seznam účastníků a pokyny zasíláme 48 hodin předem. Místa se automaticky uvolní, pokud někdo zruší účast.
Firemní workshop s koučem Devonem
Skupinová anketa se použila k nalezení termínu, který by vyhovoval 200 zaměstnancům. Jakmile byl termín vybrán, sdílet se přihlašovací listiny a přidávají se připomenutí. Zvýšila se účast, snížila se administrativní zátěž.
Ranní tréninky s trenérkou Priyou
Ranní sezení v 6:00 zaměřená na budování návyků. Připomenutí se odesílá v 18:00 předchozího dne a další v 5:30 ráno. K rezervaci termínu je nutná platba.
Šablony zpráv, které můžeš použít ještě dnes
Potvrzení rezervace: Máš rezervovanou 60minutovou relaci dne [datum] v [čas]. Tady je tvůj odkaz na Zoom. Podívej se na naše 24hodinové podmínky zde. Potřebuješ změnit čas? Použij tento odkaz. Vezmi si s sebou vodu a zápisník.
24hodinová připomínka: Ahoj [Jméno], tvoje relace je zítra v [čas]. Pokud potřebuješ změnit termín, odpověz sem. Těšíme se na tebe!
Připomenutí 2 hodiny před začátkem: Připomenutí: Relace začíná v [čas]. Připoj se přes tento odkaz. Brzy se uvidíme.
Platební podmínky: Platba je splatná při rezervaci. Zrušení nebo změnu termínu lze provést nejpozději 24 hodin předem. Pokud se tak nestane, sezení se započítá a bude účtováno. Jedna výjimka za čtvrtletí.
Hlavní body
Využij připomenutí a platby, abys omezil počet neúčasti
Pošli alespoň 3 připomínky: při rezervaci, 24 hodin předem a 2 hodiny předem
Přijímej platby přes Stripe přímo v Doodle
Přizpůsob platbu a podmínky typu relace
Vždy přidej odkaz na změnu termínu
Vyber si nástroj, který nejlépe vyhovuje tvému formátu: Rezervační stránka, 1:1, Přihlašovací listina nebo Skupinová anketa
Začni
Budeš lépe koučovat, když nebudeš muset honit ty, kteří se nedostaví. Nech Doodle a Stripe, ať se postarají o administrativu, zatímco ty se soustředíš na své klienty. Přidávej připomínky. Vybírej platby. Zajisti si spolehlivější sezení – automaticky.
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