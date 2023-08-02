Všechny schůzky online: kalendář Doodle
Pro mnoho uživatelů internetu je již dlouho běžné domlouvat si schůzky online. K dispozici jsou nyní kalendářové programy i bezplatné online kalendáře. Funkce se však liší v závislosti na poskytovateli.
Pokud jsi někdy pracoval s několika online kalendáři, pravděpodobně bys uvítal program, který by všechny tyto varianty spojil dohromady. S Doodle můžeš vytvářet záznamy v online kalendáři, propojit nejoblíbenější internetové kalendáře a zároveň využívat funkce pro sjednávání schůzek i hlasování.
Doodle zjednodušuje propojení tvého kalendáře se službami Google, iCloud, Outlook a iCal. Stačí pár kliknutí a všechny tvé schůzky máš v jednom kalendáři – pohodlně a vždy dostupné online.
Jak funguje online kalendář Doodle?
Abys mohl používat online kalendář Doodle, potřebuješ bezplatný účet. Jeho založení ti zabere jen chvilku, protože Doodle vyžaduje pouze e-mailovou adresu.
Jakmile si vytvoříš účet, přejdi do nastavení a propoj svůj oblíbený kalendář. Doodle se propojuje s Google Calendar, Apple Calendar a Outlookem.
Na svém ovládacím panelu klikni na „Create a Booking Page“, vyplň své údaje a hotovo. Tvá rezervační stránka je připravena ke sdílení s potenciálními klienty nebo s kýmkoli, s kým se chceš setkat.
Díky rezervační stránce si s tebou mohou snadno domluvit schůzku. Stačí jim poslat odkaz a oni si mohou schůzku zarezervovat během několika vteřin.
Integrace kalendáře z a do Doodle
Propojení tvých online kalendářů s Doodle je velmi snadné a zcela zdarma.
Podle toho, ke kterému online kalendáři se chceš připojit, stačí postupovat podle krátkých pokynů Doodle. Po přenosu máš všechny schůzky na jednom místě.
Nyní můžeš také zadávat žádosti o schůzky online přímo v kalendáři, aniž bys musel přepínat mezi Doodle a jinými stránkami.
Pokud chceš synchronizovat schůzky z Doodle s jiným internetovým kalendářem, stačí si obsah stáhnout jako soubor ICS.
Standardizovaný formát dat je rozpoznáván běžnými kalendářovými systémy a umožňuje bezproblémový přenos schůzek. Zobrazení ve formátu iCalendar si můžeš předplatit v aplikacích iCal, Live nebo Yahoo.
Související obsah
- Plánování
Domlouvej schůzky kdekoli s aplikací Doodle pro plánováníDoba čtení: 2 min1 8, 2023
- Trendy
Doodle přidává funkci „reset admin link“, která ti pomůže spravovat anketuDoba čtení: 1 min22 11, 2021
- Trendy
Jak být produktivní při práci na dálkuDoba čtení: 4 min22 11, 2021