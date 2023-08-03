Zažil jsi někdy ten pocit, když jsi na zápase a radost narůstá, jak tvůj tým stoupá z výšky na výšku? Nic se tomu nevyrovná. Je to proto, že týmy, které spolupracují, dokážou úžasné věci.
Bývalý hráč a trenér NBA Phil Jackson popsal týmovou práci takto: „Síla týmu spočívá v každém jednotlivém členovi. Síla každého člena spočívá v týmu.“ Stejně jako u tvého oblíbeného basketbalového týmu nepotřebuješ mnoho lidí, abys dosáhnout svých cílů. Ve skutečnosti může méně lidí často pomoci zvýšit produktivitu – díky rychlému přijímání důležitých rozhodnutí. Malé týmy dokážou velké věci. Pojďme zjistit, jak na to.
Pochop výhody malého týmu
Často se říká, že příliš mnoho kuchařů kazí polévku, a někdy to při práci v týmu může být pravda. Práce v malé skupině to může výrazně usnadnit, ale jak?
No, především jsou pružní a agilní. Díky malému počtu zúčastněných stran je méně byrokratických kol a rozhodování může probíhat rychle. Změny lze provádět za běhu a plány lze podle potřeby upravovat bez větších následků. Například plánování rychlé setkání na projednání aktuální situace jsou také mnohem snazší.
Malé týmy znamenají úzkou spolupráci s kolegy, takže se obvykle vyvíjí soudržná kultura. Silné vztahy se budují snáze, když můžeš trávit více času se stejnými lidmi. Každý má jasnější přehled o tom, co se děje, a proto se více angažuje v úspěchu týmu. To vede k vyšší míře důvěry a sdílenému smyslu pro společný cíl. Jen nezapomeň pravidelně komunikovat se všemi, abys se ujistil, že vše probíhá podle plánu.
Porovnej to s velkým týmem. Nekonečné byrokratické překážky při vyřizování těch nejjednodušších věcí, kancelářská politika, neustálé kolize v rozvrhua nekonečný koloběh snahy vypátrat tu jednu osobu, která ti pomůže dokončit projekt. Je snadné pochopit, proč malé týmy stihnou více práce.
Vybuduj si efektivní tým
Sestavuješ svůj tým a víš, že bude malý, ale kde začít? Jak zajistíš, aby v něm byli ti správní lidé, kteří budou dělat správné věci, aby dosáhli úspěchu?
Než někoho přizveš, musíš naplánovat role a odpovědnosti všech. Musí znát svůj rozsah působnosti a mít jasná očekávání ohledně toho, co se od nich očekává a s kým spolupracují.
Až to budeš mít vyřešené, zamysli se nad náborem. Méně lidí znamená, že každý jednotlivec bude mít větší dopad – každý nový zaměstnanec bude opravdu důležitý. Neboj se být vybíravý. Věnuj čas hledání těch správných lidí a ujisti se, že víš, jak si je udržet. Zamysli se nad si naplánovat si s každým z nich čas na projednání očekávání, než jim učiníte nabídku.
Až budeš mít tým pohromadě, nezapomeň vítat zpětnou vazbu. Podporuj otevřenou komunikaci, oslavuj úspěchy a zajisti, aby se všichni cítili oceněni.
Agile, agile, agile
Malé týmy výrazně usnadňují agilní práci. Jsou k tomu přímo stvořené. Co ale znamená být „agilní“? Špičkoví sportovci jsou agilní, ale o tom tady nemluvíme.
Stručně řečeno, jde o o zavedení metodiky, která tvému týmu umožní pracovat efektivně a upřednostňovat flexibilitu, aby bylo možné reagovat na náhlé změny a tým se tím nenechal vyvést z kurzu.
S tímto vysvětlením je asi snadné pochopit, proč se malým týmům daří v agilním prostředí. Jsou ze své podstaty flexibilnější a jejich členové často zastávají více úkolů. Malé změny se snadno začlení do pracovního postupu, který se s vývojem projektů pravděpodobně často mění. Vezměme si například prodejní tým. Pokud se produkt náhle stane nedostupným, je pro ně snadné informovat zákazníky a rychle nabídnout alternativu, na rozdíl od velkého týmu, který potřebuje podrobnější plán.
Pokud se zaměříš konkrétně na agilní postupy, které tvůj tým používá, posuneš tuto flexibilitu na další úroveň. Například denní stand-up schůzky a plánování sprintů pomáhají malým týmům udržet si přehled o dění, rychle identifikovat a řešit problémy a zajistit, aby vždy pracovaly na nejdůležitějších úkolech.
Zůstaň odolný
Máš svůj tým a je agilní, ale jak zajistíš, aby vždy podával co nejlepší výkon? Jak si udržíš svou relevanci?
V dnešním obchodním světě se nikam nedostaneš, pokud nevyužiješ technologie. Právě díky správným nástrojům mohou malé týmy dosáhnout výsledků nad rámec svých možností. Ať už jde o aplikace pro plánování schůzek pro zefektivnění plánování schůzek nebo aplikace pro řízení projektů ke sledování pokroku – díky správné technologii budou malé týmy dosahovat lepších výsledků než týmy dvakrát větší.
Věnuj čas průzkumu a zjisti, co tvůj tým potřebuje. Požádej o doporučení členy týmu, jiné majitele malých firem a dokonce vyzkoušej několik různých možností, abys zjistil, co funguje nejlépe. Zamysli se nad logickými otázkami, které ti pomohou se rozhodnout. Je jeden digitální kalendář hodí do vašeho pracovního prostředí lépe než jiný? Je to nástroj, který se všichni členové týmu snadno naučí používat? Pochopí externí spolupracovníci, jak ho používat, pokud to bude potřeba?
Nespokoj se s dosavadními úspěchy. Technologie se neustále mění, proto se ujisti, že to, co máš, funguje tak, jak potřebuješ, a pokud ne, změň to. To ti pomůže zůstat konkurenceschopný a zajistí, že se budeš v rychle se měnícím prostředí.
Stejně jako tvůj oblíbený sportovní tým i ty můžeš s těmi správnými lidmi a správným přístupem dosáhnout velkých věcí.
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