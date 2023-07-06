Co je to plánovací hovor?
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Co je to plánovací hovor?
No, může to být spousta různých věcí. Od oslavy narození dítěte u tvého kamaráda až po čtvrtletní plánování. Je to příležitost promluvit si s jednou osobou nebo skupinou lidí po telefonu nebo přes videochat o nadcházející události či projektu.
V podnikání je plánování opravdu důležité. Ať už jde o přípravu projektu nebo stanovení ročních cílů, je třeba, aby se sešli ti správní lidé a společně rozhodovali – ať už osobně, nebo online. Plánování má mnoho různých podob a stále častěji se odehrává virtuálně.
Probrat něco je skvělý způsob, jak diskutovat o rozsahu, cílech a časovém harmonogramu toho, čeho chceš dosáhnout. To není vždy možné osobně, takže plánovací hovory mohou zajistit, že k tomu dojde.
I když je cíl vaší plánovací schůzky jasný, společné projednání věcí může zajistit, že všichni pochopí směr, kterým se chcete ubírat, a budou tak vědět, co se od nich očekává, aby byl projekt úspěšný.
Jak naplánovat plánovací hovor
Prvním krokem je ujasnit si, co plánuješ. Měj na paměti cíl a pak postupuj od něj zpět. Kládej si otázky, odhadni rozsah úkolů a urč, co je důležité a co ne.
Dále si promysli, koho potřebuješ na co. Pokud například plánuješ vytvoření webových stránek, možná budeš potřebovat copywritera, designéra a vývojáře. V této fázi bys měl také zvážit, jaké zdroje budeš potřebovat. Už je máš, nebo si je budeš muset obstarat?
Teď se dostáváme k samotnému hovoru. Ujisti se, že používáš nástroj, ke kterému mají všichni přístup a který umí používat. Shromáždi lidi, které potřebuješ, a prober s nimi, čeho chceš dosáhnout a jak si představuješ, že se to stane. Měli byste také požádat o zpětnou vazbu, abyste se ujistili, že je jasné, o co je žádáte, a pokud ne, zamyslete se nad tím, jak to v budoucích sezeních zlepšit.
Po schůzce se pravidelně spojuj se svým týmem a ujisti se, že se drží plánu a nepotřebují žádnou další podporu ani zdroje.
Jak si plánuješ své plánovací hovory?
Plánování je dost náročné i při osobním setkání, takže virtuální schůzky by neměly být o nic horší. Právě proto je tu Doodle pomůže.
S skupinová anketa můžeš každou schůzku uspořádat online. Vyber si časové rozmezí, kdy máš čas, a pošli ho lidem, které potřebuješ. Oni se rozhodnou, co jim vyhovuje, a během pár minut budeš mít domluvený termín schůzky. Pozvánka bude automaticky obsahovat i odkaz na videokonferenci pro tvůj oblíbený nástroj.
Doodle Professional ti umožňuje přidat vlastní branding k pozvánkám na schůzky, zbavit se reklam a posílat připomenutí, když se scházíte (skvělé pro virtuální setkání, na která se snadno zapomene). Navíc můžeš vytvářet neomezený počet rezervační stránky – což je účinný způsob, jak si udržet přehled o svém rozvrhu.
Doodle ti usnadní rychlé zorganizování plánovací schůzky. Žádné e-mailové výměny, žádný stres, jen více volného času, abys se mohl soustředit na důležitější věci. Vyzkoušej si to ještě dnes zdarma.
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