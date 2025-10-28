Jak vést plné kurzy pomocí jedné rezervační stránky
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Pokud vedeš skupinové kurzy ve zdravotnictví, tvůj kalendář se plní nejen lekcemi. Musíš také vyřizovat vstupní dotazy, podrobnosti ohledně pojištění nebo platby v hotovosti, připomínky a změny na poslední chvíli. Každý další e-mail nebo telefonát znamená méně lidí v kurzu a více promarněného času.
Existuje jednodušší způsob, jak zajistit plnou obsazenost. Díky jedné rezervační stránce můžeš sdílet jediný odkaz kdekoli, nechat pacienty vybrat si termín, který jim vyhovuje, a v případě potřeby inkasovat platbu. Přidej chytrá připomenutí a uvidíš, že budeš mít méně volných termínů a lepší výsledky.
V tomto průvodci se dozvíš, jak nastavit rezervační stránky pro své skupinové programy, jak je používat jako centrální odkaz a jak je propojit s nástroji Doodle, které ti pomohou udržet pořádek.
Tento návod se hodí pro osvětu o cukrovce, předporodní kurzy, skupiny kardiologické rehabilitace, odvykání kouření a workshopy zaměřené na prevenci pádů. Najdeš v něm jasné pokyny, tipy na ochranu soukromí a příklady, které můžeš hned dnes použít.
Výzva, před kterou stojí profesionální lektoři skupinových kurzů
Tvůj týden je směsicí výuky a administrativy. Nejtěžší části obvykle souvisejí s plánováním.
Pacienti volají, aby se zeptali na termíny a ceny
Partneři, kteří na tebe odkazují, chtějí jednoduchý způsob, jak k tobě nasměrovat lidi
Neúčastníci narušují tvůj pracovní rytmus a snižují tržby
Musíš chránit soukromí účastníků a vyvarovat se sdílení citlivých zdravotních údajů (PHI)
Chceš jednoduché nástroje, které tvůj tým může používat bez školení
Bez jednoduchého a přehledného postupu registrace lidé snadno ztratí zájem. Může se také stát, že budeš mít příliš mnoho nebo příliš málo účastníků, protože nemáš přehled o skutečné kapacitě na jednom místě.
Proč je to důležité pro lektory skupinových kurzů
Naplnění kurzů není jen o číslech – ovlivňuje to výsledky pacientů i tvé zisky.
Plnohodnotné skupiny posilují vzájemnou podporu a zlepšují dodržování léčby
Méně mezer znamená vyšší výnosy za hodinu
Jasné plánování buduje důvěru mezi poskytovateli a pacienty
Méně administrativy ti dá čas na přípravu, dokumentaci a odpočinek
Jedna rezervační stránka nasměruje lidi do správné lekce bez zbytečného přeskakování. Přidej jednoduchá pravidla a pokyny a tvé kurzy budou vždy plné.
Vytvoř si jednu rezervační stránku jako centrum pro svou třídu
Tvá rezervační stránka je jediný odkaz, který sdílíš na svém webu, letácích a v doporučeních. Nastav ji jednou a nech ji pracovat za tebe každý den.
Krok 1: Propoj svůj kalendář
Propoj Google Calendar, Outlook nebo Apple Calendar
Vyber si, ve kterém kalendáři má Doodle kontrolovat, kdy máš obsazeno
Udržuj své osobní události v soukromí a zablokuj tyto termíny pro rezervace
Nikdy nenabídneš termín, který by kolidoval s ordinačními hodinami nebo jinými sezeními.
Krok 2: Zmapuj si volné termíny ve třídě
Přidej opakující se bloky, které odpovídají tvému rozvrhu hodin, například úterý a čtvrtek 17:00–18:00.
Nastav si časové okno pro rezervace (např. 14 dní předem), abys mohl řídit poptávku
Přidej časovou rezervu před a po hodinách na přípravu učebny a poznámky
Pokud střídáš témata, uveď to v názvu časového bloku (např. Základy prenatální péče nebo Plánování stravy při cukrovce).
Krok 3: Napiš jasné a pro pacienty srozumitelné podrobnosti
Doodle Pro obsahuje popisy schůzek generované umělou inteligencí. Využij je k napsání návrhu pokynů a poté uprav jejich tón tak, aby odpovídal tvému stylu.
Název by měl být krátký a srozumitelný (např. Kurz o cukrovce)
Uveď, co si mají účastníci přinést a pro koho je kurz určen
Přidej poznámky k parkování nebo bezbariérovému přístupu pro osobní setkání
Jasnost snižuje úzkost a omezuje počet dotazů.
Krok 4: Přidej vhodné úvodní otázky
Shromažďuj pouze ty údaje, které potřebuješ k zařazení účastníků do správné skupiny – vyhýbej se chráněným zdravotním údajům.
Zadej křestní jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail
Přidej jednu bezpečnostní otázku, například „Máš nějaké problémy s pohyblivostí?“
Přidej pole pro krátkou poznámku pro případ zvláštních požadavků (např. žádost o tlumočníka)
Klinické údaje ukládej do svého elektronického zdravotního záznamu (EHR), ne do Doodle.
Krok 5: V případě potřeby zapni platby
Pokud se za tvůj kurz platí v hotovosti nebo je vyžadována záloha, propoj Stripe na své rezervační stránce.
Nastav poplatek nebo výši zálohy, abys omezil počet neúčasti
Nabízej flexibilní platební možnosti prostřednictvím služby Stripe
Do popisu uveď podmínky vrácení peněz nebo zrušení
Můžeš také použít verzi 1:1 pro placená hodnocení a zachovat si stejný účet Stripe.
Krok 6: Využij připomenutí a termíny
Nastav automatické e-mailové připomenutí 24 hodin a 2 hodiny před začátkem kurzu
Přidej termín pro přihlášení (např. 2 hodiny před začátkem)
Pošli následný děkovný e-mail s dalšími kroky nebo podklady
Připomenutí snižují počet neúčasti. Termíny ti pomohou naplánovat materiály a uspořádání místnosti.
Krok 7: Přidej svou polohu a nástroje
Pro telemedicínu se připoj přes Zoom, Google Meet, Microsoft Teams nebo Cisco Webex
V případě osobního setkání přidej adresu a číslo místnosti
V případě potřeby přidej odkaz na mapu nebo pokyny k parkování
Doodle automaticky přidá do pozvánky odkaz na schůzku nebo místo konání.
Z jednoho odkazu vytvoř kompletní seznam účastníků
Nepotřebuješ tucet odkazů. Jedna rezervační stránka dokáže naplnit všechny tvé kurzy – pokud je snadno k nalezení.
Umísti svůj odkaz všude, kam se pacienti dívají
Webové stránky: Přidej tlačítko „Zarezervovat lekci“
Plakáty a letáky: Použij QR kód
E-mailové podpisy: Přidej si tento podpis do svého e-mailu i do e-mailu recepce
Popisky na sociálních sítích
Informační materiály poskytovatele
Usnadni to těm, kteří tě doporučují
Pošli svou rezervační stránku e-mailem místním klinikám nebo manažerům péče
Dej jim krátkou větu, kterou si mohou zkopírovat do propouštěcích pokynů
Vytvoř krátký kód, který personál může přečíst pacientům po telefonu
Sleduj, co funguje
Použij UTM tagy pro svou rezervační stránku na webu a v reklamách
Zjisti, které zdroje generují nejvíce rezervací
Zaměř se na kanály s nejlepším výkonem
Spravuj kapacitu, ochranu osobních údajů a dodržování předpisů
Skupinové ankety mají specifické požadavky. Tyto funkce ti pomohou je efektivně spravovat.
Řízení počtu míst na jednotlivé relace pomocí přihlašovací listiny
Tvá rezervační stránka přitahuje lidi. Pomocí přihlašovací listiny můžeš regulovat kapacitu sezení.
Vytvářej události, přidávej časové sloty a nastavuj limit počtu míst
Vlož odkaz na přihlašovací listinu do popisu nebo potvrzení na své rezervační stránce
Automaticky zastavit nové registrace, jakmile bude anketa plná
V nastavení skupiny zachovej soukromí jmen
Pro ochranu soukromí použij funkci Skrýt údaje o účastnících (Doodle Pro).
Veřejně se zobrazí pouze tvé jméno
Účastníky vidíš jen ty
Při tisku používej iniciály nebo identifikační čísla
Chraň citlivé informace
Na rezervačních stránkách neshromažďuj osobní zdravotní údaje (diagnózy, pojištění)
Využij svůj elektronický zdravotní záznam (EHR) pro bezpečné zadávání údajů
Doodle využívá bezpečnostní a compliance standardy na podnikové úrovni
Zamez neúčasti a mezerám na poslední chvíli
Využij drobné změny k zvýšení účasti:
Vyžadovat zálohu přes Stripe
V popisu nastav jasná pravidla pro zrušení
Zapni e-mailová a SMS připomenutí pomocí Zapieru
Nabízej čekací seznamy pomocí přihlašovacích listin
Do potvrzovacího e-mailu přidej alternativní časy konání ankety
Vedej hybridní a telemedicínské kurzy bez starostí
Z jedné rezervační stránky můžeš spravovat jak online, tak osobní setkání.
Využij vestavěné odkazy na videokonference (Zoom, Meet, Teams, Webex)
Přidej poznámku: „Připoj se o 5 minut dříve, abys zkontroloval zvuk“
U hybridních sezení zobrazuj informace o místě konání i o videu
Časová pásma se automaticky přizpůsobí pro účastníky na dálku
Přilož podklady nebo poznámky k přípravě
Nástroje a řešení, díky kterým to funguje
Zde je tabulka funkcí Doodle, které podporují plánování skupinových kurzů:
Nástroj
Co ti to umožní
Rezervační stránka
Sdílej jeden odkaz, aby si pacienti mohli rezervovat termín, když máš volno
Platba přes Stripe
Přijímej zálohy nebo platby v plné výši při rezervaci
Synchronizace kalendáře
Propoj kalendáře Google Calendar, Microsoft nebo Apple Calendar
Odkazy na videa
Automatické přidání Zoom, Teams, Meet nebo Webex
Přihlašovací listina
Nastav limit míst pro každou třídu a automaticky uzavři registrace
1:1
Nabízej soukromé konzultace nebo hodnocení před skupinovými lekcemi
Skupinová anketa
Nech pacienty hlasovat o nejvhodnějších termínech, než přidáš nové termíny
Popisy AI
Rychle sepiš podrobnosti o kurzu ve správném tónu
Vlastní branding
Přidej své logo a barvy, abys působil důvěryhodně
Připomenutí a termíny
Sniž počet neúčasti a zlepši plánování
Skrýt podrobnosti o účastnících
Ochrana soukromí citlivých skupin
Zapier
Propoj se se svým CRM, formuláři EHR nebo SMS nástroji
Pozvánky e-mailem
Pošli až 1 000 lidem při spouštění nových programů
Využij to, co právě potřebuješ – rozšíření nech na později.
Příklady z praxe
Série článků o cukrovce
Rezervační stránka: úterý v 17:00 a sobota v 10:00.
Stripe: přijata záloha ve výši 10 $
Přihlašovací listina: 12 míst na jednu relaci
Výsledky: Méně neúčasti, pravidelná docházka na hodiny
Prenatální fitness a vzdělávání
Kombinace možností osobního setkání a schůzek přes Zoom, jasně označená
Popis AI s tónem odpovídajícím značce kliniky
Úvodní otázka: Pouze jednoduchá otázka týkající se mobility
Výsledky: Více doporučení a rychlé registrace přes Instagram
Skupina pro odvykání kouření
Skupinová anketa slouží k výběru ideálního času
Zapier posílá připomínkovou SMS ráno v den ankety
Jména účastníků jsou z důvodu ochrany soukromí skryta
Výsledky: Vysoká účast a zpětné doporučení od praktických lékařů
Časté chyby, kterým je třeba se vyhnout
Sdílení více odkazů na rezervace – způsobuje zmatek
Žádání o osobní zdravotní údaje na veřejných registračních stránkách
Skrytí poplatků nebo podmínek vrácení peněz až do posledního kroku
Přeskočit připomenutí
Nechávej ty, kteří tě doporučili, hádat, jak ti mohou pomoci
Jeden odkaz. Jasné informace. Bezpečný proces.
Hlavní body
Jedna rezervační stránka zvládne celý tvůj program
Využij Stripe, abys omezil neúčast a potvrdil účast
Kombinuj s přihlašovacími listinami pro správu kapacity
Chraň soukromí pomocí funkce Skrýt údaje o účastnících
Zajisti, aby tvůj systém splňoval předpisy a byl přátelský k pacientům
Začni s lepším plánováním
K naplnění tvé další hodiny nepotřebuješ nový web ani velký administrativní tým. Vytvoř si jednu rezervační stránku, propoj ji se svým kalendářem a nech pacienty, ať si vyberou ten nejlepší termín. Doodle přidává odkazy na videa, vybírá platby a rozesílá připomínky, abys se mohl soustředit na péči.
Vytvoř si svou rezervační stránku ještě dnes:
Související obsah
- Plánování
Domlouvej schůzky kdekoli s aplikací Doodle pro plánováníDoba čtení: 2 min1 8, 2023
- Trendy
Doodle přidává funkci „reset admin link“, která ti pomůže spravovat anketuDoba čtení: 1 min22 11, 2021
- Trendy
Jak být produktivní při práci na dálkuDoba čtení: 4 min22 11, 2021