Jak naplánovat skupinové školení bez zdlouhavého dohadování
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Naplánuj skupinové školení bez zdlouhavé e-mailové korespondence tím, že zmapuješ svůj program, přiřadíš ke každému kroku správný nástroj, nastavíš termíny a automatizuješ připomenutí.
Výzva, před kterou stojí profesionální trenéři
Školení pro skupiny s sebou přináší řadu proměnných. Mezi běžné překážky patří velké skupiny rozptýlené napříč časovými pásmy, omezený počet míst, přípravné sezení, konzultační hodiny, výběr plateb a účastníci, kteří potřebují změnit termín. Snažit se to všechno zvládnout přes e-mail vede k zmatkům, přehlédnutým zprávám a poloprázdným místnostem. Navíc to ubírá čas, který bys mohl věnovat tvorbě obsahu a podpoře účastníků.
Proč je to důležité pro trenéra
Tvůj kalendář je motorem tvého podnikání. Čím více času trávíš plánováním, tím méně času máš na výuku, koučování nebo prodej. Špatné plánování také negativně ovlivňuje zážitek účastníků. Pokud lidé nemohou najít vhodný termín nebo se připojí k nesprávné relaci, klesá jejich spokojenost.
Přehledné plánování zajišťuje včasný začátek, plnou účast, méně neúčasti, lepší přehledy a více prostoru ve tvém týdnu pro soustředěnou práci.
Naplánuj si rozvrh skupiny ještě předtím, než pozveš účastníky
Začni tím, že si naplánuješ strukturu programu, a pak vyber, který nástroj Doodle se postará o jednotlivé části.
Definuj postup
Týden 0: Úvodní webinář + otázky a odpovědi
1.–3. týden: Živé workshopy s omezeným počtem míst
Týdenní: Konzultační hodiny pro malé skupiny nebo individuální schůzky
Poslední týden: Závěrečné prezentace
Zarezervuj si čas s trenérem
Přidej si do kalendáře chráněné tréninkové bloky
Propoj Google Calendar, Outlook Calendar nebo Apple Calendar, aby Doodle skrýval časy, kdy máte napilno
Vyber si pro každý krok ten správný nástroj Doodle
Krok kohorty
Nejlepší nástroj Doodle
Proč
Webinář před zahájením práce
Skupinová anketa
Zobrazí se jednou napříč časovými pásmy
Workshopy s omezeným počtem míst
Přihlašovací listina
Zajišťuje kapacitu a rovnoměrně vyplňuje volná místa
Probíhající konzultační hodiny
Rezervační stránka
Samostatná rezervace + rezervní časy
Kontroly v rámci koučování
1:1
Nabízej jednotlivcům pečlivě vybrané termíny
Capstones
Přihlašovací listina
Spravuje termíny prezentací a volná místa pro publikum
Tip: pojmenuj relace tak, aby byly srozumitelné
Používej přehledné, snadno čitelné vzory:
Kohorta 14, workshop A
Kohorta 14 – Konzultační hodiny – 2. týden
Prezentace závěrečných projektů 14. ročníku
V Doodle Pro můžeš využít popisy schůzek generované umělou inteligencí k přidání cílů, přípravných poznámek a materiálů.
Vyber si nástroj vhodný pro danou školicí situaci
Využij skupinové ankety k zahájení živého hlasování
Cíl: vybrat jeden termín, kterého se může zúčastnit co nejvíce účastníků.
Vytvoř skupinovou anketu s 5–7 možnými termíny
Nastav termín pro zaslání odpovědí
Pošli až 1 000 účastníkům
Zapni automatická připomenutí
Po uzavření hlasování uzamkni konečný čas
Díky tomu odpadá dohadování a honění e-mailů.
Pro workshopy s omezeným počtem míst využij přihlašovací listiny
Cíl: vyplnit možnosti více termínů bez přeplnění.
Přidat všechny termíny workshopů
Nastav maximální počet účastníků na jednu relaci
V případě potřeby skryj podrobnosti o účastnících
Přidej přípravné poznámky a materiály
Sdílej jeden odkaz se všemi účastníky
Účastníci si vyberou termín a Doodle zajistí dodržení kapacity.
Využij rezervační stránku pro pravidelné konzultační hodiny
Cíl: umožnit studentům rezervovat si termíny podle tvého aktuálního kalendáře.
Propoj svůj kalendář, aby se skryly termíny, kdy máte napilno
Nastav si týdenní časové okna pro konzultace
Přidej časové rezervy a limity rezervací
Propoj Zoom, Teams, Meet nebo Webex
V případě potřeby přijímej platby přes Stripe
Jakmile je vše nastaveno, účastníci se přihlásí sami, bez zbytečného dohadování.
Použij 1:1, když chceš předem vybrané termíny
Cíl: nabídnout krátký seznam pečlivě vybraných možností.
Přidej několik vybraných termínů
Nech Doodle postarat se o potvrzení a časová pásma
V případě potřeby využij Stripe pro placené soukromé recenze
Hodí se pro náhradní termíny, cykly zpětné vazby nebo speciální koučovací sezení.
Praktické tipy, jak udržet skupiny na správné cestě
Nastav termíny pro odpovědi u skupinových anket a přihlašovacích listin
Mezi schůzkami si nechávej časovou rezervu (10–15 minut)
Nabídni dopolední a odpolední bloky pro různé časové pásma
Zapni automatická připomenutí (24 hodin + 60 minut předem)
Přidávej materiály přímo do potvrzovacích e-mailů
Omez přístup ke své rezervační stránce na stanovená časová okna
V případě potřeby vyber platbu předem
Posílej pozvánky přímo z Doodle velkým skupinám
Přidej firemní branding, abys v korporátním prostředí vzbudil důvěru
Automatizuj systémy pomocí integrací Zapier
Časté chyby, kterým je třeba se vyhnout
Nabídka příliš mnoha časových možností
Změna nástrojů v průběhu průzkumu
Zapomínání na časová pásma
Přeskočení vyrovnávacích pamětí
Přijímání plateb po rezervaci
Používání nejasných názvů relací
Rozesílání pozvánek na poslední chvíli
Zveřejňování seznamů účastníků ve firemních skupinách
Nástroje a řešení, na které se mohou školitelé spolehnout
Zjisti, kdy je nejlepší čas pro živé vysílání pro velké skupiny.
Přidej více časových slotů s omezeným počtem míst a zamez tak přeplnění.
Umožni studentům, aby si sami rezervovali konzultační hodiny, přidávali časové rezervy, propojovali kalendáře a přijímali platby přes Stripe.
1:1
Nabízej jednotlivcům pečlivě vybrané termíny s automatickými potvrzeními.
Integrace s kalendáři
Zajisti přesné údaje o dostupnosti v aplikacích Google Calendar, Outlook a Apple Calendar.
Videokonference
Automaticky přidej odkazy na Zoom, Teams, Google Meet nebo Cisco Webex.
Funkce Pro a Teams
Popisy generované umělou inteligencí, přizpůsobené značení, skrytí údajů o účastnících, zasílání velkým skupinám a bezpečnost na podnikové úrovni.
Automatizace přes Zapier
Přenášej rezervace do svého CRM, LMS, e-mailového systému nebo Slacku.
Jednoduchý návod, který si můžeš zkopírovat
Před registrací
Vytvoř si plán
Vytvoř úvodní skupinovou anketu
Připrav si přihlašovací listiny pro workshopy
Během registrace
Odeslat skupinovou anketu s termínem pro odpověď
Sdílej odkaz na přihlašovací listinu
Otevřené konzultační hodiny přes rezervační stránku
Po potvrzení
Zarezervuj si čas zahájení
Zapni připomenutí
Přidat materiály s popisy generovanými umělou inteligencí
Během doručování
Sledování přihlašovacích listin
Použití 1:1 pro náhradní termíny
Automatická synchronizace odkazů na videa a kalendářů
Po skončení kohorty
Použij přihlašovací listinu jako textový průzkum
Export údajů o účasti
Aktualizuj šablony pro další skupinu
Příklady z praxe ze scénářů pro školitele
Podpora firemního prodeje ve třech regionech
Zahájení pomocí skupinové ankety
Týdenní workshopy prostřednictvím přihlašovacích listin
Koučování manažerů prostřednictvím rezervační stránky
Platby jsou volitelné, pokud neprovozuješ veřejné kohorty
Akademie koučování s placenými soukromými sezeními
Workshopy prostřednictvím přihlašovací listiny
45minutové soukromé koučování přes rezervační stránku + Stripe
Odkazy 1:1 pro náhradní termíny
Školitel pro zaškolování klientů do používání softwaru
Úvodní hovory přes rezervační stránku
Workshopy založené na rolích prostřednictvím přihlašovací listiny
Capstones se skrytými údaji o účastnících
Hlavní body
Zmapuj si svou skupinu včas
Využij skupinové ankety, přihlašovací listiny, rezervační stránku a individuální ankety podle potřeby
Automatizuj připomínky a termíny
Přidej mezery a jasné názvy
Propoj kalendáře a nástroje pro videohovory
Při omezeném počtu míst přijímej platby přes Stripe
Začni s lepším plánováním
K naplánování skupinového školení bez zbytečného dohadování nepotřebuješ tucet nástrojů. S Doodle můžeš každou část svého programu přizpůsobit správné metodě plánování, udržovat svůj kalendář přesný a poskytnout účastníkům hladký průběh. Skupinové ankety nastaví začátek, přihlašovací listiny zvládnou relace s omezeným počtem míst, rezervační stránka zajistí konzultační hodiny a funkce 1:1 umožňuje pečlivě vybrané možnosti.
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