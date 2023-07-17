Co je to schůzka o dalších krocích?
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Jaké jsou „další kroky“?
Měli jste produktivní schůzku a dosáhli jste významného pokroku, ale co teď? Další kroky, které podniknete, jsou důležité. Pokud je nedotáhnete do konce produktivním způsobem, pravděpodobně se vám nepodaří navázat na dynamiku, kterou jste získali díky skvělé schůzce.
První věc, kterou bys měl vždy udělat po schůzce, je poslat shrnutí. To by mělo obsahovat souhrn všeho, co se projednávalo, a kdo má na starosti konkrétní úkoly. Jasně uveď, co je třeba udělat a co očekáváš jako výsledek. V případě potřeby stanov termín a pravidelně kontroluj, zda vše probíhá podle plánu.
Měli byste také zaktualizovat všechny nástroje pro sledování, které používáte, abyste se ujistili, že jsou všichni na stejné vlně – ať už se schůzky zúčastnili, nebo ne. Vedení společnosti možná bude chtít získat rychlý přehled o tom, co se ve vašem týmu děje, a aktuální sledovací nástroje (jako JIRA nebo Asana) jim to mohou snadno usnadnit.
Co je to schůzka „dalšího kroku“?
Ať už pracuješ na delším projektu nebo jen na běžných čtvrtletních úkolech, pravidelné kontroly jsou klíčové pro to, abys zůstal na správné cestě. Po produktivní schůzce a s trochou elánu v záloze bys měl naplánovat další setkání.
Začni tím, že najdeš termín, který vyhovuje lidem, které tam potřebuješ. Nástroj Skupinová anketa od Doodle je skvělý způsob, jak rychle oslovit velký počet lidí a najít nejlepší termín pro setkání.
Jakmile máš něco naplánované, ozvi se lidem, kteří měli po tvém posledním setkání nějaké úkoly. Zjisti, jestli splnili, co měli, jestli mají nějaké překážky, a obecně si udělej přehled o tom, jak jsou na tom. Na základě toho pak můžeš sestavit program schůzky a poslat ho všem e-mailem s dostatečným předstihem před schůzkou.
Je také dobré požádat účastníky o zpětnou vazbu ještě předtím, než se znovu sejdete. Zjisti, co se lidem na tvém formátu líbilo a co ne. Uprav plán podle toho, abys ze schůzky vytěžil co nejvíc.
Jak naplánovat schůzku ohledně dalších kroků
Pravidelné schůzky mohou skutečně pomoci posunout projekt vpřed, ale najít čas, kdy se sejdou všichni kolegové, je náročné. Doodle to usnadňuje.
S skupinová anketa můžeš zapsat svou další schůzku do diářů všech účastníků ještě předtím, než opustíš zasedací místnost. Stačí vybrat časové rozmezí, kdy máš volno, a poslat ho lidem, které potřebuješ. Oni se rozhodnou, co jim vyhovuje, a ty budeš mít termín schůzky.
Pokud chceš plánování posunout ještě dál, Doodle Professional ti umožní zbavit se reklam, nastavit termíny a posílat připomenutí, kdy se scházíte.
S Doodle je snadné i pořádání online schůzek. Můžeš přidat svůj oblíbený nástroj pro videokonference a jeho odkazy se automaticky přidají do všech pozvánek, které odešleš. Ideální řešení pro dobu, kdy mnoho z nás pracuje na dálku nebo v hybridním režimu.
Doodle ti usnadní pravidelné schůzky a plánování dalších kroků. Už žádné e-mailové ping-pongy, jen více volného času na důležité věci. Vyzkoušej to ještě dnes zdarma.
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