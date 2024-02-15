Co jsou ankety na Instagramu?
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Pokud jde o sociální sítě, zapojení uživatelů je klíčové. Instagram je přední sociální platforma, která uživatelům nabízí mnoho způsobů interakce. Aplikaci spustili v říjnu 2010 Kevin Systrom a Mike Krieger. Jedná se o bezplatnou aplikaci, která uživatelům umožňuje sdílet fotografie a videa v různých formátech.
Instagram se stal okamžitým hitem a již za dva měsíce po svém spuštění získal přes 1 milion uživatelů. Od té doby Instagram rozšířil svůj globální dosah a zavedl nové funkce, jako jsou Instagram Stories, Instagram for Business a Instagram Polls.
Co jsou ankety na Instagramu?
Instagram spustil v roce 2017 ankety na Instagramu, aby zvýšil zapojení uživatelů v aplikaci, a to nejprve prostřednictvím nálepek s anketami. Tyto ankety nabízejí kreativní způsob, jak komunikovat s followery, shromažďovat názory a podněcovat konverzace přímo v rámci Instagram Stories.
V roce 2023 začal Instagram v některých lokalitách testovat nové možnosti tím, že uživatelům umožnil vytvářet ankety v komentářích a chatech, čímž rozšířil možnosti interakce.
Jak vytvořit anketu na Instagramu
Vytvoření ankety na Instagramu je jednoduché a s minimálním úsilím výrazně zvyšuje zapojení uživatelů. Postup je následující:
Otevři aplikaci Instagram, přejeď prstem doprava nebo klepni na svou profilovou fotku a vytvoř nový příběh. Pořiď nebo nahraj obsah, který chceš sdílet.
Klepni na ikonu nálepky a vyber nálepku „Poll“.
Zadej svou otázku a uprav možnosti ankety.
Umísti nálepku s anketou na příspěvek a sdílej ho.
Jsou ankety na Instagramu anonymní?
Mezi uživateli Instagramu se často objevuje otázka, zda jsou tyto ankety anonymní. Odpověď zní: ne; autor ankety vidí, jak každý účastník hlasoval, což přispívá k větší transparentnosti a osobnější interakci mezi majitelem účtu a jeho publikem.
Vzhledem k tomu, že tvůrci mohou vidět, kdo hlasoval v jejich anketě na Instagramu, získají přehled o tom, kdo hlasoval a jakou možnost si vybral. Tato funkce je proto neocenitelná pro firmy a influencery, kteří chtějí lépe porozumět preferencím svého publika.
Má Instagram Live ankety?
Ačkoli je Instagram Live oblíbenou funkcí pro interakci v reálném čase, v současné době nepodporuje ankety přímo v rámci živého videa. Uživatelé však často využívají živé přenosy k diskusi o výsledcích anket sdílených ve stories, čímž posilují interakci.
A co Doodle?
Zatímco ankety na Instagramu jsou skvělým nástrojem pro rychlou a neformální interakci, Doodle nabízí robustní řešení pro plánování schůzek a akcí.
Doodle je bezplatný nástroj pro plánování , který eliminuje zdlouhavé dohadování, které často doprovází domlouvání schůzek. Ať už jde o organizaci obchodní schůzky, skupinové studium nebo společenské setkání, díky Doodle skupinové ankety tento proces zjednoduší.
Uživatelé mohou vytvářet ankety, ve kterých navrhnou několik časových možností, a účastníci mohou hlasovat o své dostupnosti, což usnadňuje nalezení termínu, který vyhovuje všem. Krása Doodle spočívá v jeho schopnosti zvládnout skupiny jakékoli velikosti a zajistit, že nikdo nezůstane mimo.
Používání Doodle s Instagramem
Teď by se někdo mohl zeptat: „Proč bych měl používat Doodle, když Instagram už má ankety?“ Ankety na Instagramu jsou sice skvělé pro okamžitou zpětnou vazbu na neformální otázky, ale postrádají funkce potřebné pro organizaci akcí nebo schůzek, zejména pokud jde o větší skupiny nebo profesionální prostředí.
Používání Doodle s Instagramem je dobrá volba. Jakmile organizátor vytvoří skupinovou anketu, sdílení odkazu na anketu Doodle na Instagramu může být přínosné hned ze tří důvodů:
Formální popis: Doodle nabízí strukturovaný způsob navrhování termínů a časů, díky čemuž je ideální pro oficiální akce nebo schůzky.
Všestrannost: S Doodle nejsou uživatelé omezeni na binární volby, jaké nabízejí ankety na Instagramu. Organizátoři mohou vytvořit více časových intervalů a dokonce povolit anonymní hlasování, čímž vyhoví profesionálním preferencím.
Inkluzivita: Schopnost Doodle přizpůsobit se jakékoli velikosti skupiny zajišťuje, že je zohledněn názor každého, díky čemuž je plánování demokratické a efektivní.
Díky propojení Doodle s Instagramem mohou tvůrci a organizátoři využít vizuální a poutavý charakter Instagramu k nasměrování sledujících na své ankety v Doodle. Ať už jde o obchodní schůzku, komunitní akci nebo seminář ve velkém měřítku, sdílení odkazu na anketu v Doodle v příbězích nebo příspěvcích na Instagramu může usnadnit proces plánování.
Ankety na Instagramu a Doodle nabízejí vzájemně se doplňující výhody pro zapojení publika a organizaci akcí či schůzek. Zatímco ankety na Instagramu vynikají v rychlých a poutavých interakcích, Doodle poskytuje strukturu a flexibilitu pro efektivní plánování. Pochopením silných stránek každého z těchto nástrojů lze maximalizovat jejich zapojení a efektivitu jak v osobním, tak v profesním prostředí.
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