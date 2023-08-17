Jak naplánovat schůzku v Zoomu
Naplánování schůzky v Zoomu je jednoduchý proces, který ti umožní virtuálně se spojit s kolegy, klienty a přáteli.
Postupuj podle těchto kroků a nastav si svou schůzku na Zoomu a sdílení s účastníky:
Přihlas se do Zoomu
Pokud nemáš účet na Zoomu, můžeš se zdarma zaregistrovat. Jakmile se přihlásíš, dostaneš se na svou hlavní stránku Zoomu.
Naplánuj schůzku
Klikni na tlačítko „Schedule a Meeting“. Budeš přesměrován na stránku, kde si můžeš přizpůsobit nastavení schůzky.
Zadej téma schůzky, popis, datum a čas. Můžeš také zvolit, zda se schůzka bude opakovat, a pro větší bezpečnost nastavit heslo.
Pokud používáš kalendářovou aplikaci, jako je Google Calendar nebo Outlook, můžeš s ní synchronizovat své schůzky na Zoomu a snadno je tak spravovat.
Rozhodni se, zda chceš, aby účastníkům při připojení k schůzce byly ve výchozím nastavení zapnuté video a zvuk.
Pokročilé možnosti
Zde můžeš aktivovat funkce, jako je zapnutí čekáren, povolení účastníkům připojit se ještě před hostitelem a další.
Po nastavení schůzky se ti zobrazí možnosti, jak přidat e-mailové adresy účastníků. Můžeš také zkopírovat odkaz na pozvánku na schůzku a sdílet jej jinými způsoby.
Jakmile vyplníš všechny údaje, klikni na „Save“, pokud chceš schůzku naplánovat na později, nebo na „Uložit a přidat další“, pokud vytváříš více schůzek.
Pokud se rozhodneš přidat e-mailové adresy účastníků, obdrží e-mailovou pozvánku s podrobnostmi o schůzce a odkazem pro připojení.
Zoom nabízí různé funkce, díky kterým budou tvá setkání poutavá a interaktivní, jako je sdílení obrazovky, breakout rooms a virtuální pozadí.
Ať už jde o obchodní konferenci, online kurz nebo virtuální společenské setkání, Zoom nabízí uživatelsky přívětivou platformu pro plynulé spojení s ostatními.
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