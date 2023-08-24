Jak propojit Zoom s Google Calendar
Pokud často používáš Zoom pro virtuální schůzky a Google Calendar pro plánování, věděl jsi, že propojení těchto dvou nástrojů ti může zjednodušit plánování?
Zde je podrobný návod, jak na to.
Přihlas se ke svému účtu Zoom
Přihlas se ke svému účtu Zoom.
Klikni na svou profilovou fotku v pravém horním rohu a z rozbalovacího menu vyber „Settings“.
Přejdi dolů do sekce „Kalendář a kontakty“ a zapni možnost „Google Calendar“.
Budeš vyzván k přihlášení do svého účtu Google a udělení potřebných oprávnění.
Klikni na „Authorize“, abys umožnil aplikaci Zoom přístup ke svému Google Calendaru.
Nastavení Google Calendar
Po autorizaci si můžeš přizpůsobit nastavení, jako je kalendář, který chceš použít, připomenutí událostí a popis události.
Klikni na „Save“, abys zajistil, že se tvá nastavení integrace uplatní.
Naplánuj schůzku
Chceš-li naplánovat schůzku na Zoomu z Google Calendar, otevři Google Calendar a klikni na požadovaný časový úsek. Zadej název schůzky, účastníky a další podrobnosti.
Klikni na „Add conferencing“ a vyber „Zoom Meeting.“. Integrace automaticky vygeneruje odkaz na schůzku v Zoomu a přidá jej k události.
Vyplň další podrobnosti o události a pošli pozvánky účastníkům. Odkaz na schůzku přes Zoom bude součástí pozvánky na událost.
Díky propojení Zoomu s Google Calendar budeš mít všechny informace o svých virtuálních schůzkách pohodlně pohromadě na jednom místě.
Tento zjednodušený přístup ti pomůže ušetřit čas a snížit riziko kolizí v rozvrhu. Navíc díky možnosti připojit se ke schůzkám přímo z kalendáře se můžeš plynule zapojit do spolupráce.
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