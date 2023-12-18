Jak propojit Slack s Google Calendarem
V moderní kancelářské kultuře, kde se počítá každá minuta, chceme všichni pracovat chytřeji, ne tvrději.
Proto je naprosto zásadní, aby tvá komunikace a kalendář byly hladce propojeny.
Slack, platforma pro týmovou komunikaci, a Google Calendar, jeden z nejoblíbenějších online kalendářů na světě, mohou ve spojení proměnit tvůj pracovní postup v dobře fungující stroj.
Krok 1: Propojení Slacku s Google Calendar
Ve Slacku přejdi do adresáře aplikací.
Najdi aplikaci Google Calendar a klikni na „Add to Slack.“
Vrať se do Google Calendar (pokud je to nutné) a povol aplikaci přístup k tvému účtu v Google Calendar.
Díky tomu se Slack bude plynule synchronizovat s tvým kalendářem.
Pokud pracuješ ve větší organizaci, možná budeš potřebovat, aby ti IT tým povolil připojení.
Krok 2: Využití sjednocené síly
Připomenutí a upozornění:
Už nikdy nezmeškáš důležitou schůzku.
Slack bude zasílat připomenutí a upozornění přímo do tvého pracovního prostoru.
Aktualizace stavu:
Informuj svůj tým o své dostupnosti synchronizací svého stavu ve Slacku s událostmi v Google Calendar.
Krok 3: Zvýšení produktivity s Doodle
Plánování schůzek bez kolizí:
Vyřeš kolize v termínech vytvořením rezervační stránky Doodle a propojením s Google Calendar.
Díky tomu si s tebou budou moci lidé rezervovat termín bez rizika dvojí rezervace a ty budeš dostávat oznámení o události ve Slacku.
Přizpůsobené časy schůzek:
Přidej odkaz na svou rezervační stránku do svého profilu na Slacku.
Díky tomu si členové tvého týmu mohou vybrat termíny schůzek, které jim vyhovují, a zajistí se tak, že se zohlední dostupnost všech.
Výsledky v reálném čase:
Díky skupinovým anketám získáš okamžitou zpětnou vazbu ohledně navrhovaných termínů schůzek.
Díky propojení s Google Calendarem a Slackem se v kalendáři tvého týmu zablokuje čas, jakmile bude termín potvrzen, a těsně před začátkem schůzky jim přijde připomenutí.
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