Jak vytvořit typ schůzky v Acuity Scheduling
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Krok 1: Přidej časový blok
Při vytváření stránky klikni na „Add Block“ a poté na „Plánování“.
Otevři blokový editor kliknutím na tužku a poté z rozevíracího seznamu vyber kalendář, který chceš propojit.
Klikni na „Apply.“
Díky tomu si nyní budou moci lidé rezervovat termín přímo na tvém webu.
Krok druhý: Sdílení odkazu na tvou stránku
Pokud chceš snadno sdílet svůj rozvrh s ostatními, můžeš do e-mailů nebo textových zpráv vložit odkaz, aby si lidé mohli rezervovat schůzku.
V sekci „Přímé odkazy a vkládání“ klikni na „Direct link.“
Pomocí rozevíracího seznamu vyber, pro který kalendář nebo plánovač chceš odkaz.
Zkopíruj odkaz a můžeš ho sdílet s kýmkoli chceš.
Krok třetí: Vytvoření kategorií typu schůzky
Pokud chceš uspořádat různé typy schůzek, které pořádáš, můžeš vytvořit kategorie, aby se ti v nich lépe orientovalo.
Na ovládacím panelu svého webu klikni na „Appointment types.“. Přejdi dolů k typu schůzky a poté klikni na „Edit.“.
V sekci Kategorie klikni na „Create a new category.“. Rozhodni se, jak ji pojmenuješ, a poté klikni na „Save.“.
Klikni na „Update appointment type.“
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