Mindfulness je jednou z nejjednodušších a nejúčinnějších metod ke snížení a zvládání stresu souvisejícího s prací. A je to strategie, ke které se uchyluje stále více firem, a to s povzbudivými výsledky. Flexibilní praxe založená na meditaci, mindfulness je „stav aktivní, otevřené pozornosti zaměřené na přítomnost. Když jsme v přítomnosti, pečlivě pozorujeme své myšlenky a pocity, aniž bychom je hodnotili jako dobré či špatné“. V podstatě být v přítomnosti znamená mít ve zvyku vnímat své vlastní emoce a vnitřní monolog, stejně jako své okolí.
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Mezi výhod praktikování všímavosti v práci patří zvýšená koncentrace a kreativita, lepší komunikace na pracovišti a větší pohoda zaměstnanců. Zní to docela dobře, že? Pokud máš zájem vyzkoušet techniky všímavosti na svém pracovišti, ale nevíš, kde začít, připravili jsme pro tebe několik jednoduchých způsobů, jak začlenit všímavost do svého pracovního dne.
Osvoj si základy
Nejprve si osvoj základní techniky všímavosti. Začni tím, že se zhluboka nadechni a vydechni. Potom: „Když tvá mysl bloudí, všimni si, kam směřuje (např. k povinnostem, k nepříjemnému rozhovoru atd.), a pak svou pozornost znovu zaměř na dech. Neodporuj přirozené tendenci své mysli bloudit, ale naučte ji vracet se do přítomnosti. Tím, že se soustředíte na své tělo a vnímáte, jak se cítíte, se také zorientujete v okamžiku, který právě prožíváte.“ Myšlenka spočívá v tom, že soustředění a pozornost, které si během cvičení všímavosti pěstujete, by se postupem času měly promítnout i do dalších oblastí vaší práce a života. Naučit se vracet svou pozornost do přítomného okamžiku vám může zabránit v tom, abyste uvízli v paniku vyvolávajících a neproduktivních myšlenkových vzorcích. Zaujalo vás to? Proč to nezkusit?
Jakmile si osvojíš základní techniku, můžeš ji začít uplatňovat v pracovním kontextu.
Nenech se pohltit svou doručenou poštou
I když svůj pracovní den začneš dvouminutovou meditací všímavosti u svého stolu, existuje jedna ranní činnost, která ti téměř zaručeně naruší pocit klidu a soustředění: kontrola e-mailů. Pouhá představa přeplněné doručené pošty může vyvolat okamžitou úzkost. Navíc neustálé kontrolování a odpovídání na zprávy téměř znemožňuje dokončit úkoly, které vyžadují hlubokou a soustředěnou pozornost. Zkus kontrolovat e-maily pouze v pevně stanovených časech – optimální jsou třikrát denně – a využijte techniky všímavosti k potlačení nutkání neustále aktualizovat doručenou poštu. Pokaždé, když se automaticky chystáte zkontrolovat e-maily, zkuste si tento impuls uvědomit a nechte ho pominout.
Vyzkoušej schůzky s plnou pozorností
Představ si, o kolik produktivnější – a samozřejmě i méně stresující – by mohly být tvé schůzky, kdyby všichni pozvaní byli plně přítomni a aktivně se soustředili na dané téma. Už jsme se s vámi podělili o několik tipů, jak zajistit, aby se všichni na vašich schůzkách zapojili, například zkrácením seznamu pozvaných, ale začlenění technik všímavosti by mohlo vaše schůzky posunout na ještě vyšší úroveň! Zkus své schůzky zahájit skupinového zhodnocení. Na začátku schůzky zkuste požádat každého účastníka, aby upřímně zhodnotil, jak „přítomný“ je – soustředí se plně na schůzku? Nebo se v duchu stále zabývá e-mailem, který právě obdržel? Dej všem pár minut na to, aby udělali, co potřebují, aby se mohli plně soustředit na schůzku, ať už jde o rychlou odpověď na otázku, pár protahovacích cviků nebo prostě jen krátké dechové cvičení.
Naslouchej svému tělu
Mindfulness není jen o tom, abys se mentálně zorientoval – jde také o to, abys věnoval pozornost fyzickým potřebám svého těla a promyšleně na ně reagoval. Bolí tě oči? Bolí tě hlava? Nepřetržitě nezírej na obrazovku počítače – přejdi k práci na papíře nebo si jdi popovídat s kolegou osobně, místo abys si vyměňoval e-maily. Máš hlad nebo žízeň? Udělej si přestávku na zdravou svačinu nebo sklenici vody. Cítíš se unavený a bez energie? Nesnaž se to překonat! Udělej si regenerační přestávku: jděte na čerstvý vzduch, přečtěte si knihu, udělejte cokoli, co potřebujete, abyste si dobili baterky.
Pomalu a jistě vyhrává závod
Myslíme si, že to jsou všechno docela dobré tipy (i když to říkáme sami o sobě). Ale nenech se odradit, pokud je nedokážeš zvládnout všechny najednou. Jistě, jednoho dne možná dosáhneš takové úrovně zenu, kdy nikdy nepropadneš panice, když ráno otevřeš doručenou poštu, a ani tě nenapadne kontrolovat pracovní e-maily po skončení pracovní doby – ale prozatím to zkus brát pomalu. Vyber si jednu techniku všímavosti, která vyhovuje tvým potřebám, a postupně se propracuj k osvojení dalších. Brzy budete umět potlačit rušivé vlivy a zastavit stresující myšlenkové vzorce hned v zárodku jako profesionál!
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Autor: Jessica Miller
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