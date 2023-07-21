Co je to měsíční schůzka?
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Co je to měsíční schůzka?
Měsíční schůzky mohou zahrnovat nejrůznější témata, jako je například projednání pokroku, sjednocení celého týmu za účelem dosažení lepších výsledků a mnoho dalšího. Tyto schůzky jsou skvělým způsobem, jak zajistit tok informací a nápadů ve vaší společnosti.
Zde si můžeš vytvořit prostor, kde se členové tvého týmu budou cítit vyslyšeni, kde budeš sdílet fakta a čísla a plánovat budoucnost. Měsíční schůzky mohou každému členovi týmu pomoci cítit se plný energie, motivovaný a hrdý na své úspěchy z minulého měsíce.
Nemusí to však být jen pro pracovní účely. Pravidelné setkávání s přáteli a rodinou je skvělý způsob, jak se ujistit, že se mají dobře, a zároveň to prospívá i tvému duševnímu zdraví.
Jak naplánovat schůzku
Nejprve si promysli, proč se scházíte, a připrav si seznam rolí. Tím zajistíš přehlednost a celkovou strukturu plánovaného setkání. Účastníkům můžeš také přidělit role, aby celý proces proběhl hladce. Vytvoř program, podle kterého se budete řídit, abyste se drželi klíčových témat.
Jakmile se všichni sejdou, rozhodni se, kdo bude schůzi vést, pokud to nebudeš ty. Ujisti se, že má k dispozici program, drž se ho a dej každému šanci promluvit. Je důležité vyslechnout všechny názory v místnosti. Pokud navíc existují oblasti, ve kterých bude vést někdo jiný, například vedoucí oddělení, který má k danému tématu hlubší přehled, ujisti se, že o tom předsedající ví.
Někdy může být užitečné začít něčím, co prolomí ledy, nebo něčím, co pomůže všem se uvolnit. I pouhých pár minut na povídání a výměnu novinek s kolegy může lidem pomoci cítit se při přispívání pohodlněji – zejména pokud jde o velké setkání.
Ujisti se, že je program seřazen podle priority, aby nic důležitého neuniklo. Začni od začátku a postupuj dál. Pokud se ti zdá, že něco zabere příliš času, navrhni přesunout to na další schůzku, kde se to bude moci projednat podrobněji.
Na závěr schůzky si poznamenej případné následné kroky nebo úkoly a domluv si jejich projednání s příslušnými osobami.
Po schůzce požádej o zpětnou vazbu, abys mohl neustále vylepšovat strukturu svých měsíčních schůzek a vytěžit z nich maximum.
Můžeš také vyhradit prostor pro diskusi o případných novinkách, například o směru, kterým se ubíráte (nejlepší je začít pozitivně – jsme rádi, že jsme toho zatím dosáhli tolik, ale je ještě co zlepšovat).
Jak plánujete měsíční schůzku?
Ať už jde o práci nebo zábavu, dát dohromady lidi na schůzku jednou za měsíc není žádná maličkost. Proto máš Doodle.
Naše skupinová anketa ti během několika minut poskytne odpověď na to, kdy mají lidé čas. Stačí vybrat časové rozmezí a poslat ho svým hostům. Oni se rozhodnou, co jim vyhovuje, a ty budeš mít termín schůzky.
Doodle Professional ti navíc umožňuje posunout plánování na vyšší úroveň. Přidej do pozvánek na schůzky své vlastní logo, zbav se reklam a nastav termíny, do kdy mají lidé odpovědět. Navíc můžeš vytvářet neomezený počet rezervační stránky – což je účinný způsob, jak mít svůj rozvrh pod kontrolou.
Pokud se scházíte virtuálně, přidej svůj oblíbený nástroj pro videokonference a Doodle automaticky přidá odkazy do všech pozvánek, které odešleš.
Doodle ti usnadní pořádání měsíčních schůzek – bez ohledu na to, kolik lidí se jich zúčastní. Žádné e-mailové přeposílání, žádný stres, jen více volného času, abys se mohl soustředit na důležitější věci. Vyzkoušej si to ještě dnes zdarma.
Související obsah
- Plánování
Domlouvej schůzky kdekoli s aplikací Doodle pro plánováníDoba čtení: 2 min1 8, 2023
- Trendy
Doodle přidává funkci „reset admin link“, která ti pomůže spravovat anketuDoba čtení: 1 min22 11, 2021
- Trendy
Jak být produktivní při práci na dálkuDoba čtení: 4 min22 11, 2021