Co je to plánovací schůzka?
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Co je to plánovací schůzka?
Plánovací schůzka je příležitost sejít se se skupinou lidí a prodiskutovat plány pro nadcházející projekt.
V práci to může být příprava na příští čtvrtletí nebo rozhodování o dalších krocích při plnění úkolu. V osobním životě to může být plánování víkendového výletu s přáteli nebo přemýšlení o svatbě. Plánování má mnoho podob a často ho provádíme, aniž bychom o tom vůbec přemýšleli.
Probrat něco s ostatními je skvělý způsob, jak prodiskutovat rozsah, cíle a časový harmonogram toho, čeho chceš dosáhnout. Plánovací schůzky mohou sloužit jako výchozí bod – jako příležitost, jak všechny zapojit do myšlenky, cílů a časového harmonogramu.
I když je cíl tvých plánovacích schůzek zřejmý, účastníci si mohou udělat představu o směru a všech klíčových detailech, aby věděli, co se od nich očekává, aby byl projekt úspěšný.
Jak naplánovat plánovací schůzku
Prvním krokem je ujasnit si, co plánuješ. Měj na paměti cíl a pak postupuj od něj zpět. Kládej si otázky, odhadni rozsah úkolů a urč, co je důležité a co ne.
Dále si promysli, koho potřebuješ na co. Pokud například plánuješ vytvoření webových stránek, možná budeš potřebovat copywritera, designéra a vývojáře. V této fázi bys měl také zvážit, jaké zdroje budeš potřebovat. Už je máš, nebo si je budeš muset obstarat?
Teď se dostáváme k samotné schůzce. Shromážděte potřebné lidi a proberte, čeho chcete dosáhnout a jak si představujete, že se to stane. Měli byste také požádat o zpětnou vazbu, abyste se ujistili, že je jasné, o co je žádáte, a pokud ne, zamyslete se nad tím, jak to v budoucích schůzkách zlepšit.
Po schůzce se pravidelně spojuj se svým týmem a ujisti se, že se drží plánu a nepotřebují žádnou další podporu ani zdroje.
Jak si plánuješ své plánovací schůzky?
Plánování je už tak dost náročné, domlouvání termínu by to nemělo ještě zhoršovat. Právě proto je tu Doodle pomůže.
S skupinová anketa je snadné dát dohromady skupinu lidí. Vyber si časové rozmezí, kdy máš čas, a pošli ho lidem, které potřebuješ. Oni se rozhodnou, co jim vyhovuje, a během několika minut budeš mít domluvený termín schůzky.
Doodle Professional ti umožňuje přidat vlastní branding k pozvánkám na schůzky (skvělé pro plánování s klienty), zbavit se reklam a posílat připomenutí, když máš schůzku. Navíc můžeš vytvářet neomezený počet rezervační stránky – což je účinný způsob, jak mít svůj rozvrh pod kontrolou.
Neboj se, pokud se scházíš online – s Doodle můžeš přidat svůj oblíbený nástroj pro videokonference a jeho odkazy se automaticky přidají do všech pozvánek, které odešleš.
Doodle ti usnadní rychlé zorganizování plánovací schůzky. Žádné e-mailové výměny, žádný stres, jen více volného času, abys se mohl soustředit na důležitější věci. Vyzkoušej si to ještě dnes zdarma.
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