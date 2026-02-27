Bezplatné nástroje pro plánování 2026
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Ne všechny oblíbené nástroje pro plánování nabízejí plán Free. Některé vyžadují okamžitou platbu nebo nabízejí pouze bezplatnou zkušební verzi, zatímco jiné ti umožňují využívat základní funkce plánování zdarma s určitými omezeními. Tento průvodce ukazuje, které nástroje zahrnují plán Free, jaká omezení platí a proč Doodle vyniká flexibilními funkcemi, jako jsou neomezené skupinové ankety.
Výběr správného nástroje pro plánování znamená pochopit, kdo nabízí plán Free a kdo pouze bezplatnou zkušební verzi nebo placený přístup. Níže najdeš rozsáhlé srovnání oblíbených nástrojů pro plánování pro rok 2026, včetně dostupnosti plánů Free a klíčových omezení – abys si mohl vybrat ten správný pro svůj pracovní postup.
Proč je dostupnost plánu Free důležitá
Plán Free se hodí, pokud chceš:
Začni plánovat bez počátečních nákladů
Testování funkcí v průběhu času
Před aktualizací podporuj jednoduché pracovní postupy
Mnoho nástrojů však nabízí pouze zkušební verzi nebo vyžaduje platbu hned od začátku. Pokud víš, které nástroje do které kategorie spadají, pomůže ti to naplánovat nastavení a rozpočet na rok 2026.
Srovnání nástrojů pro plánování: plán Free a omezení
Nástroj
Plán Free?
Omezení plánu Free
Poznámky
Doodle
✔
velmi velkorysý
Neomezený počet skupinových anket, rezervační stránky, synchronizace kalendáře, připomenutí
Square Appointments
✔
Pouze pro jednotlivce, poplatky za platby
Zdarma pro 1 uživatele
Calendly
✔
Omezený výběr typů událostí
Méně automatizací v bezplatné verzi
Setmore
✔
Omezený počet uživatelů
Méně složitých pracovních postupů
Cal.com
✔
Pokročilé funkce jsou placené
Pro některé funkce jsou nutné doplňky
YouCanBook.me
✔
Omezený počet rezervací
Branding a omezení funkcí
SimplyBook.me
✔
Omezené aplikace
Placené obsahy
Xoyondo
✔
Pouze základní ankety
Neúplné rezervační stránky
Appointlet
✔
Omezený počet uživatelů
Základní automatizace
CozyCal
✔
Omezený výběr typů událostí
K dispozici jsou placené rozšířené funkce
Framadate
✔
Zcela jednoduché ankety
Žádné rezervační stránky
HowBout.app
✔
Omezené možnosti přizpůsobení
Jednoduché plánování
Jotform (Rezervace)
✔
Pracovní postup založený na formulářích
Není to plnohodnotný plánovač
Koalendar
✔
Omezení funkcí
Pokročilé funkce jsou placené
Kozalendar
✔
Omezení funkcí
Základní funkce
NeedToMeet.com
✔
Velmi jednoduché
Pouze ve formě ankety
When2meet
✔
Základní mřížky
Odkaz na rezervaci
WhenAvailable
✔
Jednoduché ankety
Žádné funkce pro rezervace
WhenDoWeMeet
✔
Pouze anketa
Žádné funkce pro rezervace
Zcal
✔
Základní funkce
Mnoho omezení
Zoho Bookings
✔*
Omezené funkce
Bezplatná verze s omezeními
Acuity Scheduling
❌
Pouze zkušební verze
Žádný plán Free
Chili Piper
❌
Pouze placené
Zaměření na podniky
HubSpot Meetings
❌
Pouze v rámci placeného CRM
Žádný samostatný plán Free
Microsoft Bookings
❌
Pouze placená verze M365
Žádný samostatný plán Free
OnceHub (ScheduleOnce)
❌
K dispozici je zkušební verze
Žádný plán Free
SavvyCal
❌
Pouze placené
Žádný plán Free
TimeTrade
❌
Pouze placené
Žádný plán Free
Proč je Doodle výjimečný
Mezi nástroji, které nabízejí plán Free, vyniká Doodle tím, že podporuje:
✔ Neomezený počet skupinových anket ✔ Flexibilní rezervační stránky ✔ Synchronizace s kalendářem a připomenutí ✔ Méně omezujících limitů ve srovnání s mnoha alternativami
Zatímco mnoho konkurentů ve svých plánech Free omezuje typy událostí, počet uživatelů nebo rezervace, Doodle umožňuje individuální plánování i koordinaci skupin bez výrazných omezení.
Často kladené otázky
Jaký je rozdíl mezi plánem Free a bezplatnou zkušební verzí?
Plán Free umožňuje trvalé používání bez nákladů s určitými omezeními. Bezplatná zkušební verze poskytuje dočasný přístup předtím, než je nutné provést platbu.
Stačí bezplatné nástroje pro plánování na firemní použití?
Pro mnoho samostatných profesionálů a malých týmů ano. S rostoucí složitostí může být nutné přejít na vyšší verzi. Nejsi si jistý, jestli jsi už tohoto bodu dosáhl? Těchto 3 momenty, kdy ti kalendářový nástroj přestane stačit ukazují jasné známky toho, že základní nastavení začíná tvůj tým brzdit.
Proč některé nástroje nenabízejí plán Free?
Nástroje zaměřené na podniky často využívají placené předplatné k podpoře pokročilých pracovních postupů a integrací.
Mohu začít zdarma a později přejít na placenou verzi?
Ano. Většina nástrojů s plánem Free ti umožňuje přejít na vyšší plán, když potřebuješ více funkcí.
Začni s Doodle a zjednoduš si plánování v roce 2026
Pokud hledáš nástroj pro plánování s flexibilním plánem Free a výkonnými funkcemi pro koordinaci skupin, Doodle je praktickým výchozím bodem. Můžeš začít zcela zdarma a postupně přejít na vyšší plán podle svých potřeb – aniž bys musel měnit platformu.
Začni s Doodle a zjednoduš si plánování v roce 2026.
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