Jak nastavit rezervační stránky pro přijímání klientů
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Pokud ti přijímání nových klientů připadá chaotické, nejsi v tom sám. Mezi neustálou e-mailovou korespondencí, neúčasti na schůzkách a nejasnými očekáváními je snadné ztratit čas a energii ještě předtím, než se s klientem vůbec setkáš.
Proto je tvůj proces přijímání účastníků důležitý a proto ti rezervační stránka za tebe odvedou tu nejtěžší práci.
S Doodle trvá vytvoření přehledné, na míru přizpůsobené a užitečné rezervační stránky pro nové klienty jen pár minut. Je to jednoduché, intuitivní a funguje to i bez placeného předplatného – takže můžeš začít budovat skvělý první dojem bez zbytečných nákladů.
Zde je návod, jak vytvořit proces registrace, který bude profesionální, efektivní a snadný pro všechny.
1. Ať je tvůj první kontakt co nejpříjemnější
Noví klienti jsou často nervózní nebo nejistí. Zmatečný proces plánování jim v tom rozhodně nepomůže. Tvá rezervační stránka je jejich první kontakt s tebou – tak ať proběhne hladce.
Promyšleně nastavená stránka signalizuje:
Jsi organizovaný
Vážíš si jejich času
Spolupráce s tebou je snadná
S Doodle nepotřebuješ žádné technické dovednosti ani spoustu nástrojů. Jeden jednoduchý odkaz nahradí dlouhé e-mailové řetězce a změny termínů na poslední chvíli – a vám oběma tak od samého začátku zajistí klid na duši.
2. Vytvoř si speciální rezervační stránku pro nové klienty
Neposílej nové klienty na svou stránku s obecnou nabídkou. Místo toho si vytvoř rezervační stránku určenou výhradně pro přijímání nových klientů. To ti pomůže řídit očekávání a přizpůsobit průběh lidem, kteří se s tebou setkávají poprvé.
Jak to nastavit:
Přejdi na svůj panel Doodle a vytvoř rezervační stránka
Pojmenuj relaci něčím přívětivým, jako třeba „Úvodní hovor“, „Uvítací hovor“ nebo „Úvodní konzultace“
Zvol si krátkou dobu trvání ankety, 15 nebo 30 minut je ideální
Použij popis relace popis , abys jim dal vědět, co mohou očekávat: „Toto je krátká úvodní relace, během které se navzájem poznáme a zjistíme, zda se k sobě hodíme pro spolupráci.“
Tím se nastaví správný tón a odstraní nejistota ještě předtím, než hovor vůbec začne.
3. Zadej svou dostupnost a chraň si svůj čas
Nemusíš otevírat celý svůj kalendář. Omez si, kdy a jak často přijímáš vstupní hovory, abys zůstal soustředěný a plný energie.
V nastavení tvé rezervační stránky:
Nastav si časová okna dostupnosti právě pro tyto relace (např. pondělní a středeční dopoledne)
Přidat mez před a po – abys měl čas na přípravu, odpočinek nebo si mohl dělat poznámky
Použij omezení k omezení počtu dotazníků, které lze vyplnit denně nebo týdně
S Doodle je snadné sestavit rozvrh, který ti vyhovuje a zapadá do tvého života.
4. Přizpůsob si svou rezervační stránku, abys budoval důvěru
Tvá rezervační stránka by měla odrážet, kdo jsi a co nabízíš. Díky prémiovým možnostem přizpůsobení v Doodle si můžeš stránku skutečně přizpůsobit podle svých představ, což pomůže klientům cítit se sebejistě ještě předtím, než s tebou vůbec promluví.
Přizpůsobení:
Tvé logo nebo profilová fotka
Tvé jméno, pracovní pozicea oblast specializace
Stručný a vřelý popis relace
Tvá barva značky (nebo si prostě vyber něco klidného a profesionálního)
Právě tyto drobné detaily pomáhají tvé stránce vyniknout mezi běžnými nástroji pro plánování schůzek a dávají klientům pocit, s kým se setkávají.
5. Ptej se na správné otázky, ale udržuj lehký tón
Doodle automaticky shromažďuje jméno a e-mail při rezervaci – není třeba se na ně znovu ptát.
Místo toho použij vlastní otázky k získání užitečných informací, například:
„Na co by ses chtěl zaměřit v naší první relaci?“
„Pracoval jsi už někdy s někým v tomto oboru?“
„Je něco, co bys mi chtěl říct, než se setkáme?“
Piš konverzačním stylem a nechte vše na dobrovolné bázi. Tohle není místo pro podrobné lékařské nebo právní formuláře. Prostě jen ukážete, že vám na tom záleží natolik, že jste se připravili.
Tip pro profesionály: Jedna promyšlená otázka může podnítit lepší první rozhovor. Můžeš se například zeptat: „Co potřebuji vědět před naším prvním setkáním, abych ti pomohl cítit se pohodlně?“
6. Synchronizuj svůj kalendář a posílej připomenutí
Jakmile budeš mít nastavenou rezervační stránku, propoj ji se svým stávajícím kalendářem, abys předešel dvojím rezervacím nebo zmatkům.
Doodle podporuje:
Microsoft Outlook
Integrované připomínky pro tebe i klienta
Díky tomu se všichni dostaví včas a s správnými očekáváními. Žádné další kroky nejsou potřeba.
7. Volitelné, ale účinné: Vyber si platbu předem
Pokud si účtuješ poplatky za úvodní hovory – i když jen malou částku – propojení Stripe tvá rezervační stránka ti pomůže snížit počet neúčasti a zajistit závazek účastníků hned od začátku.
Výhody:
Klienti platí až při rezervaci
Vyhneš se připomínkám ohledně faktur
Vážní klienti mají větší šanci dotáhnout věc do konce
To je užitečné zejména pro profesionály, kteří nabízejí koučování, poradenstvínebo terapii, kde je čas cenný a zároveň omezený.
Nech svou rezervační stránku, ať za tebe postará o registraci nových uživatelů
Jakmile je tvá rezervační stránka spuštěna, funguje sama:
Žádné zdlouhavé e-mailové korespondence
Žádné zmatení s kalendářem
Žádné administrativní zátěže
Žádné promarněné příležitosti
Není třeba čekat na potvrzení
Noví klienti získají příjemný a profesionální první dojem. Máš svůj čas pod kontrolou a můžeš soustředit energii na to, na čem záleží nejvíc. Odkaz na svou rezervační stránku můžeš sdílet tam, kde se tvoji klienti již nacházejí, díky čemuž je plánování jednoduché a dostupné.
Skvělá místa, kde můžeš sdílet odkaz na svou rezervační stránku:
Kam to sdílet
Proč to funguje
E-mailový podpis a zpravodaje
Zobrazuje se v každé zprávě – pasivní propagace snadno a rychle
Tvé firemní webové stránky (stránka s kontakty/službami)
Pomáhá návštěvníkům okamžitě jednat, aniž by ti museli posílat e-mail
Profil na LinkedInu nebo Instagramu
Jedním klepnutím promění návštěvnost profilu v rezervace
E-maily pro zapojení nových klientů nebo uvítací dokumenty
Umožňuje novým klientům jasně a snadno učinit další krok
Soukromé zprávy nebo chatovací nástroje (WhatsApp, SMS, Slack)
Ideální pro neformální plánování v rámci probíhajících konverzací
Online komunity nebo fóra
Oslovuje potenciální klienty tam, kde již tráví čas
Nastav si ještě dnes rezervační stránku pro přijímání klientů a nech Doodle postarat se o plánování, abys se mohl soustředit na lidi, na kterých ti záleží.
Související obsah
- Plánování
Domlouvej schůzky kdekoli s aplikací Doodle pro plánováníDoba čtení: 2 min1 8, 2023
- Trendy
Doodle přidává funkci „reset admin link“, která ti pomůže spravovat anketuDoba čtení: 1 min22 11, 2021
- Trendy
Jak být produktivní při práci na dálkuDoba čtení: 4 min22 11, 2021