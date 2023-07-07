Vyhni se kolizím v rozvrhu díky Doodle
Stalo se to každému z nás. Máme rušný týden, události se neustále střídají a sotva máme minutku pro sebe. Spěcháme na schůzku, jen aby se nám na telefonu objevila zpráva: „Kde jsi? Klient čeká.“ Máme dvojí rezervaci.
S Doodle můžeš plánovat plánování a už nikdy se ti nestane, že bys měl dvojí rezervaci nebo zmeškal schůzku. Můžeš si automatizovat kalendář, takže si s tebou lidé budou moci domluvit schůzku, ale pouze tehdy, kdy to budeš chtít. A co je ještě důležitější, pouze tehdy, kdy už nemáš nic naplánovaného.
Jak se automaticky vyhnout dvojím rezervacím
Chceš-li začít, vytvoř si bezplatný účet Doodle a propoj ho se svým oblíbeným digitální kalendář. Nyní na svém ovládacím panelu klikni na „Create a Doodle“ a vyber „Booking Page“. Vyplň důležité údaje, jako je účel stránky, libovolný popis a zda je k dispozici možnost videokonference.
V další části vybereš, kdy máš čas na schůzky. Stránka rezervační stránka je ve výchozím nastavení nastavena na pondělí až pátek, 9:00–17:00, ale toto nastavení můžeš změnit. Zde také najdeš nastavení „power“ – důležitou sekci, pokud si chceš sám řídit svůj rozvrh. Zde můžeš určit, kolik schůzek chceš mít za den, časové rezervy mezi nimi a minimální dobu předem, kterou potřebuješ na oznámení.
Zkontroluj, zda máš připojený správný kalendář, a rezervační stránka umožní lidem rezervovat si termíny, které se nekříží s událostmi, které již máš naplánované. Je to snadné.
S účtu Doodle Professional si můžeš vytvořit libovolný počet rezervačních stránek. To se hodí, pokud chceš spravovat různé klienty a přiřadit jim odlišnou dostupnost.
Můžeš tak potěšit i přátele a rodinu
Doodle ti nejen usnadní pracovní život, ale také ti pomůže zajistit, že se ti nikdy nestane, že by ses omylem zapsal na oslavu narození dítěte u kamarádů ve stejný čas jako na rodinné grilování. Stačí, aby si všichni udělali rychlý průzkum a najdeš termín, který vyhovuje všem.
S aplikací Doodle pro plánováníuž nikdy nebudeš muset vést ty trapné rozhovory, které vznikají kvůli špatnému plánování. Budeš mít vše pod kontrolou!
Jak tedy vytvoříš bezplatnou anketu na Doodle?
Ať už to děláš ty sám, nebo to doporučuješ kamarádovi či členovi rodiny, začni tím, že přejdeš na Doodle a v horní části stránky klikneš na „vytvořit Doodle“. Pokud se chceš ujistit, že si neplánuješ dvě akce na stejný čas, přihlas se, aby se zohlednily události, které už máš v kalendáři.
Zadej název, místo konání a případné poznámky k události, o kterých bys chtěl, aby lidé věděli. Dále přidej časy, kdy máš čas. Nezapomeň uvést spoustu možností, aby bylo plánování čas, který vyhovuje všem, ještě snazší.
Na závěr si anketu přizpůsob tak, abys dosáhl požadovaných výsledků. Vyber možnost „ano“, „ne“ nebo v případě potřeby omez možnosti účastníků či nastav anketu jako skrytou. Skryté ankety jsou skvělé, pokud chceš zachovat anonymitu účastníků. K dispozici je také několik možností v Doodle Professional , jako jsou termíny pro vyplnění ankety a žádosti o doplňující informace.
Související obsah
- Plánování
Domlouvej schůzky kdekoli s aplikací Doodle pro plánováníDoba čtení: 2 min1 8, 2023
- Trendy
Doodle přidává funkci „reset admin link“, která ti pomůže spravovat anketuDoba čtení: 1 min22 11, 2021
- Trendy
Jak být produktivní při práci na dálkuDoba čtení: 4 min22 11, 2021