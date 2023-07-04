Zvládni online plánování s Doodle
Ať už jsi podnikatel, majitel firmy nebo třeba pracuješ v kanceláři, víš, jak náročné je sestavit funkční rozvrh schůzek. Vždycky narážíš na problémy s tím, jak s plánováním začít, jak udržet pořádek a zajistit, aby se všichni zúčastnili.
Jednoduchým řešením je online plánování. To ale samozřejmě vyvolává otázku: jak online plánování funguje a jak může pomoci firmě?
Abychom správně pochopili, jak funguje online plánování, musíme nejprve vědět, o co se jedná. Zde je náš průvodce online plánováním a tím, jak s ním začít.
Co je to online plánování?
Online plánování je způsob, jak spravovat rozvrhy pomocí online plánovače. Jedná se o nástroj nebo software, který uživatelům pomáhá ušetřit čas při plánování schůzek tím, že automatizuje proces sjednávání schůzek a eliminuje čekání na odpovědi obou stran.
Skvělý online software pro plánování, jako je Doodle nabízí úžasné funkce, včetně nástroje pro správu kalendáře, sdílených odkazů, podpory skupin v podobě platforem pro společné plánování, anket a dalších funkcí pro plánování, které šetří čas.
Abys však mohl tyto funkce využívat, musíš vědět, jak funguje online plánování. Zde je návod.
Jak funguje online plánování?
Online plánování je skvělý způsob, jak mít přehled o rozvrhu vaší firmy, zajistit, aby vaši klienti nikdy nemuseli čekat na lince nebo procházet zdlouhavým procesem při rezervaci termínu, a zajistit, že svůj rozvrh využijete na maximum.
Začni tím, že si nastavíš kalendář, například Google Calendar, Apple Calendar nebo Outlook. V dnešní době většina poskytovatelů e-mailových služeb nabízí kalendář, který firmám pomáhá mít vše pohromadě na jednom místě.
A právě tady přichází na řadu Doodle
Online plánovací software Doodle je skvělým řešením pro podnikatele, kteří chtějí zefektivnit proces plánování, i pro uživatele, kteří hledají snadno použitelný nástroj pomáhající při správě pracovních rozvrhů.
Propojením svého účtu Doodle s kalendářem můžeš plánovat události přes Doodle a tvůj kalendář se automaticky aktualizuje. To znamená, že už nedojde k dvojím rezervacím a lidé si s tebou budou domlouvat schůzky pouze v době, kdy to vyhovuje tobě.
Díky Doodle mohou uživatelé snadno spravovat svůj rozvrh na všech zařízeních, včetně stolních počítačů a mobilních telefonů. Aplikace také nabízí připomenutí událostí a umožňuje nastavit termíny, což pomáhá omezit změny na poslední chvíli. Kromě toho lze software přizpůsobit různým požadavkům různých odvětví, včetně start-upů, školství a pohostinství.
Jak zvládnout online plánování pomocí Doodle
Abys mohl používat online nástroje pro plánování od Doodle, potřebuješ účet. Registrace do služby účet Doodle Professional ti poskytne přístup k prémiovým funkcím. Svůj den si však můžeš zorganizovat i s bezplatným účtem.
Doodle při registraci bezplatného účtu nevyžaduje žádné údaje o kreditní kartě. Stačí přejít na registrační stránku Doodle a vytvořit si účet.
Po vytvoření účtu je důležité propojit svůj kalendář pomocí řešení pro správu kalendáře od Doodle. Dále si vyber preferované časové pásmo. Poté postupuj podle níže uvedených kroků a naplánuj si svou první schůzku.
Krok 1: Na úvodní stránce nebo stránce s přehledem v Doodle klikni na tlačítko ve tvaru rámečku se znaménkem plus v pravém horním rohu obrazovky s nápisem „Vytvořit +“. Kliknutím na toto tlačítko se dostaneš na stránku se třemi možnostmi: „Vytvořit skupinovou anketu“, „Vytvořit 1:1“ a „Vytvořit rezervační stránku“.
V tomto příkladu ti ukážeme, jak používat funkci „Vytvořit skupinovou anketu“
Krok 2: Klikni na tlačítko „Create Group Poll“. Kliknutím na toto tlačítko se dostaneš na stránku s poli, do kterých vyplníš název schůzky, její popis, místo konání, zadáš její trvání a vybereš preferované termíny a časy.
Krok 3: Po nastavení preferencí klikni na tlačítko „Create invite and continue“ v dolní části obrazovky.
Krok 4: Tím se automaticky vytvoří pozvánka k anketě, ze které si můžeš zkopírovat odkaz a poslat ho všem očekávaným účastníkům, aby hlasovali o své dostupnosti a určili preferovaný čas schůzky. Případně můžeš nechat Doodle, aby pozvánku rozeslal za tebe.
Poznámka: Software Doodle pro plánování schůzek můžeš použít kliknutím na tlačítko „Vytvořit rezervační stránku“ v kroku 1. Tím se dostaneš na stránku, kde ti Doodle s přístupem k tvému kalendáři a osobnímu rozvrhu pomůže vytvořit odkaz pro rezervaci, který můžeš sdílet s těmi, kdo si s tebou chtějí domluvit schůzku.
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