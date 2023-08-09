Jak synchronizovat kalendář Microsoft Teams s Google Calendar?
Pokud používáš jak Microsoft Teams, tak Google Calendar, jejich synchronizace ti může ušetřit čas a zefektivnit plánování. Zde je podrobný návod od Doodle, jak synchronizovat kalendář Microsoft Teams s Google Calendar.
Přihlas se do Microsoft Teams
Nejprve se přihlas ke svému účtu Microsoft Teams. Otevři svůj kalendář a klikni na záložku „Calendar“ v levém postranním panelu, čímž otevřeš svůj kalendář Microsoft Teams.
Získej URL kalendáře
V pravém horním rohu kalendáře Microsoft Teams klikni na tři tečky (...) a vyber „Settings.“. V sekci „Synchronizace kalendáře“ najdeš URL kalendáře. Zkopíruj tuto URL do schránky.
Otevřít Google Calendar
Nyní otevři svůj Google Calendar v nové záložce nebo okně.
Chceš-li přidat nový kalendář, najdi v levém postranním panelu sekci „Ostatní kalendáře“. Klikni na ikonu „+“ vedle ní a vyber „From URL.“.
Vlož zkopírovanou URL adresu kalendáře z Microsoft Teams do příslušného pole a klikni na „Add Calendar.“
Google Calendar se pokusí synchronizovat s tvým kalendářem v Microsoft Teams pomocí zadané URL adresy. Může to chvíli trvat. Jakmile bude synchronizace dokončena, události z tvého kalendáře v Microsoft Teams se zobrazí v tvém Google Calendaru.
Upravit nastavení
Nastavení zobrazení svého synchronizovaného kalendáře můžeš upravit v Google Calendar. Klikni na tři tečky vedle nově přidaného kalendáře a vyber možnost „Calendar settings.“
Provedením těchto kroků jsi úspěšně synchronizoval svůj kalendář Microsoft Teams s Google Calendar. Nyní můžeš pohodlně prohlížet a spravovat své schůzky a termíny z kterékoli z těchto platforem.
Synchronizace kalendářů je spolehlivé řešení – ale pokud při každé schůzce propojuješ Microsoft a Google Calendar, toto tření ti obvykle něco naznačuje. Tady jsou 3 momenty, kdy ti tvůj kalendářový nástroj přestane stačita jak vypadá koordinace napříč ekosystémy nad rámec pouhé synchronizace.
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