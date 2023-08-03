Kdybys mluvil s někým z počátku 2000. let o pracovních postupech, je téměř jisté, že by se ti vysmál, kdybys řekl, že většinu kancelářské práce lze vykonávat na dálku. Je to však pravda. COVID tento proces možná urychlil, ale mnoho firem už na této cestě bylo.
The sčítání lidu v USA z roku 2010 ukázalo, že přibližně 9,5 procenta lidí pracovalo na dálku. V roce 2020 se tento podíl zvýšil na přibližně 44 procent – což představuje nárůst o téměř 364 procent. Vzhledem k tomu, že z domova pracuje mnohem více lidí, firmy přizpůsobily své postupy této situaci. Ale co zaměstnanci? Jak přejít z kanceláře na práci na dálku a zachovat si produktivitu? Pojďme to zjistit.
Výhody práce na dálku
Práce na dálku je už několik let na vzestupu a není těžké pochopit proč. Pokud se ti podaří ji správně zorganizovat, může to být zásadní změna k lepšímu jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele.
Už samotná flexibilita dokáže zázraky, pokud jde o zvýšení spokojenosti zaměstnanců. Práce z domova umožňuje tvým zaměstnancům sestavovat si vlastní rozvrhy a pracovat tak, jak chtějí – pokud si najdou čas na schůzky s kolegy a klienty podle potřeby. To znamená, že mohou pracovat v době, kdy jsou nejproduktivnější, ať už je to brzy ráno nebo pozdě v noci.
Znamená to také, že se mohou věnovat osobním záležitostem, jakmile se naskytnou, aniž by se museli starat o to, že si vezmou volno. Například grafický designér na volné noze může ráno pracovat z domova, během dne vyřídit pár pochůzek a pak večer, až děti usnou, znovu pracovat. Může si udělat čas na setkávat se s klienty mezi jinými činnostmi.
Když už mluvíme o flexibilitě, nemůžeme opomenout skutečnost, že práce z domova obecně zlepšuje rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. V průzkumu společnosti FlexJobsuvedlo 73 procent lidí, že práce na dálku jim umožňuje lépe skloubit práci s osobními závazky.
Když mohou vaši zaměstnanci pracovat z domova, ušetří si čas a stres spojený s dojížděním. Také nejsou neustále rozptylováni méně důležitými věcmi, což znamená, že důležité úkoly zvládnou rychleji. Díky tomu mají více času na rodinu a přátele, na své koníčky a vyhnout se vyhoření a pečovat o své fyzické i duševní zdraví.
Je to skvělé i pro tebe jako zaměstnavatele. Bez nutnosti mít velkou kancelář v centru města můžeš snížit náklady. Obvykle také platí, že lidé pracující z domova se přihlašují dříve, zůstávají déle a se hlásí častěji. Díky tomu mohou být projekty dokončeny rychleji a v vyšší kvalitě, protože vaši zaměstnanci na konci dne nespěchají ven, aby si vyřídili osobní záležitosti.
Výzvy práce na dálku
Mluvili jsme o výhodách, takže musíme být spravedliví a zvážit, jaké výzvy to může přinést.
Jednou z největších obtíží, s nimiž se pravděpodobně setkáš, je schopnost naplánovat produktivní schůzky. Když jsou všichni na různých místech, může být těžké zajistit, aby se všichni plně zapojili. Lidé budou neustále rozptylováni, budou si skákat do řeči a odpovídat na zprávy, které se objeví od jiných kolegů, kteří se schůzky neúčastní.
Spoléháš se také na to, že zaměstnanci mají doma dobré technické vybavení. Nejde jen o pracovní vybavení, jako je notebook, které jim poskytuješ, ale také o spolehlivé připojení k internetu a znalost nástrojů, jako jsou virtuální tabule, aby efektivní spolupráci.
I když se ti to všechno podaří, vždy existuje větší riziko nedorozumění. Když jsou všichni na různých místech, může být těžké zajistit, všichni jsou na stejné vlně.
Jak být co nejproduktivnější
Jak zvážit klady a zápory a zajistit, aby ty i tvůj tým při práci na dálku dosáhli maximální produktivity?
Nejprve si zajisti, abys měl nastavený pravidelný režim. Když přecházíš z kanceláře na práci z domova, můžeš se snadno nechat rozptýlit. Nenech se zlákat tím, že bys celý den jen ležel na gauči. Místo toho si vytvoř plán, který ti pomůže zůstat soustředěný a plnit úkoly. Například si stanovte čas začátku a konce pracovního dne a důsledně se ho držte.
Snaž se co nejvíce vyhýbat práci z pohovky nebo dokonce z postele. Vytvoř si vyhrazený pracovní prostor, který ti pomůže vyhnout se rozptýlení. Například si zřiď domácí kancelář s psacím stolem, židlí a všemi nástroji, které k práci potřebuješ. Nemusí to být samostatná místnost, pokud na to nemáš prostor, ale ujisti se, že je to místo, kde má tvoje práce přednost. Mělo by ti to také umožnit plánovat schůzky a vést je bez přerušování.
Využij technologie na maximum. Existuje spousta nástrojů a aplikací, které ti pomohou zůstat produktivní při práci na dálku. Například pomocí Doodle je skvělý způsob, jak organizovat schůzky na dálku s kolegy, protože se nativně integruje s nástroji pro videokonference. Snaž se příliš nelpět na způsobu, jakým jsi věci dělal v kanceláři. Teď pracuješ z domova, takže tvůj způsob práce bude jiný.
Jak se orientovat ve vzdálených schůzkách
S vzdálené schůzky pravděpodobně představují největší překážku při práci na dálku, podívejme se, jak můžeš toto riziko zmírnit a být produktivnější.
Příprava je klíčová. To platí pro většinu věcí v životě, ale pokud jde o schůzky, zejména ty na dálku, je to naprosto zásadní. Určitě si ve svém denním rozvrhu vyhraď čas na naplánovat si vše předem a přemýšlet o schůzkách, které máš, o tom, jaké informace pro ně potřebuješ a jakou přípravu je třeba udělat.
Snaž se zůstat aktivní a povzbuzuj k tomu i ostatní účastníky schůzky. V vzdálené schůzce je ještě větší, že se člověk jen pohodlně usadí a nechá mluvit ostatní. To k produktivní schůzky. Místo toho se ptejte, zapojujte se do konverzace a soustřeďte se na daný úkol.
Zajisti si následné úkoly. Je nepravděpodobné, že bys odešel ze schůzky, aniž bys je musel v nějaké formě vyřídit. Nezapomeň si poznamenat vše, co vyžaduje podrobnější vysvětlení, nebo úkoly, které ti byly přiděleny.
Práce na dálku nemusí znamenat, že jsi méně produktivní. Uvědom si, že budeš pracovat jinak, plánuj dopředu a pravidelně se spojuj se svým týmem , abys měl jistotu, že je vše v pořádku. Větší flexibilita pro tebe i tvůj tým by měla přinést skvělé výsledky.
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